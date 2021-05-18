ГОРНЯК22 19.05.2021
Алтайский край

Бийск: Гидравлические испытания: в Бийске из-под земли забил “гейзер”

Горняк22
16 часов Ago

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На участке теплосети произошел порыв.

В ходе проведения гидравлических испытаний в Бийске на улице Разина в районе бассейна «Дельфин» произошел порыв на теплосетях. Вода бьет из-под земли прямо посреди проезжей части.

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Публикация от Бийск — мой город! (@biysk_moy_gorod)

В результате происшествия никто не пострадал. Бьющая вода — это не кипяток, ее температура 20-30 градусов.

В ближайшее время энергетики приступят к устранению дефекта. Движение по улице Разина временно остановлено.

Напомним, к гидравлическим испытаниям в Бийске приступили 12 мая. Тогда же энергетики предупредили, что гражданам следует обращайть внимание на участки, отмеченные специальными сигнальными табличками. Автомобилистов просили парковать машины на безопасном расстоянии от мест пролегания трубопроводов.

Бийский рабочий

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