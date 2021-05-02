Бийск: Гидрометцентр: жителям Алтайского края на праздниках повезет с погодой

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На юге западной Сибири воздух прогреется примерно на 6-8 градусов выше нормы, сообщил Роман Вильфанд.

Погода на длинные выходные готовит сюрпризы как для жителей центральной России, так и для жителей Сибири, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Глава Гидрометцентра подчеркнул, что хорошая погода будет и на юге западной Сибири:

— Вполне комфортно и на юге западной Сибири, в самой густонаселенной азиатской части страны — Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край — там температура тоже будет примерно на 6-8 градусов выше нормы, а в абсолютном значении дневные температуры от +16 до +20 градусов, это очень хорошая погода для мая, — рассказал главный синоптик страны.

Повезет и тем, кто проведет эти праздники на курортах Краснодарского края. Синоптик прогнозирует почти летнюю погоду на юге европейской части России, включая Краснодарский край, Черноморское побережье, Крым, Ставрополье и нижнюю Волгу. В этих регионах возможна жара до 24 градусов.

Однако не стоит отчаиваться и жителям тех регионов, где тепла на майские праздники не будет, считает Вильфанд – для того, чтобы пожарить шашлыки – нужно прежде всего желание:

— Если есть решение выехать на шашлыки, и оно хорошо выраженное, то ничего не помешает, никакая погода не повредит. Тут желание человека неубиваемое, что называется. Но если говорить серьёзно, то сложится вполне комфортная погода на майские праздники, причём довольно продолжительная нормальная, хорошая погода.

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07:01, 01.05.2021 403

Бийский рабочий