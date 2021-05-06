Бийск: Где оставить заявку на онлайн-шествие в «Бессмертном полку»

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9 Мая в 15 часов по местному времени во всех регионах начнётся онлайн-шествие «Бессмертного полка».

Второй год подряд всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк» отменяется из-за пандемии коронавируса. Тем не менее шествие пройдет, правда, в онлайн-формате. И хотя он вызывает у россиян много вопросов, иного варианта рассказать о герое своей семьи пока нет. А вот очное шествие, возможно, состоится в июне.

В сам же День Победы, 9 мая, «Бессмертный полк» пройдет онлайн в 15 часов по местному времени во всех регионах России.

Чтобы фотография вашего героя попала в трансляцию, подайте заявку до 7 мая с одного из этих сайтов:

2021.polkrf.ru

Одноклассники

ВКонтакте

Банк памяти

После регистрации вы получите уведомление со ссылкой на точное время, когда герой появится в строю «Бессмертного полка». Ссылкой можно будет делиться с родными и друзьями или опубликовать в социальных сетях.

На сайте 2021.polkrf трансляция акции «Бессмертный полк» стартует 9 мая в 15 часов по новосибирскому времени. Причем в каждом регионе страны она будет начинаться в это время. Сетку общей трансляции разделят по субъектам РФ. В каждой области люди увидят в строю именно своих земляков, сообщает «Рамблер».

Портал www.moypolk.ru будет транслировать героев Великой Отечественной войны три дня, с 7 по 9 мая, поэтому зарегистрироваться там и оставить информацию о своем ветеране лучше заранее.

Бийский рабочий