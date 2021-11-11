ГОРНЯК22 11.11.2021
Алтайский край

Бийск: Гинцбург за обязательную вакцинацию: коротко о ситуации с COVID на 11 ноября

Горняк22
7 часов Ago

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Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию

  • Вакцинация от коронавируса в России должна стать обязательной, заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Российской газете». По его словам, пандемия COVID-19 закончится, когда от 70 до 75% населения России получат антитела.
  • Число выявленных зараженных коронавирусом за день составило 38,1 тыс.
  • За минувшие сутки в России от последствий коронавирусной инфекции умерли 1239 человек. Это новый максимум.
  • За время нерабочих дней, которые были объявлены на федеральном уровне с 30 октября по 7 ноября, темпы прироста заболеваемости COVID в России увеличились на 2,1%, тогда как неделей ранее составляли 8,7%, сообщает РБК.
  • Решений об обязательной вакцинации от коронавируса на федеральном уровне до сих пор не принималось, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
  • В Минздраве пояснили слова Мурашко об уголовной ответственности для врачей-антиваксеров. Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов назвал эти публикации не соответствующими действительности и пояснил, что глава Минздрава говорил прежде всего о том, что такое поведение врачей ставит под угрозу жизни и здоровье граждан, пишет РИА Новости.
  • Коллективный иммунитет в России желательно довести до уровня в 90-95%, однако пока планка остается на уровне не менее 80%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Пока уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в среднем в России достиг 48,4%.
  • Глава Минздрава Михаил Мурашко: Последняя волна распространяется значимо быстрее среди населения. Фаза осложнения также развивается значительно быстрее, чем при распространении уханьского штамма, поэтому система оказания медпомощи претерпела определенные изменения, цитирует РБК.

Гинцбург за обязательную вакцинацию: коротко о ситуации с COVID на 11 ноября1

В новом пункте вакцинации в Бийске можно привиться «ЭпиВакКороной»

12:52, 10.11.2021 1292

Бийский рабочий

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