Бийск: ГИБДД Алтайского края призвала пешеходов к осторожности из-за непогоды
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На мокром и скользком дорожном покрытии значительно увеличивается риск аварии
Госавтоинспекция Алтайского края обратила внимание участников дорожного движения на необходимость сознательного подхода к обеспечению собственной безопасности в транспортной среде.
— Пересекайте дорогу только в установленных для этого местах по оборудованным пешеходным переходам, обязательно сделайте остановку, чтобы убедиться в отсутствии приближающего транспорта. Помните, что тормозной путь автомобиля на мокром (скользком) дорожном покрытии значительно увеличивается, — напомнили в ведомстве.
Также пешеходом советуют обратить особое внимание на цветовую гамму одежды, отдавать предпочтение светлым тонам, а также использовать световозвращающие элементы, которые позволят водителям вовремя вас заметить и принять необходимые меры для полной остановки транспортного средства.
— Не отвлекайтесь на разговоры, телефонные звонки и прослушивание музыки при переходе проезжей части. Знайте, что зонты и капюшоны значительно сокращают угол зрительного обзора человека, — предупредили в ГИБДД.
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