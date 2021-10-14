Бийск: Гипнотический детектив: о чем новый сериал «Инсомния » с Гошей Куценко

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7 октября на платформе «Premier» стартовала новая мистическая драма про реинкарнацию.

Главный герой сериал психиатр-гипнотерапевт, он помогает пациентам справиться с самыми запущенными проблемами. Однако, Юрий не в силах помочь себе. Его мучают ночные кошмары. Во сне его преследуют бывшая жена Катя, погибшая много лет назад, рыжеволосая незнакомка и загадочный символ, напоминающий знак бесконечности.

Бессонницу Юрий привык коротать в стрип-клубе, иногда приводя стриптизерш к себе домой. Во время одного из посещений, он знакомится с молодой Аней, на шее которой замечает татуировку, повторяющую знак бесконечности из его снов. После их встречи Юрий обнаруживает новый метод, позволяющий помогать самым сложным пациентам и разгадать тайну собственной бессонницы.

Режиссёр сериала Ольга Френкель, знакомая зрителю по комедийным сериалам «Деффчонки» и «#СидЯдома». Главную роль в сериале играет Гоша Куценко. Также в ленте снялись Ирина Старшенбаум, Мария Миронова, Александр Робак , Роза Хайруллина, Полина Гухман и другие.

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18:55, 09.09.2021 946

Бийский рабочий