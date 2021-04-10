Бийск: Гигантский затор льда угрожает домам жителей алтайского села

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Жители села Сибирячиха в Солонешенском бьют тревогу.

Местные жители прислали видео с места событий в редакцию «Толка». Они боятся, что их дома затопит из-за выхода реки Ануй из берегов.

На кадрах видно, что на реке образовался огромный затор льда. Люди сообщают, что его длина около километра и он совершенно не движется.

— Топит фермы, дома. Затопило все подъездные пути, все поля стоят в воде, – говорит автор одного из видео.

Люди бьют тревогу и уверяют, что на этом участке нужно срочно проводить взрывные работы – промедление чревато потерей жилья и скота. А в селе живет более 800 человек.

Местные жители уже готовятся к эвакуации скота и не исключают, что с такой скоростью прибывания воды покидать дома придется и им самим.

Администрация района, по данным «Толка», пытается договориться об оперативном решении проблемы и сделала заявку на взрывные работы. Однако в настоящее время подвижек в этом вопросе нет.

В региональном управлении МЧС сообщили, что направили на место опергруппу для мониторинга ситуации. Однако местные жители уверены, что наблюдение им мало чем поможет – требуются решительные меры.

Бийский рабочий