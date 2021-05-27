Бийск: Гендиректор «Бочкаревского пивзавода» пострадал в жестком ДТП

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Серьезное ДТП произошло утром 26 мая в Первомайском районе Алтайского края.

По предварительным данным ГИБДД, авария произошла около 8 утра на 225-м км автодороги Р-256, за Баюновскими ключами. На трассе столкнулись два внедорожника — Mitsubishi Outlander и Land Rover.

Водитель Mitsubishi и его 38-летняя пассажирка скончались на месте, до приезда скорой медицинской помощи.

По данным источников ИА «Банкфакс», в числе пострадавших оказался депутат фракции «Единая Россия» в Алтайском Заксобрании, гендиректор ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» Вадим Смагин. Официально информация пока не подтверждена.

Информагенство сообщает, что Смагин находился в салоне Land Rover, но не за рулем, вел машину его водитель. Сообщается, что депутат несмотря на серьезные травмы, якобы смог сам вызвать «скорую» и полицию.

По какой причине произошло ДТП полицейские пока. Однако источники сообщают, что навстречу Land Rover якобы вылетел именно Outlander. В пресс-службе краевого Минздрава агентству пообещали сообщить о судьбе пострадавших в этом ДТП.

Бийский рабочий