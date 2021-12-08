Бийск: ГИБДД Алтайского края предупреждает водителей о сложных условиях на дорогах

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Госавтоинспекция Алтайского края обращает внимание на неблагоприятные погодные условия

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий (на дорогах сильная гололедица, усиление ветра до 12 м/с, местами порывы до 20 м/с, гололедные явления, местами снежные заносы).

Возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на всей территории Алтайского края. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральной трассе Р-256 (Зональный и Троицкий районы) и на автодорогах местного значения в Змеиногорском, Заринском, Краснощековском и Чарышском районах.

— Госавтоинспекция Алтайского края обращается к водителям с просьбой без острой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования только после того, как убедитесь в отсутствии встречного транспорта, — говорится в сообщении пресс-службы.

ГИБДД рекомендует руководствоваться погодными и дорожными условиями, состоянием проезжей части, чтобы при возникновении опасности можно было принять необходимые меры вплоть до остановки транспортного средства. Напоминаем, что в условиях ограниченной видимости и гололеда необходимо строго соблюдать правила безопасности дорожного движения.

Для исключения случаев наезда на пешеходов следует снижать скорость движения автотранспорта вблизи пешеходных переходов, образовательных учреждений и остановок общественного транспорта.

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06:01, 07.12.2021 3754

Бийский рабочий