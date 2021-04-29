Бийск: Галерея героев

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Проект Бийской медиагруппы, посвященный грядущей 75-й годовщине Великой Победы

Пажитнов Александр Лукич

капитан

1922-1991

История

Пажитнов Александр Лукич

Родился 5 октября 1922 г. с. Сверчково, Марушинского района. В 1941 г. прошел ускоренные курсы связиста и был отправлен на фронт. Прорывал блокаду Ленинграда. Дошел до Кенингсберга. Обеспечивал части связью. Умер 5 ноября 1991 г.

Сотов Федор Павлович

1911-1942

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Сотов Федор Павлович

Родился 2 марта 1911 г. Призван в июле 1941 г. Погиб 8.02.1942 г.в деревне Лодва Ленинградской области.

Куркин Пётр Сергеевич

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Куркин Пётр Сергеевич

В ряды тогда еще Красной Армии мой дед, ровесник революции был призван в сентябре 1939 года. Служил в Читинской области в 16 танковом полку шофёром. Попал как раз на окончание вооруженного конфликта на реке Халхин-Гол. Когда началась война, он был направлен водителем на Западный фронт, в 43-ю армию. Оборонял Москву, участвовал в жестоких боях под Смоленском. В конце сентября под Тулой попал в окружение. После выхода из окружения, был зачислен в 445-ю отдельную автороту шофёром – подвозил снаряды для тяжёлой артиллерии на передовую. Его ЗИС-5 не зря называли рабочей лошадкой войны. Наравне с полуторками в любых условиях войны они доставляли войскам боеприпасы, обратно везли раненых.

Как вспоминал дед, кабина была фанерная и очень тесная. Это если водитель в летнем обмундировании. Но ведь приходилось водить и зимой – в валенках и полушубке. Крылья были гнутые, из кровельного железа. Фара одна-единственная со светомаскировкой. И вот эти машины вывезли на себе всю войну.

Еще дедушка рассказывал, как скакала машина на изрытых воронками прифронтовых дорогах, как под огнем противника проявляя чудеса мастерства, доставлял на передовую боеприпасы. Выгрузив снаряды, развернув машину и, уворачиваясь от разрывов, на всей скорости мчался обратно. Все его боевые награды, считал дед, он заслужил вместе с машиной! А наград немало: орден Красной Звезды, медали «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией», орден Отечественной войны II степени, медаль «За взятие Кенигсберга».

Он участвовал в боях под Москвой, воевал в Белоруссии, освобождал Кенигсберг, Польшу. День Победы встретил на Эльбе.

Свиридов Дмитрий Николаевич

1907-1975

История Видео

Свиридов Дмитрий Николаевич

Весной 1941г., перед войной, находился на военных сборах и получил знак отличия «Ворошиловский стрелок». В первые дни войны, сразу был призван в ряды Советской Армии. В первом бою перед городом Ельня был тяжело ранен. Больше года находился на лечение в госпитале. После продолжил службу на железной дороге, охраняя и сопровождая составы с боеприпасами и другой военной техникой. В 1945 г., по окончанию войны, был демобилизован. Раздробленная лопатка и осколки в плече, постоянно, напоминали деду о той страшной войне. Но, несмотря на это, он трудился плотником в колхозе «Совнарком» и вместе с супругой Марией Матвеевной вырастил пятерых сыновей и трех дочерей.

Стёпочкин Виктор Романович

труженик тыла

1926-2001

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Стёпочкин Виктор Романович

В 41 году, в возрасте 15 лет пошел работать на железную дорогу. Будучи еще подростком понимал ответственность за соблюдение военного положения: своевременное прохождение военных эшелонов на фронт, и приемку санитарных поездов с ранеными. Знал, что от его работы зависит чья-то жизнь. За самоотверженный труд награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», медалью «Ветеран труда». Материалы о В. Р. Степочкине хранятся в Бийском краеведческом музее им. В. В. Бианки.

Носков Сергей Николаевич

1909-1982

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Носков Сергей Николаевич

Ушел на войну 10 ноября 1941 года. Воевал под Сталинградом, на Юго-Западном и 2 Белорусском фронтах связистом-телефонистом взвода связи 751 стрелкового батальона 165 стрелковой дивизии Седлецкой Краснознаменной дивизии. После Сталинградской битвы воевал в звании старшего сержанта радистом, младшим механиком-водителем 259 танкового полка 8 гвардейской армии 1 Белорусского фронта 2 формирования. Приказом № 811 от 4.10.1945 г. награжден орденом «Отечественной Войны 2 степени». Войну закончил в Берлине.

Семенов Изосим Алексеевич

История Видео

Семенов Изосим Алексеевич

Фотография сделана в Польше в 1944 г. в городе Рончище. Войну закончил в Манчжурии.

Шишкин Андрей Иванович

гвардии сержант

1912-

История Видео

Шишкин Андрей Иванович

В 1939 году участвовал в боях с финнами, Великую Отечественную прошел пулеметчиком в пулеметном взводе. Принимал участие в боях за освобождение Севастополя, Крыма, Кавказа. Дошел до Берлина. Войну закончил на Дальнем Востоке. Домой вернулся в начале 1947-го года. Награжден медалями «За Отвагу», «За освобождение Кавказа», «За освобождение Варшавы» и орденом «Великой Отечественной войны».

