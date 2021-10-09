Бийск: ГИБДД Бийска предупреждает водителей о смене летних шин на зимние

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Госавтоинспекция напоминает, что шины необходимо менять тогда, когда температура приближается к нулю градусов

— При сложных погодных условиях участникам дорожного движения нужно быть особенно внимательными и осторожными. Причинами дорожно-транспортных происшествий в межсезонье становятся выбор скорости, несоответствующей дорожным и метеорологическим условиям, несоблюдение дистанции и бокового интервала между транспортными средствами, что говорит о том, что не многие сумели перестроиться на более безопасный режим вождения, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Избежать аварий водителям поможет и своевременная смена шин.

Учитывая, что фактически в нашем регионе зимняя погода устанавливается значительно раньше декабря, автолюбителям города не следует затягивать с посещением станций техобслуживания.

Перепад температуры через ноль – либо замерзание, либо таяние — приводят к изменению сцепления колес с дорожным покрытием, трение уменьшается особенно на склонах для тяжелых длинномерных автомобилей.

— Чтобы не попадать в ДТП и не рисковать жизнью и здоровьем (своим и окружающих), правильно выбирайте манеру поведения на дороге в зависимости от погодных условий, распознавая потенциальную опасность заранее, — предупреждают в Госавтоинспекции.

В связи с ухудшением погоды в Алтайском крае ожидается увеличение числа ДТП

18:42, 06.10.2021 668

Бийский рабочий