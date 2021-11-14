Бийск: ГИБДД Алтайского края призвала пешеходов к осторожности из-за непогоды

0

На мокром и скользком дорожном покрытии значительно увеличивается риск аварии

Госавтоинспекция Алтайского края обратила внимание участников дорожного движения на необходимость сознательного подхода к обеспечению собственной безопасности в транспортной среде.

— Пересекайте дорогу только в установленных для этого местах по оборудованным пешеходным переходам, обязательно сделайте остановку, чтобы убедиться в отсутствии приближающего транспорта. Помните, что тормозной путь автомобиля на мокром (скользком) дорожном покрытии значительно увеличивается, — напомнили в ведомстве.

Также пешеходом советуют обратить особое внимание на цветовую гамму одежды, отдавать предпочтение светлым тонам, а также использовать световозвращающие элементы, которые позволят водителям вовремя вас заметить и принять необходимые меры для полной остановки транспортного средства.

— Не отвлекайтесь на разговоры, телефонные звонки и прослушивание музыки при переходе проезжей части. Знайте, что зонты и капюшоны значительно сокращают угол зрительного обзора человека, — предупредили в ГИБДД.

Завалит снегом: какая погода будет в Бийске на неделе с 15 по 21 ноября

07:10, 14.11.2021 693

Бийский рабочий