Сорокин Владимир Дмитриевич

1913-1973

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Сорокин Владимир Дмитриевич

Призван на фронт из Бийска в 1943 году. Проходил подготовку в Омской танковой школе. В 1944 году стал командиром танка. С боями прошел до Австрии, где и встретил Победу. Вернулся с войны в 1946 году. Фотография сделана в 1945 году.

Демин Михаил Илларионович

1924-2015

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Демин Михаил Илларионович

Призван на фронт в звании старшего сержанта в 1943 году в Белоруссии. После ранения был направлен на учебу в Свердловское пехотное училище. День Победы встретил курсантом. Награжден орденами и медалями.

Федорова Клавдия Павловна

1928-

История Видео

Федорова Клавдия Павловна

В 13 лет была проводницей в партизанских отрядах. В 1942 году попала в плен и была угнана в Германию. Освобождена из плена в 1945 году. Домой смогла вернуться только после ссылки в лагеря ГУЛАГА.

Анисимов Макар Ефимович

-1942

История Видео

Анисимов Макар Ефимович

Ушел на фронт в августе 1941 г. Воевал в составе 286 стрелковой дивизии 44 армии Ленинградского фронта. Погиб 17 января 1942 г.

Углов Иван Григорьевич

1906-1975

История Видео

Углов Иван Григорьевич

Ушел на фронт в 15 августа 1941 г. Участвовал в боях под Ленинградом, где дважды был ранен. В 1943 г. в состоянии истощения был вывезен из блокадного города. После выздоровления был направлен в полк запаса строевым стрелком, но добился отправки на фронт. Продолжил сражаться в артиллерийском полку на Северном фронте. Участвовал в штурме Кёниксберга, освобождал порт Пилау, дошел до Берлина. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Кёниксберга», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За участие в Великой Отечественной войне» и орденами «Орден Славы», «Красной Звезды», «Орден Ленина».

Горбулин Анатолий Семенович

снайпер

1927–1979

История Видео

Горбулин Анатолий Семенович

Воевал в Оршанско-Хинганской стрелковой дивизии.

Колмогоров Александр

История Видео

Колмогоров Александр

Погиб не доехав до фронта – эшелон разбомбили.

Колмогоров Никифор Евграфович

1917-

История Видео

Колмогоров Никифор Евграфович

Ушел на фронт 10.09.1941 г. Воевал на Северо-Западном, Западном, Сталинградском, 4, 3, и 20 Украинском фронтах. Награды: 01.09.1942 г. – медаль «За Отвагу», 06.02.1943 г. Орден «Красной звезды», 08.03.1944 г. медаль «За оборону Сталинграда», 01.06.1945 г. Орден Отечественной войны 2 степени.

Яблонский Виктор Трофимович

гвардии красноармеец

История Видео

Яблонский Виктор Трофимович

В июле 1945 награжден Благодарственным письмом командующего войсками Первого Украинского фронта, маршала Советского Союза. Среди наград медаль «За освобожэдение Праги».

Гаршин Михаил Павлович

1904-1980

История Видео

Гаршин Михаил Павлович

Ушел на фронт 18.08.1941 г. из Бийска. Победу встретил в звании младшего сержанта, в должности санинструктора. Воевал на 3 Белорусском фронте. Награжден медалями «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией» и орденом «Красной звезды».

Борисова Мария Трофимовна

1912-

История Видео

Борисова Мария Трофимовна

В годы войны работала на Бийской швейной фабрике. Шила ватники, гимнастерки и брюки для бойцов. Муж пропал без вести в 1943 году.

Борисов Леонид Николаевич

1905-

История Видео

Борисов Леонид Николаевич

Ушел на фронт в сентябре 1941 года из Бийска. В апреле 1943 г. пропал без вести.

Лобанов Владимир Васильевич

Колмогоров Евгений Евграфович

1925-1944

История Видео

Колмогоров Евгений Евграфович

Ушел на фронт из Бийска. Служил бронебойщиком в 207 стрелковом полку 76 стрелковой дивизии. Пал смертью храбрых 18.04.1944 г. Похоронен в деревне Туровиче, Мациевского района (Украина).

Парусимов Александр Петрович

1924-

История Видео

Парусимов Александр Петрович

Ушел на фронт семнадцатилетним парнем. Всю войну прошел рядовым стрелком. Неоднократно был ранен. После войны продолжил службу в армии. Награжден медалями «Медаль за Отвагу», «За боевые заслуги» и орденом «Орден Отечественной войны 2-ой степени».

Скорлупин Федор Андриянович

История Видео

Скорлупин Федор Андриянович

Призван в армию в 1938 году. Прошел всю Великую Отечественную войну с первого до последнего дня. Воевал на Дальнем Востоке. Вернулся домой в 1946 году. Вырастил пятерых сыновей. Работал кузнецом.

Остапенко Петр Васильевич

1924-1999

История Видео

Остапенко Петр Васильевич

Призван на фронт из с.Молоки Новосибирской области. Воевал под командованием маршала Рокоссовского К. К. Фотография сделана в госпитале в 1942 году. Награжден медалями дважды «За отвагу», «За освобождение Сталинграда», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией» и орденами «Красной звезды», «Отечественной войны».

Егоров Иван Иванович

танкист

1922-1977

История Видео

Егоров Иван Иванович

Фото сделано в Германии в 1945 году. Среди наград два ордена «Красной звезды».

