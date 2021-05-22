Бийск: Гидрометцентр пообещал «опасное солнце» для жителей Алтая

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Прогноз высокого уровня ультрафиолетового излучения будет действителен на несколько майских дней.

По словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, очень опасным солнце будет в республиках Северного Кавказа и на юге Краснодарского края 21 мая, а в регионах Горного Алтая — 23 и 24 мая.

Добавим, стандарт ультрафиолетового индекса был разработан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от одной до 12 единиц. Значения от одного до двух соответствуют низкому уровню излучения, от трех до пяти — среднему, от шести до семи — высокому, от восьми до десяти — очень высокому, а от 11 и выше — экстремальному.

При значениях индекса от трех до семи специалисты рекомендуют в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпу, а также пользоваться солнцезащитным кремом. При значениях от восьми и выше, по их оценкам, лучше всего пережидать полуденные часы внутри помещения.

До +29: к концу уходящей недели в Алтайский край вернется жаркая сухая погода

06:45, 21.05.2021 668

Бийский рабочий