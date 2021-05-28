Бийск: Где деньги, Зин? Счётная палата сверяет расходы на «Золотые ворота» в Бийске

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Счетная палата Алтайского края начала проверку эффективности вложения 360 млн рублей в печально известный бийский туркластер.

В объект, по данным специалистов Счетной палаты региона, было вложено около 360 млн рублей, но сюда до сих пор не проведен газ, а сам туркластер находится в стадии незавершенного строительства. Об этом сообщил председатель Счетной палаты Алтайского края Виктор Миненок.

Автотуристический кластер на въезде в наукоград «Золотые ворота» расположен на федеральной трассе Чуйский тракт, по которой ежегодно проезжает огромный поток туристов — более 2 млн человек. Кластер включает две площадки — одну на въезде в Бийск, вторую — по пути следования автомобильного потока в самом городе (вторая площадка туркластера — это ТРК «Воскресенье», хотя ее вписали в проект «задним числом»).

— В качестве примера неэффективного расходования средств могу привести следующий. Мы сейчас находимся в стадии проверки в Бийске, где есть проект «Золотые ворота». Мы вложили в этот проект 360 млн рублей, там есть объект «Горная страна», существенные электрические, газовые, водные сети, которые мы там разместили. Пытаемся дать оценку, насколько эффективно, потратив 360 млн рублей, получить такой объект, который до сих пор не подключен к газу, есть проблемы с сохранностью имущества, — рассказал Виктор Миненок.

Он отметил, что объект до сих пор числится в стадии незавершенного строительства.

— Будет дана оценка эффективности вложений, — пообещал председатель палаты.

Добавим, что строительство бийского туркластера было начато десять лет назад – в 2011 году. формирование инженерной инфраструктуры на площадке завершилось в 2017 году. На начальном этапе ключевым инвестором выступала компания «Автотуристический кластер «Золотые ворота», которая взяла на себя обязательства в 2012 году выполнить проектирование и приступить к строительству туробъектов, но по истечению года инвестор не смог предоставить результаты проектных работ, дальнейшие планы по участию компании в создании кластера подтверждены не были и партнерские отношения были прекращены.

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09:00, 10.03.2020 4420

Бийский рабочий