Бочаров Иван Николаевич

1916-1977

История Видео

Бочаров Иван Николаевич

Ушел на фронт 18 сентября 1942 года. Воевал в составе гвардейской мотострелковой дивизии, участвовал в боях под городом Шауляй. Прошел всю войну. В мирное время трудился в родном селе. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За участие в Великой Отечественной войне», «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне».

Бочаров Петр Николаевич

1926-1984

История Видео

Бочаров Петр Николаевич

Ушел на фронт в 1943 году в возрасте 17 лет. Воевал на 2 Белорусском фронте. Освобождал Польшу, Победу встретил в Германии. Служил до 1946 года. При разминировании был ранен осколком в голову, потерял глаз. После неудачной операции ослеп полностью. Когда вернулся домой, работал учителем музыки. Награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За отвагу», «За победу над Германией», «За участие в Великой Отечественной войне».

Хренов Александр Федорович

гвардии капитан

История Видео

Хренов Александр Федорович

Защищал Сталинград. Фотография сделана на станции Бекетовка в сентябре 1942-го года. Победу встретил в Германии.

Ермаков Федор Савельевич

История Видео

Ермаков Федор Савельевич

Погиб в битве за Сталинград в 1942 году.

Солдатов Константин Гаврилович

старший сержант кавалерии

История Видео

Солдатов Константин Гаврилович

Прошел всю войну с 1941 по 1945 г.

Клименко Петр Григорьевич

История Видео

Клименко Петр Григорьевич

Фотография сделана в освобожденной Польше в 1944 году.

Горохов Иван Иванович

1909-1942

История Видео

Горохов Иван Иванович

Ушел на фронт в 1942 году. Командир стрелковой роты 2-го Белорусского фронта. Погиб 26 июля 1944 года.

Ермакова Анна Евграфовна

1923-

История Видео

Ермакова Анна Евграфовна

В годы войны работала на лесозаготовках, на Бийском маслосырзаводе. После снятия блокады Ленинграда в 1944 году сопровождала эшелоны с продукцией завода в Ленинград.

Шилов Константин Дмитриевич

История Видео

Шилов Константин Дмитриевич

В годы войны был помощником машиниста поезда, курсировавшего от Бийска до Турсиба и Среднесибирской железной дороге. Однажды за то, что аккуратно, без толчков привели в Бийск эшелон с ранеными фронтовиками, он и его товарищи по бригаде были награждены ведром гречневой каши с мясом.

Шилов Николай Дмитриевич

История Видео

Шилов Николай Дмитриевич

Ушел на фронт 26 июня 1941 года, через четыре дня после начала войны. Командовал отделением роты связи 1258 стрелкового полка 318 стрелковой Новгородской дивизиив звании младшего сержанта. Воевал на Волховском, Ленинградском, 3, 2, и 1 Прибалтийском фронтах. Неоднократно был ранен. Награжден медалями дважды «За отвагу», «За боевые заслуги» и орденом «Красной звезды» получил за форсирование под артогнем реки Вента в Латвии и успешное установление связи с командованием полка.

Ищенко Федор Ефимович

старший сержант

История Видео

Ищенко Федор Ефимович

Ушел на фронт добровольцем. Дошел до Берлина. Домой старший сержант вернулся в 1947 году. Фотография сделана 25 ноября в 1944 году. Среди наград медаль «За освобождение Варшавы».

Прилепкин Степан Андреевич

История Видео

Прилепкин Степан Андреевич

Ушел на фронт в 1943 году семнадцатилетним парнем. В войсках при Министерстве госбезопасности воевал в Прибалтике, освобождал Западную Украину от бандеровцев. Фотография сделана в городе Гульбышево 15 июня 1945 года на курсах радистов.

Иванов Михаил Сергеевич

1902-

История Видео

Иванов Михаил Сергеевич

Сражался под Ленинградом. Номер полевой почты 51456 «х». Последнее письмо пришло домой 09.09.1943 г. Пропал без вести.

Кравцова Наталья Ильинична

медсестра, снайпер

История Видео

Кравцова Наталья Ильинична

В восемнадцать лет ушла на фронт в 1943 году. Служила медсестрой. После обучение на курсах снайперов, вернулась на фронт. Освобождала Карпаты. Награждена медалями «За боевые заслуги» , «За освобождение Карпат», «За победу над Германией».

Карпов Александр Андреевич

гвардии старший сержант

1908-1944

Видео

Сырых Антип Артемьевич

1896-1970

История Видео

Сырых Антип Артемьевич

Ушел на фронт в 1942 году из села Нижнекаменка Алтайского района. Сражался на 3 Украинском фронте, освобождал Болгарию.

Заварихин Павел Петрович

сержант

Видео

Благовестов Александр Иванович

История Видео

Благовестов Александр Иванович

Погиб в 1941 году под городом Серпухов Московской области.

Кондратьев Василий Трофимович

старший политрук

1904-1942

Видео

Зебрин Николай Андреевич

История Видео

Зебрин Николай Андреевич

Был призван на службу в 51-ю отдельную морскую бригаду на Дальнем Востоке. Моряки бригады были направлены на защиту Сталинграда. Был ранен в боях за город. После госпиталя прошел переподготовку и продолжил воевать командиром зенитного орудия. Прошел боевой путь от Волги до Берлина. На стене поверженного Рейхстага написал штыком «Зебрин из с. Ижморка». Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и орденами «Великой Отечественной войны 2 степени», «Красной звезды».

