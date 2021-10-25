Бийск: «Где деньги, Вов?» Что говорят бийчане о нерабочих днях, введенных президентом

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Как бийчане отнеслись к введению нерабочих дней в начале ноября и будут ли они у них на самом деле. Спойлер: нет

Одним из самых громких событий уходящей недели стало введение президентом России нерабочих дней – с 30 октября по 7 ноября. Также Владимир Путин разрешил губернаторам продлять нерабочие дни в ноябре, если есть необходимость. Читатели нашего сайта, а также Instagram «Бийск – мой город» не остались в стороне и активно делились своими предположениями, в итоге развернув настоящую дискуссию.

Весь смысл комментариев бийчан в целом сводился к тому, что работать будет большая часть горожан, а решительных действий со стороны губернатора Алтайского края в плане ограничений по коронавирусу жители Бийска уже давно не ждут. По мнению бийчан, все давно и безвозвратно пущено на самотек – люди продолжают заболевать и некоторые умирать, а власти продолжают делать вид, что «все хорошо, прекрасная маркиза».

— Сейчас примут это ограничение и отдадут на откуп регионам… Если бы корона была побеждена, то федералы бы били себя кулаком в грудь, что это их заслуга, но вышло так, что под либеральную трескотню, что, мол, вакцинация дело добровольное, все было пущено под русский авось… Не прокатило… Сейчас федералы снимут с себя ответственность за управление этим процессом и будут потирать руки и напрягать регионы… Но регионы самостоятельно и кашлянуть не могут без федерального центра.

— А вообще, так-то, это отличная новость, надо всех на самоизоляцию – причем, недели на две.

— Отдыхать будут только государственные предприятия, чиновники – им главное съездить за границу, да еще привезут нам какой-нибудь новый ковид. Дебильная организация у нашей власти — в стране вынужденные выходные, а туризм — пожалуйста!

— Как в одной голове может укладываться закрытие страны на 1–2 недели на карантин с одновременным хождением «переписунов» населения по квартирам?

— В Бийске работают одни магазины, которые продолжат работать, так что выходных не будет, успокойтесь!

— Дяденька, дай десять тысяч, ну дяденька! Где деньги, Вов? На что жить будут те, кто сядет на «каникулы»?

— Да у нас в городе 90 процентов работают на частников, а уж те точно не дадут никаких выходных — как ходили на работу, так и пойдем.

— Ага, вводите выходные. Народ пусть по ТЦ и кабакам шляется, заражает друг друга.

— Я думаю, что абсолютно все работодатели пришли в неописуемый восторг от путинского указания сохранять зарплаты всем каникулярам.

— А вот не понятно, в чем смысл карантина будет? Все будет открыто? Все будут шататься и ездить, где хотят. Еще больше везде будет народу и контактов.

— Там выходные-то всего три дня сделали – с 1 по 3, а остальные дни и так были выходными. Зато пафосу сколько!

— Имитация деятельности. В нормальных странах локдауны с финансовой поддержкой, нормальная вакцинация, а у нас — везде имитация. Ничего не даст эта неделя «выходных».

— Ага, нас ждут «нерабочие дни с сохранением заработной платы». При этом никаких «нерабочих дней с сохранением заработной платы» в российском трудовом законодательстве как не было, так и нет до сих пор! Фикция сплошная!

— А мне как работодателю частной организации интересно знать, из каких средств я должна зарплату заплатить, аренду заплатить и прочие постоянные расходы покрыть? А потом удивляемся, что это у нас работников не хватает, что это они по домам сидят и втихую работают?

— Власти поздновато спохватились. Пандемическая обстановка стремительно ухудшается. Пожалуй, пора срочно пополнять впрок бытовые запасы продовольствия.

Добавим, что у тех бийчан, у кого каникулы все-таки будут (хотя бы в дни с 4 по 7 ноября), есть «большие» планы на то, как их провести. Многие из горожан все-таки считают, что это дополнительное время, чтобы провести его с семьей, выспаться или заняться домашними делами.

Предъявите QR-код: свежие шутки и мемы про нерабочую неделю и вакцинацию

11:14, 24.10.2021 1212

Бийский рабочий