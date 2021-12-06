Бийск: Гинцбург призвал жестко разграничить общение вакцинированных и невакцинированных

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Ученый считает, что этому должно поспособствовать введение QR-кодов

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о необходимости как можно быстрее ввести систему QR-кодов на федеральном уровне.

— Я всегда настаиваю, что необходимо наиболее быстро вводить QR-коды и не только вводить, но и с помощью QR-кодов жестко разграничивать общение вакцинированных и невакцинированных, — сказал Гинцбург в интервью телеканалу НТВ.

Он также напомнил о необходимости ношения масок. Ученый пояснил, что маска защищает в первую очередь тех людей, которые не вакцинированы и не обладают защитными антителами. Ношение масок вакцинированными дает возможность предотвратить передачу возбудителя от носителя тем, кто не вакцинирован.

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07:42, 19.11.2021 1343

Бийский рабочий