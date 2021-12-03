ГОРНЯК22 03.12.2021
Алтайский край

Бийск: Главам городов Алтайского края поручено взять на контроль безопасность в школах

Горняк22
3 часа Ago

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Правительство Алтайского края поручило взять под личный контроль пропускной режим и инструктаж в школах

Зампредседателя Правительства Алтайского края Игорь Степаненко обратился к главам городов и районов, руководителям муниципальных органов управления образованием и руководителям образовательных учреждений в связи со случаем в школе села Алтайское, сообщает пресс-служба правительства.

Степаненко поручил им срочно провести разъяснительную работу с родителями и учащимися о запрете использования детьми посторонних предметов, в том числе всех видов оружия, взрывчатых веществ, газовых баллончиков и всего того, что может нанести вред окружающим.

Степаненко также потребовал провести в каждом образовательном учреждении Алтайского края внеплановые инструктажи по безопасности с учащимися, педагогами и другими работниками и усилить контроль за пропускным режимом.

Главам городов и районов поручено взять под личный контроль организацию разъяснительной работы, проведение проверок пропускного режима, внеплановых инструктажей и наличия ответственных лиц за комплексную безопасность в каждом учреждении образования. В школах такими ответственными являются либо директор, либо один из его заместителей.

Главам городов Алтайского края поручено взять на контроль безопасность в школах1

Минобр: стрельба в школе села Алтайское произошла из-за неосторожности

14:12, 02.12.2021 818

 

Бийский рабочий

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