Прохоренко Павел Михайлович

снайпер-разведчик

1913-1971

История Видео

Прохоренко Павел Михайлович

Начал воевать в 1939 году на линии Маннергейма в Финляндии. Был награжден нагрузным знаком «Ворошиловский стрелок». На фронт Великой Отечественной ушел в 1941 г. в составе Сибирской дивизии. Защищал Москву, Сталинград. Был тяжело ранен, но от инвалидности отказался и вернулся на фронт. С 1943 г. воевал в составе войск 3 Белорусского фронта. Всю войну служил в разведроте. Победу встретил в Берлине. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и орденом дважды «Красной звезды».

Николай Матюхин

матрос

История Видео

Николай Матюхин

Сражался с японскими милитаристами. Награжден медалью «За победу над Японией».

Шестаков Филипп Зиновьевич

старшина

1916-2002

История Видео

Шестаков Филипп Зиновьевич

Старшина артиллерийской разведки.Участвовал на Волховском фронте в боях под Ленинградом.1 апреля 1943 года был тяжело ранен осколком мины. После выздоровления попал в действующую армию в 52-й автомобильный полк. В составе полка участвовал в ликвидации блокады Ленинграда. Освобождал Новгород, потом Эстонию в составе 3-го Белорусского фронта, воевал в Восточной Пруссии. Участвовал в войне с Японией в частях 2-го Дальневосточного фронта. Награждён двумя орденами Великой Отечественной войны II степени и 11 медалями. Демобилизовался только в ноябре 1945 года. После возвращения домой, в Бийск, работал на котельном заводе, затем в торговле. За работу в торговле награждён знаком «Отличник советской торговли». Ветеран труда.

Ашитков Сергей Иванович

1923-

История

Ашитков Сергей Иванович

Ушел на фронт в 1941 году. Защищал Москву. С января 1943 г. участвовал в боях за Сталинград. С июля по август 1943 воевал на Курском направлении. День Победы встретил на Дальнем востоке, сражался с японскими миллитаристами. Домой вернулся в 1945 году. Награжден двумя орденами «Отечественной войны», орденом «Красной звезды», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».

Бондаренко Алексей Устинович

рядовой

1903-1982

История

Бондаренко Алексей Устинович

Прошел всю войну. Фотография сделана в Берлине 02.06.1945 г.

Качесова Фаина Васильевна

История

Качесова Фаина Васильевна

Ушла на фронт в июле 1941 г. Окончила курсы и служила радиотелеграфистом в 118 Отдельном Гвардейском батальоне связи в звании младшего сержанта. Среди наград медаль «За боевые заслуги». Фотография сделана на фронте в 1942 году.

Уретий Еремей Григорьевич

1919-

История

Уретий Еремей Григорьевич

Ушел на фронт из Иркутска. Дошел до Берлина в звании гвардии лейтенанта в составе 2 Белорусского фронта 49 артиллерийской армии 16 гвардейского гаубичного артиллерийского полка. Фотография сделана 20 июня 1945 года.

Каркешкин Александр Васильевич

1906-1968

История

Каркешкин Александр Васильевич

Ушел на фронт 30 июля 1941 года. Служил в 44 кавалерийском полку. Трижды был ранен, имеет боевые награды. Домой вернулся в декабре 1945 года.

Картечкин Владимир Александрович

гвардии сержант

1927-2011

История

Картечкин Владимир Александрович

Призван в ряды Красной Армии 10 декабря 1944 г. Участвовал в войне с Японией в составе в/ч 28660 в должности заряжающего орудия в танке Т-34. Ушел на восточный фронт в августе 1945 г. Сражался с японскими милитаристами. Служил в танковых частях. Домой вернулся в 1951 году. Награжден орденом «Отечественной Войны» II степени, медалью «За победу над Японией».

Мельчаков Павел Пантелеевич

История

Мельчаков Павел Пантелеевич

В 1941 году защищал Родину на Кольском полуострове. Участник сражения на Курской дуге. Освобождал Восточную Пруссию. Победу встретил в Чехословакии – в Праге. Домой вернулся в 1946 году.

Прохоренко Елена Петровна

1917-1993

История

Прохоренко Елена Петровна

Всю войну работала на Кузнецком металлургическом комбинате им. И. В. Сталина. Работала по две смены, домой приходила только чтобы передать детям продуктовые карточки.

Скачков Даниил Филиппович

1912-

История

Скачков Даниил Филиппович

Защищал Родину в составе войск артиллерии, был командиром батареи. Дважды был ранен. Войну закончил в Берлине.

Шалаев Павел Федорович

гвардии сержант

История

Шалаев Павел Федорович

Фотография сделана в Порт-Артуре 15 ноября 1945 года.

Кузнецов Георгий Фомич

История

Кузнецов Георгий Фомич

Ушел на фронт сентябре 1941 года. После учебки получил звание сержанта, и был направлен на защиту Воронежа. После ранения служил в танковом корпусе разведчиком-наблюдателем в 455-ом минометном полку. Освобождал Белоруссию. Под городом Бобруйском был тяжело ранен. Домой вернулся инвалидом.

Сурикова Февралина Петровна

сержант

1925-

История

Сурикова Февралина Петровна

Сержант полка связи штурмового авиационного корпуса под командованием генерал-майора Токарева. Фотография сделана в январе 1945 года. Награждена орденом «Отечественной войны 2 степени», медалью «За Отвагу».

