ГОРНЯК22 14.11.2021
Алтайский край

Бийск: ГИБДД Алтайского края призвала пешеходов к осторожности из-за непогоды

Горняк22
4 часа Ago

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На мокром и скользком дорожном покрытии значительно увеличивается риск аварии

Госавтоинспекция Алтайского края обратила внимание участников дорожного движения на необходимость сознательного подхода к обеспечению собственной безопасности в транспортной среде.

— Пересекайте дорогу только в установленных для этого местах по оборудованным пешеходным переходам, обязательно сделайте остановку, чтобы убедиться в отсутствии приближающего транспорта. Помните, что тормозной путь автомобиля на мокром (скользком) дорожном покрытии значительно увеличивается, — напомнили в ведомстве.

Также пешеходом советуют обратить особое внимание на цветовую гамму одежды, отдавать предпочтение светлым тонам, а также использовать световозвращающие элементы, которые позволят водителям вовремя вас заметить и принять необходимые меры для полной остановки транспортного средства.

— Не отвлекайтесь на разговоры, телефонные звонки и прослушивание музыки при переходе проезжей части. Знайте, что зонты и капюшоны значительно сокращают угол зрительного обзора человека, — предупредили в ГИБДД.

ГИБДД Алтайского края призвала пешеходов к осторожности из-за непогоды 1

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07:10, 14.11.2021 693

Бийский рабочий

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