Бийск: Гидрометцентр предупредил жителей Сибири о перепадах температуры

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В ряде регионов резко потеплеет

Ряд сибирских регионов на текущей неделе ждет потепление на 20 градусов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом на Урале и в Поволжье наоборот резко похолодает.

Особенно переменчивой погода будет в Красноярском крае, там аномалия составит -10 градусов. Сначала температура опустится на 10-12 градусов ниже нормы, а после — на 13-14 градусов выше обычного значения.

— В центре Красноярского края аномалия -10 градусов, до -34 градусов в абсолютном значении. В Иркутской области аномалия до -7 градусов, морозы — до -30. На Чукотке на 10 градусов ниже нормы, там около 35-37 градусов мороза, — рассказал РИА Новости метеоролог.

В остальных регионах прогнозируется умеренная и теплая погода, заявил Вильфанд.

Однако, в Алтайском крае по прогнозам на грядущей неделе тоже ожидается резкая смена температур и сильные ветры с метелями.

То в жар, то в холод: какая погода будет на Алтае в последнюю неделю ноября

06:07, 21.11.2021 2294

Бийский рабочий