Матюхин Николай Петрович

История

Матюхин Николай Петрович

После окончания в 1944 году учебного отряда подводного плавания был направлен на службу в Тихоокеанский флот. Служил на знаменитой подлодке «Щука».

Катаев Николай Иванович

История

Катаев Николай Иванович

Погиб на Украине, место гибели село Буки. Останки защитника Родины были найдены через 69 лет после окончания войны. Перезахоронен в Алтайском крае.

Демин Михаил Илларионович

Коншин Михаил Михайлович

История

Коншин Михаил Михайлович

Участник Великой Отечественной войны.

Дьяченко Дмитрий Гаврилович

сержант

1919-2012

История Видео

Дьяченко Дмитрий Гаврилович

Родился в с. Поповка Конотопского района Сумской области УССР. Призвали его в армию во времена советско-финской войны. Проходил службу в Ленинградском пехотном краснознаменном училище им. Кирова, там его и застала война. Сначала попал под Псков, стал артиллеристом, наводчиком орудия. — Там пролегало шоссе на Ленинград, — вспоминал отец, — надо было держать оборону. Рано утром подошли немцы. Мост мы взорвали сразу, поэтому в лоб нас не взяли, обошли с левого фланга. Комбата и командира взвода убили, командира орудия ранило. Остался только я, наводчик, но упорно продолжал вести огонь. Мины рвались сзади, впереди, одна попала в орудие. Меня тяжело ранило, ребята кричат: «Нога! Нога!». После операции три дня отец лежал без сознания. Соседи по палате и санитарки уже считали его кандидатом на тот свет, а он выжил! Однако целый год провел в госпитале. Хотели демобилизовать, но он сделал свой выбор:» Я артеллерист и иду на фронт!». Попал в минометную роту 117 гвардейского стрелкового полка 39 девизии, занявшей оборонительные позиции севернее Сталинграда. Там отец получил звание сержанта, командовал минометным расчетом. Бои шли ожесточенные, немцы рвались к Волге, и полк перебросили в Сталинград. — До Волги оставалось двести- триста метров, — рассказывал отец, — мы держали оборону в самом городе. Когда нас осталось трое, закрепились на нефтебазе. По эту сторону железнодорожной ветки мы, по вторую — немцы . Перебрасывались с фашистами гранатами. На 47 день битвы меня ранило в голову, но я не ушел, не хотел оставлять товарищей. Когда, наконец, пришло подкрепление, нас отправили на тот берег. Но при переправе, по пути в медсанбат, меня ранило еще дважды. И снова госпиталь, а когда вернулся, начал учить бойцов перед отправкой на фронт, поскольку в оружии разбирался от автомата до танка. Службу закончил в 1946 году о чем свидетельствует запись в Красноармейской книжке, которая бережно хранится в семье. После войны получил образование и стал ведущим закройщиком бийского Дома мод. Создал семью и воспитал троих детей.

Распопов Павел Тимофеевич

1914-

История Видео

Распопов Павел Тимофеевич

Родился в Бийске.После окончания Саратовского танкового училища, имея звание мл. лейтенант был направлен на фронт командиром взвода в Дальневосточную танковою дивизию. В августе 1941 г. в результате прорыва блокады Ленинграда пропал без вести в бою.

Баскаков Иван Яковлевич

1919-1971

История Видео

Баскаков Иван Яковлевич

Когда началась война находился на срочной службе в Красной армии. При освобождении Польши под городом Краков был ранен. Домой вернулся с орденом «Красной звезды» и многочисленными медалями.

Васильев Николай Спиридонович

1913-1977

История Видео

Васильев Николай Спиридонович

Ушел на фронт в самом начале войны. Дважды был ранен. Победу встретил в Берлине. Домой вернулся в 1945 году.

Грошев Павел Калинович

История Видео

Грошев Павел Калинович

Защищал Ленинград. Умер в госпитале от осколочного ранения головы. Похоронен в Старорусском районе Ленинградской области.

Мигдаль Роман Мартынович

1919-

История Видео

Мигдаль Роман Мартынович

Ушел добровольцем на фронт в 1942 году. Был направлен связистом в 189 артиллерийский полк 56 гвардейской Смоленской краснознаменной стрелковой дивизии. 14.07.1944 года при наступлении в районе деревни Горки Опочинского района Калиниградской области в течении суток обеспечил бесперебойную связь между НП и ОП, под артиллерийским огнем лично устранил 24 порыва линии связи. В этот же день участвовал в отражении шести контратак фашистов. За этот подвиг был награжден Орденом «Славы 3 степени». В 1945 г. был серьезно ранен. С фронта вернулся инвалидом 2 группы. Награжден Медалью «За отвагу» (вынес с поля боя знамя дивизии ), орденом «Славы 1 и 3 степеней».

Неустроев Михаил Елизарович

1919-1994

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Неустроев Михаил Елизарович

Прошел всю войну. Победу встретил в Берлине. Домой вернулся с боевыми орденами и медалями.

Шаманаев Федор Васильевич

1919-

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Шаманаев Федор Васильевич

Ушел на фронт в 1941 году из села Ануйское. Сражался в звании красноармеец-сапер в 450-ом стреловом полку 265-ой стрелковой дивизии. Пал смертью храбрых в бою 7 декабря 1942-го года. Похоронен западнее деревни Бортошко Мгинского района Ленинградской области. Перезахоронен в братской могиле на станции Назия Путиловского сельского поселения Ленинградской области.

