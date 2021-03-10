Бийск: Газ в дома бийчан вернется только 11 марта

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В пресс-службе мэрии сообщили, когда в Бийске возобновят подачу газа.

По информации ОАО «Алтайкрайгазсервис» поставка сжиженного газа в город Бийск будет осуществлена 10 –11 марта, сообщили в мэрии. Заполнять групповые газовые установки планируют 11 марта, тогда же подача газа в многоквартирные дома должна возобновится.

— Просим жителей перед подачей газа проверить на закрытие крановые узлы в сети перед подводом к газовой плите, положение ручек кранов конфорок на плите, а также соблюдать иные правила техники безопасности при проведении предпусковых и пусковых работ на газовом оборудовании, — отметили в горадминистрации.

О том, почему произошло так, что газ закончился, в мэрии не рассказали.

Напомним, 8 марта бийчане, живущие в районе Китайской стены, сообщили, что утром они остались без газа. В «Алтайкрайгазсервис» отсутствие газа объяснили отсутствием газовых поставок. Когда они будут, в компании не сообщили.

Нет, потому что нет: в «Алтайкрайгазсервис» объяснили отстутствие газа в Бийске

10:04, 09.03.2021 2458

Бийский рабочий