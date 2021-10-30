Бийск: Гидрометцентр: температура в Алтайском крае в ноябре будет ниже нормы

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Синоптики предрекли Западной Сибири холодный ноябрь.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ждет российские регионы в последнем осеннем месяце. И если столице синоптики прорачат аномально теплый ноябрь, то в сибирякам стоит готовиться к зиме.

— На азиатской территории страны погода уже будет настраиваться на зимний лад, — предупредила метеоролог. — Так, в Кемеровской области, Алтайском крае и в Республике Алтай, в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии, Тыве, Иркутской области температура окажется ниже климатической нормы.

И ночью, и днем температуры будут уже отрицательными. В Алтайском крае, согласно прогнозу Гидрометцентра, ночные температуры будут опускаться до -10…-15 градусов, дневные — до 0…-5 градусов.

— При похолоданиях по ночам вполне могут быть 25-градусные морозы. Да и днем ненамного теплее, — замечают синоптики.

Отметим, что в прошлом году в Бийске минусовые температуры днем установились лишь к середине ноября. 23 ноября ночью столбики термометров впервые опустились ниже -20 градусов. Однако минимальная дневная температура составляла лишь -11 градусов.

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14:35, 06.10.2021 22978

Бийский рабочий