Жданов Алексей Георгиевич

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Жданов Алексей Георгиевич

Когда началась война, он учился на третьем курсе Московского железнодорожного института. На фронт ушел добровольцем. Служил в авиации на Третьем Белорусском фронте, сначала механиком, затем — начальником летной школы. Был ранен осколком в позвоночник. Награжден дважды Орден «Красной звезды» и пять боевых медалей.

Жданова Евдокия Ивановна

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Жданова Евдокия Ивановна

Ушла на фронт, когда ей было 19 лет. Служила в авиации, обеспечивала радиосвязь с самолетами. Награждена медалями «За боевые заслуги» и «За взятие Кенигсберга». В 1944 году вышла замуж за однополчанина Жданова Алексея Георгиевича, с которым прожили всю жизнь.

Вахитов Мазит Вахитович

капитан

1922-1990

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Вахитов Мазит Вахитович

Вахитов Мазит Вахитович – 05.04.1922-30.12.1990 гг., уроженец Молотовской области, Чермозского района. Вахитов Мазит Вахитович прибыл на Воронежский фронт и проходил службу в 159 стрелковой дивизии 103 стрелкового полка рядовым стрелком и при выполнении приказа командира отделения по овладению населенным пунктом Подклетная где получил ранение 6 июня 1942 г., по излечению окончил курс и получил звание лейтенанта и был направлен на Ленинградский фронт, где при обороне города был тяжело ранен в мае 1943 года. В должности помощника командира роты 237 гвардейского стрелкового полка, по излечению прибыл на западный фронт в 65-ый отдельный механизированный корпус 233 танковую бригаду по должности коменданта штаба, ранен во время бомбардировки 13 августа 1943 года. По излечению был направлен на Крымский фронт 11-ю горнострелковую дивизию в должности помощник командира батальона и во время переправы с п.Чушки в район маяка Керченского полуострова был тяжело контужен 10 января 1944г. после чего уволен в запас. Впоследствии капитан Вахитов удостоен к представлению правительственной награды Орден «Красная Звезда».

Рябцев Максим Дмитриевич

старший сержант

1918-

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Рябцев Максим Дмитриевич

Старший сержант Рябцев Максим Дмитриевич. Родился в 1918 году. Был призван в Красную армию 18 октября 1940 года. Воевал с октября 1941 года на Западном фронте, с мая 1942 года на Юго-Западном фронте, с декабря 1942 года на 1-м Прибалтийском фронте. В 1944 году получил одно легкое ранение. В боях с немецко-фашистскими захватчиками не раз показал себя исключительно смелым младшим командиром-разведчиком, не знающим страха в бою и не жалеющий самой жизни для выполнения поставленной задачи, за что был удостоен следующих правительственных наград: Орден «Славы II степени» Участник 4-х дневных налетов на противника. 18 мая 1944 года в районе высоты «Верблюд» что Северо-Восточнее д. Старицы Идрицкого района Калининской области командовал правой захватывающей подгруппой.Первый по сигналу «бросок» преодолел проволоку, ворвался в траншею и захватил 2-х пленных, уничтожив при этом 6 человек гранатами и выбросил за бруствер 2 пулемета МГ- 43. Орден «Славы III степени» Во время дерзкого дневного налета на безымянной высоте что Северо-Восточнее д. Старицы Идрицкого района Калининской области командовал левой подгруппой захвата. Смелыми действиями первый ворвался в траншею, увлекая остальную группу, без потерь захватил пленного, уничтожив при этом гранатами одного немецкого пулеметчика. Орден «Красная Звезда» Во время ночного поиска на высоту 274,4 Духовского района Смоленской области в ночь на 27 августа 1943 года действовал в составе захватывающей группы. По сигналу «бросок» быстро ворвался в траншею, забросав противника гранатами. Уничтожил гранатой пулемет с расчетом, обеспечив продвижение остальным группам. Во время разведки боем в районе юго-восточнее д. Кулагино Духовского района Смоленской области в ночь на 13 сентября 1943 года действовал в составе головного дозора. Обеспечил бесшумное продвижение группы. Группа ворвалась в траншеи противника и в завязавшемся гранатном бою выбила немцев из траншеи. Орден «Красная Звезда» Действуя по захвату пленного в районе д. Пярконы Латвийской ССР в ночь на 1-е ноября 1944 года командовал правой группой прикрытия. Находясь в боевой полосе встретились с контратакующим противником, искусно расположив свою группу. Встретил противника сильным огнем, тем самым сорвал его контратаку, дав возможность закрепиться своему подразделению в занятой деревне. Кроме того было уничтожено 8 солдат противника и один был взят в плен.

Кропанев Илья Алексеевич

1901-

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Кропанев Илья Алексеевич

Уроженец Кировской области.В 1939 году с женой и детьми приехали на Алтай. Летом 1941 года в составе 55 кав. дивизии отправился на фронт. В ноябре 1942 года пропал без вести. В донесениях о потерях фамилия искажалась дважды. 76 лет пролежал захороненным под чужой фамилией. В августе 2018 года настоящее имя нашего деда было увековечено на братской могиле в станице Обливская. Светлая и вечная память, тебе дед.

Симаков Алексей Зиновьевич

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Симаков Алексей Зиновьевич

ушел на фронт в 1942 году, служил в разведроте. После ранения был переведен в артиллерию наводчиком. Победу встретил в Будапеште. Домой вернулся в 1947 году. Трижды полный Кавалер ордена «Славы».

