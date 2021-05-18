Бийск: Гидравлические испытания: в Бийске из-под земли забил “гейзер”
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На участке теплосети произошел порыв.
В ходе проведения гидравлических испытаний в Бийске на улице Разина в районе бассейна «Дельфин» произошел порыв на теплосетях. Вода бьет из-под земли прямо посреди проезжей части.
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В результате происшествия никто не пострадал. Бьющая вода — это не кипяток, ее температура 20-30 градусов.
В ближайшее время энергетики приступят к устранению дефекта. Движение по улице Разина временно остановлено.
Напомним, к гидравлическим испытаниям в Бийске приступили 12 мая. Тогда же энергетики предупредили, что гражданам следует обращайть внимание на участки, отмеченные специальными сигнальными табличками. Автомобилистов просили парковать машины на безопасном расстоянии от мест пролегания трубопроводов.