Бийск: Глава СК взял под контроль дефицит угля в районах Алтайского края

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Председатель СКР Александр Бастрыкин будет контролировать ситуацию с перебоями поставок угля в Алтайском крае

В связи с перебоями поставок угля в Алтайском крае, которые наблюдались в последнее время, ситуацию взял под свой контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Он поручил и.о. руководителя СУ СК России по Алтайскому краю Игорю Колесниченко представить доклад о ходе проверки, организованной в связи с нарушением прав граждан из-за перебоев с поставками угля.

— Следователям предстоит выяснить обстоятельства всех изложенных в материалах СМИ и соцсетей фактов, в том числе дать оценку действиям сотрудников администрации района на предмет халатного отношения к своим должностным обязанностям, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в СМИ и соцсетях жители Локтевского района сообщали, что были вынуждены после наступления холодов незаконно рубить деревья, чтобы согреть свои дома. Кроме того, выросшие цены на топливо якобы не позволяют социально незащищенной категории граждан купить уголь.

Ситуация с углем для населения в Алтайском крае стабилизировалась

15:10, 26.11.2021 822

Бийский рабочий