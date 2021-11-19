ГОРНЯК22 19.11.2021
Алтайский край

Бийск: Гинцбург назвал рассадник новых штаммов: коротко о ситуации с COVID на 19 ноября

Горняк22
14 часов Ago

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Россияне, покупающие сертификаты о прохождении вакцинации от COVID-19, являются источниками формирования новых штаммов

  • Граждане, которые вместо вакцинации от ковида покупают соответствующий сертификат, не только ставят под угрозу жизни окружающих их людей, но и могут стать источниками формирования новых штаммов коронавируса. Об этом ТАСС заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Они являются рассадником новых штаммов и ставят под угрозу жизни своих близких, детей, старших», — сказал ученый.
  • В России коронавирусом за сутки заразились 37 374 человека.
  • За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умер 1251 человек, что стало новым максимумом с начала пандемии.
  • Среди опасных последствий COVID-19 врачи называют нарушение свертываемости крови. Потенциально такое осложнение может привести к тромбозу или инсульту даже спустя месяцы после выздоровления от коронавирусной инфекции, отметила в интервью радио Sputnik врач-гематолог высшей категории Диана Ким. От повышения густоты крови после COVID-19 не застрахованы даже молодые люди, которые переболели в легкой форме.
  • Низкий показатель уровня антител к возбудителю вируса COVID-19 — это главный тревожный сигнал, на который стоит обратить внимание, принимая решение о ревакцинации. Об этом РБК сообщил специалист по вакцинам, директор центра Глобальной вирусологической сети, советник ВОЗ, Константин Чумаков.
  • Минздрав России обновил временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, сообщили РБК в министерстве. В новой версии внесены изменения и уточнения в рекомендации по обеспечению безопасности оксигенотерапии (кислородная ингаляция), дополнительной оксигенации пациентов и оптимальному потреблению кислорода; требования к его качеству. Перечислены основные технологии дополнительной оксигенации пациентов.
  • В России разработали лекарство от коронавируса на основе моноклональных антител, которое способно нейтрализовать дельта- и гамма-штаммы. Об этом заявил директор Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Александр Макаров на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
  • Второй год подряд в России отказались от традиционного представления в Кремле. Вместо этого снимут спектакль, который покажут 31 декабря.

Гинцбург назвал рассадник новых штаммов: коротко о ситуации с COVID на 19 ноября1

«Конца и края не видно»: в Кремле заявили об ошибочном расчете сроков пандемии

13:43, 18.11.2021 907

Бийский рабочий

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