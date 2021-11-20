Бийск: ГИБДД проведет в Бийске мероприятие «Колеса и шины»

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Автомобилистам важно перестроится на «зимний режим» езды

Для повышения уровня безопасности при переходе к эксплуатации транспортных средств в зимний период сотрудники Госавтоинспекции Бийска с 22 ноября по 5 декабря 2021 года проведут мероприятие «Колеса и шины».

— При сложных погодных условиях участникам дорожного движения нужно быть особенно внимательными и осторожными. Причинами дорожно-транспортных происшествий в межсезонье становятся выбор скорости, несоответствующей дорожным и метеорологическим условиям, несоблюдение дистанции и бокового интервала между транспортными средствами, что говорит о том, что не многие сумели перестроиться на более безопасный режим вождения, — поясняют в ГИБДД.

Избежать аварий водителям поможет и своевременная смена шин. Учитывая, что фактически в нашем регионе зимняя погода устанавливается значительно раньше декабря, автолюбителям не следует затягивать с посещением станций техобслуживания.

— Уважаемые водители! Движение на автомобиле в сложных погодных условиях требует от вас максимальной концентрации внимания. Помните, что перепад температуры через ноль – либо замерзание, либо таяние приводят к изменению сцепления колес с дорожным покрытием, трение уменьшается особенно на склонах для тяжелых длинномерных автомобилей, — предупреждают в госинспекции.

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08:20, 19.11.2021 482

Бийский рабочий