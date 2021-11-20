ГОРНЯК22 20.11.2021
Алтайский край

Бийск: ГИБДД проведет в Бийске мероприятие «Колеса и шины»

Горняк22
5 часов Ago

5

Автомобилистам важно перестроится на «зимний режим» езды

Для повышения уровня безопасности при переходе к эксплуатации транспортных средств в зимний период сотрудники Госавтоинспекции Бийска с 22 ноября по 5 декабря 2021 года проведут мероприятие «Колеса и шины».

— При сложных погодных условиях участникам дорожного движения нужно быть особенно внимательными и осторожными. Причинами дорожно-транспортных происшествий в межсезонье становятся выбор скорости, несоответствующей дорожным и метеорологическим  условиям, несоблюдение дистанции и бокового интервала между транспортными средствами, что говорит о  том, что  не многие сумели перестроиться на более безопасный режим вождения, — поясняют в ГИБДД.

Избежать аварий водителям поможет и своевременная смена шин. Учитывая, что фактически в нашем регионе зимняя погода устанавливается значительно раньше декабря, автолюбителям не следует затягивать с посещением станций техобслуживания.

— Уважаемые водители! Движение на автомобиле в сложных погодных условиях требует от вас максимальной концентрации внимания. Помните, что перепад температуры через ноль – либо замерзание, либо таяние приводят к изменению сцепления колес с дорожным покрытием, трение уменьшается особенно на склонах для тяжелых длинномерных автомобилей, — предупреждают в госинспекции.

ГИБДД проведет в Бийске мероприятие «Колеса и шины»1

На федеральных дорогах Алтайского края подготовили 14 стоянок на период непогоды

08:20, 19.11.2021 482

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Служба в армии и на флоте — почетная обязанность гражданина России. — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Служба в армии и на флоте — почетная обязанность гражданина России. — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
5 часов Ago
Служба в армии и на флоте — почетная обязанность гражданина России. Листай карточки и #Узнавай о воинской обязанности. Назад Вперед ИСТОЧНИК
Горняк22: Ветеринарно-санитарный эксперт Управления ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Поспелихинскому району признан виновным в получении взятки от предпринимателя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Ветеринарно-санитарный эксперт Управления ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Поспелихинскому району признан виновным в получении взятки от предпринимателя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
5 часов Ago
Собранные Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по  Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения...
Горняк22: Жительница Егорьевского района признана виновной в применении насилия в отношении сотрудника полиции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Жительница Егорьевского района признана виновной в применении насилия в отношении сотрудника полиции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
5 часов Ago
Собранные Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения...
Горняк22: Внимание! Телефонные мошенники — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Внимание! Телефонные мошенники — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
5 часов Ago
В социальных сетях и СМИ регулярно появляются сообщения о работе телефонных мошенников. Злоумышленники становятся изощреннее, используют психологические приемы воздействия, пытаясь...

Читать по теме:

ВТОПЕ: