Бийск: ГИБДД Бийска просит пешеходов в темное время быть «заметнее»

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Гражданам напоминают о необходимости использования световозвращающих элементов.

Осенью в сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно. Стать заметнее можно благодаря световозвращающим элементам.

— Яркое световое пятно, создаваемое световозвращателем, привлечет внимание водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода. Человек, имеющий при себе такой элемент, виден на расстоянии втрое превышающем способность водителя заметить его без отражателя (130-400м), — поясняют в госавтоинспекции Бийска.

Световозвращающие элементы необходимо прикреплять к верхней одежде, рюкзакам, сумкам, так, чтобы при переходе через проезжую часть на них попадал свет фар автомобилей и они всегда были видны водителю. У ребенка ростом до 140 см их нужно размещать на одежде спереди, сзади и с каждого бока, чтобы ребенок был виден как водителям встречного, так и попутного транспорта, а также на рюкзаке, верхней части рукавов одежды, головном уборе.

Почему пешеходы со световозвращающими элементами попадают в ДТП значительно реже

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют родителям контролировать ношение ребенком световозвращающих элементов независимо от времени суток и времени года, особенно в непогоду. Вместе с этим дети-пешеходы должны знать и соблюдать правила безопасного поведения на дороге.

Темнота и плохая видимость: осенью в Бийске вдвое выросло число ДТП с пешеходами

15:55, 02.10.2021 881

Бийский рабочий