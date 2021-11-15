Бийск: Гидрометцентр: зимой россиян ожидают частые оттепели

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Метеоролог спрогнозировал сильные перепады погоды предстоящей зимой

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об аномалии, которая ожидается предстоящей зимой. По словам метеоролога, зима в России будет неоднородной, возможны сильные перепады.

— Нынешней зимой будут частые оттепели и одновременно периоды со значительным понижением температуры, — цитирует специалиста «Лента.ру».

При этом согласно прогнозу Гидрометцентра на европейской территории России прогнозируется температура около и несколько выше нормы.

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18:18, 13.11.2021 519

Бийский рабочий