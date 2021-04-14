Бийск: ГИБДД Бийска проводит профилактическое мероприятие «Пешеход»

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С 9 по 18 апреля в Бийске проводится профилактическое мероприятия «Пешеход».

Его цель — повысить уровень безопасности движения пешеходов, особенно в местах расположения образовательных учреждений.

— Безопасность на дороге зависит как от пешеходов, так и от водителей. Поэтому и водителям, и пешеходам необходимо следовать простым правилам, при соблюдении которых риск дорожно-транспортных происшествий уменьшится. Невнимательность и спешка водителей и пешеходов порой приводят к печальным последствиям, — отмечают в ГИБДД.

ГИБДД напоминает водителям транспортных средств: соблюдайте скоростной режим и снижайте скорость движения при проезде дворовых территорий, вблизи пешеходных переходов, а также участков дороги обозначенных дорожным знаком «Дети».

— Необходимо повысить внимание к маленьким пешеходам.Помните, поведение ребенка на дороге бывает непредсказуемым, поэтому будьте особенно внимательны при проезде пешеходных переходов, в районе мест расположения учебных и дошкольных учреждений, спортивных площадок, магазинов, рынков. Собственный пример соблюдения ПДД — это лучшее средство в воспитании ребенка, как законопослушного гражданина, — призывают в ведомстве.

Пешеходам также напоминают, что при переходе дороги даже на зеленый сигнал светофора необходимо убедиться, что все автомобили остановились и пропускают вас. При пересечении проезжей части по нерегулируемому переходу снимите капюшоны, уберите предметы, ограничивающие обзор, снимите наушники и прогнозируйте ситуацию на дороге. При движении в тёмное время суток используйте световозвращающие элементы.

Бийский рабочий