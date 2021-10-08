Бийск: Где в Бийске 8 октября пройдут плановые отключения электроэнергии
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Информацией об актуальных коммунальных отключениях поделилось Управление ГОЧС и ПБ администрации Бийска
Температура горячей воды «Бийскэнерго» составляет +70 на подаче, +50 на обратке, давление 8,8 и 2,6 атмосферы соответственно.
Зарегистрировано 3 ДТП, травмированных нет. Скорая помощь обслужила 313 вызовов.
- 8 октября с 8.30 до 16.00 в связи с ремонтными работами будет отключена электроэнергия от ТП-136 по адресам: ул. Гоголя, 139-155, пер. Весёлый, 36-42, 39-45а (МЭС).
- 8 октября с 8.30 до 16.00 в связи с ремонтными работами будет отключена электроэнергия от ТП-404 по адресам: ул. Краснооктябрьская, 181-229,252-294, пер.Байкальский,44,46,65,67, пер.Телецкий, 68-78,77-81А-81Е, 83А-83Е, пер.Улалинский, 70-76, пер.Свердловский, 43, СТО — (ул.Горького 251), торговый павильон (ул.Краснооктябрьская,256) (МЭС).
- 8 октября с 8.30 до 16.00 в связи с ремонтными работами будет отключена электроэнергия от ТП-318 по адресам: пер.Гончарный, 20-54,19-53, пер.Гвардейский, 24, ул. Гражданская,97-105,122-128, ул.Лермонтова,133-151, ул.Андреевская,127-131,140-146, магазин «Продукты» (пер.Гончарный,35), ул.15-й Гвардейской Кавалерийской дивизии, 54,58, 51А-51Г, ул. Амурская, 108-110 (МЭС).
- 8 октября с 8.30 до 16.00 в связи с ремонтными работами будет отключена электроэнергия от ТП-384 по адресам: пер.Улалинский, 1А,1Б,2А, ул. Речная, 43Б,45Б,43В,магазин «Продукты» (ул.Речная, 3), ул. 2-я Речная, 10-14, ул.3-я Речная, ул.4-я Речная (МЭС).
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10:06, 24.09.2021 1013