Ююкин Николай Захарович

сапер

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Ююкин Николай Захарович

Был призван в 1941 году, прошел всю войну. Сапер саперного взвода 330 стрелкового полка 86 стрелковой дивизии 3 Прибалтийского фронта. Легко ранен в 1941 году, тяжело ранен в 1943 году. Награжден медалью «За оборону Ленинграда», медалью «За боевые заслуги». Медалью «За отвагу»: «за то, что он 25.07.1944 года в бою под деревней Подмогильное Островского района Псковской области, невзирая на вражеский огонь самоотверженно работал по сооружению переправы на реке Великая из подручных средств, чем способствовал быстрому продвижению нашей пехоты вперёд» — Наградное дело №27/н от 01.08.1944 г.

Барбашин Александр Васильевич

красноармеец

-1943

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Барбашин Александр Васильевич

Умер от ран. Захоронен захоронения Ленинградская обл., Поддорский р-н, д. Молчаново.

Барбашина Таисия Васильевна

красноармеец

1921-

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Барбашина Таисия Васильевна

Награждена медалью «За отвагу».

Кондаков Михаил Григорьевич

сержант

1921-2001

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Кондаков Михаил Григорьевич

В 1940 году ушёл служить в армию. Cлужил разведчиком в артеллерийсих и миномётных частях. Во время войны сначала был в резерве войск Cталина, а затем воевал на японском фронте. Cержант, командир отделения разведки. Награждён медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией», «Орденом отечественная война II ст.» и юбилейными медалями. Демебилизовался в 1946 году. После войны работал плотником.

Багаев Михаил Ефимович

младший лейтенант

1923-

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Багаев Михаил Ефимович

Комсомолец. Воевал в составе 18 стрелковой дивизии, 1027 артиллерийский полк. Младший лейтенант, комвзвода. 15 августа 1942 года в Сталинградской области был тяжело ранен, попал в плен. Содержался в плену вначале в городе Кюстрин в лагере № 34, затем в Берлине — лагерь № 114. Освободили лагерь советские войска. После войны вспоминал: «Выжил благодаря хорошему знанию немецкого языка».

Дудин Иван Платонович

лейтенант

1917-1943

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Дудин Иван Платонович

Родился в 1917 году в с. Краснояр, Грязнухинского района, Алтайского края. Ушел на фронт в 1942 году. Лейтенант, командир роты 45-ой гвардейской стрелковой дивизии. 12 декабря 1942 года в окружении под дер. Цицино поднял роту в контратаку. Уничтожил экипаж немецкого танка. Активными действиями способствовал успеху контратаки. За этот подвиг был представлен к ордену «Красная звезда». Так же награжден медалью «За отвагу». Пал смертью храбрых 16 августа 1943 года севернее деревни Жуково Духовщинского района Смоленской области. Похоронен на воинском кладбище №1 под № 7395.

Свиридова Мария Матвеевна

1908-2000

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Свиридова Мария Матвеевна

Труженица тыла. В 1941 году проводила на фронт мужа, в 1944 г. старшего сына Михаила. Работала в колхозе «Совнарком» дояркой, звеньевой в семеноводческой бригаде, письмоноской. Выжить помогали дары леса: солили грибы в бочонках, сушили ягоды и травы. Заготовка дров теперь тоже стала женским делом. Женщины поселка собирались группами, пилили лес руками и вывозили на лошадях. Для фронта пекла хлеб (до 80 кг в день), пряла шерсть и вязала носки для солдат. В 1945 г., по окончанию войны, муж был демобилизован. Вернулся в родной колхоз после тяжелого ранения. Вместе поднимали народное хозяйство и растили детей «довоенных» и «послевоенных»: пять сыновей и три дочери. В 1947 году награждена медалью за «Доблестный и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны». В 1957 г. медалью «За освоение целинных земель». Кавалер ордена «Материнская слава» II и III степени, «Медалей Материнства» I и II степени.

Шлёмин Константин Кондратьевич

рядовой

1918-1999

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Шлёмин Константин Кондратьевич

Призван в ряды Красной Армии из села Старая Чемровка. В 1939 году. На фронте с первого дня войны, служил наводчиком артиллерийского орудия в гаубичном артиллерийском полку. Прошел всю войну в звании рядового. Домой вернулся в 1946 году.

Куракин Алексей Федорович

младший сержант

1919-1975

Зяблицкий Григорий Федорович

рядовой

1926-2000

Ермаков Александр Сергеевич

1911-

История

Ермаков Александр Сергеевич

Ушел на фронт в июле 1941-го. Служил на Дальнем Востоке в госпитале, с мая 1944-го в ХО Штаба 1 КА. Награжден медалью «За боевые заслуги».

Лутцев Александр Иванович

1926-2006

История

Лутцев Александр Иванович

Ушел на фронт в возрасте 17-ти лет. Сражался в мотострелковых войсках. Победу встретил в Праге при выписке из госпиталя, когда шел по одному из мостов города. После войны продолжил службу в армии, уволился в запас в 1969 году. Фотография сделана 31.01.1945 в связи с присвоением звания младшего лейтенанта.

Петин Александр Михайлович

1915-2001

История

Петин Александр Михайлович

Ушел на фронт в сентябре 1941-го. В составе пехоты участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Дважды был ранен. В госпитале произошла ошибка: в документах вместо «ружейный мастер» его записали «оружейным», после чего был направлен на службу в артиллерию. Сражался в составе расчета на ракетном комплексе «Катюша». С 1944 г. воевал в составе 1 Белорусского фронта. Победу встретил в звании сержанта в Варшаве. Домой вернулся в 1946 году, работал на восстановительных работах в 44 Восстановительном железнодорожном батальоне.

