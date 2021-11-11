Бийск: Гинцбург за обязательную вакцинацию: коротко о ситуации с COVID на 11 ноября
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Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию
- Вакцинация от коронавируса в России должна стать обязательной, заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Российской газете». По его словам, пандемия COVID-19 закончится, когда от 70 до 75% населения России получат антитела.
- Число выявленных зараженных коронавирусом за день составило 38,1 тыс.
- За минувшие сутки в России от последствий коронавирусной инфекции умерли 1239 человек. Это новый максимум.
- За время нерабочих дней, которые были объявлены на федеральном уровне с 30 октября по 7 ноября, темпы прироста заболеваемости COVID в России увеличились на 2,1%, тогда как неделей ранее составляли 8,7%, сообщает РБК.
- Решений об обязательной вакцинации от коронавируса на федеральном уровне до сих пор не принималось, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- В Минздраве пояснили слова Мурашко об уголовной ответственности для врачей-антиваксеров. Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов назвал эти публикации не соответствующими действительности и пояснил, что глава Минздрава говорил прежде всего о том, что такое поведение врачей ставит под угрозу жизни и здоровье граждан, пишет РИА Новости.
- Коллективный иммунитет в России желательно довести до уровня в 90-95%, однако пока планка остается на уровне не менее 80%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Пока уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в среднем в России достиг 48,4%.
- Глава Минздрава Михаил Мурашко: Последняя волна распространяется значимо быстрее среди населения. Фаза осложнения также развивается значительно быстрее, чем при распространении уханьского штамма, поэтому система оказания медпомощи претерпела определенные изменения, цитирует РБК.
В новом пункте вакцинации в Бийске можно привиться «ЭпиВакКороной»
12:52, 10.11.2021 1292