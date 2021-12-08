Бийск: ГИБДД: семь жителей Бийска имеют свыше 50 неоплаченных штрафов за нарушения

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В ГИБДД рассказали о том, зачем проводится профилактическое мероприятие «Должник»

В городе с 6 по 11 декабря проводится профилактическое мероприятие по выявлению должников-неплательщиков административных и иных штрафов. Всего за 11 месяцев этого года сотрудники ГИБДД города возбудили 1017 дел о неуплате штрафов в срок.

— На сегодняшний день семь человек, зарегистрированных на территории обслуживания МУ МВД России «Бийское» , имеют свыше 50-ти неуплаченных штрафов. Такие водители, осознавая безнаказанность своих действий, умышленно, демонстративно нарушают правила дорожного движения и представляют потенциальную угрозу безопасности дорожного движения, — рассказали в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии со статьей 32.2 КоАП РФ, водители обязаны уплатить административный штраф не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При отсутствии документа, свидетельствующего об оплате штрафа, орган, вынесший постановление, направляет соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Бийчанин нашел чужие права и «обменял» их в ГИБДД

09:12, 24.11.2021 1792

Бийский рабочий