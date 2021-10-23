Бийск: Генпрокуратура предлагает пересмотреть ответственность в сфере экстрим-услуг

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Поводом для внимания правоохранителей стали многочисленные случаи смерти клиентов такого бизнеса

Ответственность организаторов экстремального досуга в скором времени могут ужесточить. С таким предложением выступает Генеральная прокуратура РФ.

Одним из последних случаев, ставших поводом для многочисленных проверок, стала гибель в Крыму 16-летней девушки, которая купила полет на параплане.

Отметим, что на Алтае случаи гибели отдыхающих тоже фиксировали не раз. Услуги в горах предлагаются на любой вкус, кошелек и уровень безопасности: от тарзанок до сплавов. При этом фактический договор об оказании услуга мало кто заключает, как и проводит надлежащий инструктаж.

Ответственность же у организаторов экстрим-туров даже за гибель клиента одна — это статья 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Минимальная санкция по ней — штраф в 100 тыс. руб. Максимальная — лишение свободы на срок до шести лет.

Как выяснили прокуроры, большинство из так называемых «экстремальных» услуг населению относятся к различным видам спорта. Таким, например, как альпинизм, воднолыжный спорт, парашютный и планерный спорт, прыжки в воду, рафтинг, скалолазание и другим.

Сейчас встал вопрос о модернизации системы управления в области спорта. Одним из пунктов должно стать ужесточение ответственности в этой сфере.

Турист из Уфы погиб в Республике Алтай при восхождении на Белуху

13:11, 21.08.2021 2502

Бийский рабочий