Рубейкин Михаил Васильевич

История

Рубейкин Михаил Васильевич

Воевал в 3 стрелковом батальоне 950 стрелкового полка 262 стрелковой дивизии. Участвовал в штурме Кенигсберга. После Победы над Германией был переброшен в Монголию. В составе дивизии преодолел пустыню Гоби и Хинганский хребет, освобождал от японцев Китай. Боевой путь закончил в Порт-Артуре.

Федоров Иван Павлович

1923-1953

История

Федоров Иван Павлович

В возрасте 18-ти лет закончил лётное училище в Ленинграде. После окончания был направлен на фронт в один из авиационных полков.

Чернодаров Георгий Андреевич

1915-1994

История

Чернодаров Георгий Андреевич

В 1939 году воевал финнами. Ушел на фронт 22 июня 1941 года. Служил на 2-ом Украинском фронте. Победу встретил в Польше. Был направлен на Дальний восток. Сражался с японцами на озере Хасан. Домой вернулся в конце ноября 1945-го. Фотография сделана 22 июня 1941 года с женой Чернодаровой Антониной Николаевной перед самой отправкой на фронт.

Яблонский Виктор Трофимович

рядовой

1922-

История

Яблонский Виктор Трофимович

Ушел на фронт в 1944-ом году. Гвардии рядовой участвовал в освобождении Украины, Польши, Германии и Чехословакии. Награжден орденом «Отечественной войны 2-ой степени», медалями «За отвагу», «За победу над Германией».

Казанцев Алексей Дмитриевич

1910-

История

Казанцев Алексей Дмитриевич

Призван в Красную Армию 1939 году, сражался на финской войне. В бою был ранен, спасая из под обстрела товарища. После ранения комиссован. Во время Великой Отечественной трудился в тылу. Награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

Смолоногова Мария Ивановна

фельдшер

История

Смолоногова Мария Ивановна

Прошла всю войну. Пришла с войны контуженая.

Новикова Анастасия Ильинична

1922-1985

История

Новикова Анастасия Ильинична

В Великую Отечественную Войну рыла окопы.

Новиков Петр Иванович

1911-1983

История

Новиков Петр Иванович

Прошел 3 войны.

Кулыгин Александр Денисович

История Видео

Кулыгин Александр Денисович

В 1941 году в 19 лет пошел на войну, был ранен в 1943 году.

Калбаев Федор Алымкуевич

История

Калбаев Федор Алымкуевич

Прошел всю войну.

Белокрылова Агриппина Ефиомовна

1904-1984

История

Белокрылова Агриппина Ефиомовна

В годы войны работала в Бийске на «Яйцебазе». Для фронтовых кухонь готовили яичный меланж. В декабре 1942-го получила сообщение, что ее муж пропал без вести.

Бочкарева Федосья Ивановна

1923-1991

История

Бочкарева Федосья Ивановна

В годы войны работала на Бийской обувной фабрике. Шила для фронта солдатские ботинки. Всю зарплату вместе с бригадой отдавала на строительство танков и самолетов.

Бочкарев Николай Никитович

1899-1973

История

Бочкарев Николай Никитович

В годы войны, проводив на фронт сыновей, работал на военном заводе в Новосибирской области.

Бочкарева Раиса Николаевна

1922-1992

История

Бочкарева Раиса Николаевна

Сражалась в войсках связи в составе Северо-кавказского фронта. Участвовала в освобождении города Краснодар. Служила водителем грузовика, подвозила снаряды на передовую. После войны работала телеграфисткой в селе Шубенка.

Бочкарев Дмитрий Николаевич

1925-1997

История

Бочкарев Дмитрий Николаевич

Ушел на фронт в 1943-ем году в возрасте 17-ти лет. Боевое крешение принял при форсировании Днепра. Там получил первое ранение, после госпиталя вернулся на передовую. Освобождал Белоруссию, Польшу. Дошел до Берлина. 14 апреля 1945-го получил пулевое ранение в грудь навылет. Награжден: орденом «Красной звезды», орденами «Славы 2-ой и 3-ей степеней», медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

Бочкарев Василий Николаевич

1924-

История

Бочкарев Василий Николаевич

Призван на фронт Бийским военкоматом в 1941 году. В 1943 пропал в плен, бежал. Продолжил сражаться с фашистами в партизанском отряде. Семья узнала об этом из письма, переправленного из-за линии фронта. После этого сообщений от него не было. Был внесен в списки пропавших без вести. В 2013 году семье сообщили о том, что предположительно воевал в 641-ой партизанской бригаде, умер в госпитале после тяжелого ранения. Похоронен в братской могиле в деревне Лунницы Красненьского района Смоленской области.

Сабанов Иван Панфилович

История

Сабанов Иван Панфилович

Ушел на фронт 22 июня 1941 года из деревни Чистюнька Топчихинского района. Был направлен трактористом в 67 армейскую эвакуационную роту 1 гвардейской танковой армии. В 1942 г. за эвакуацию танков с поля боя и выполнение задания командира, не смотря на полученное ранение, награжден орденом «Отечественной войны 1-й степени». В августе 1944 г., уже в звании ефрейтора, вытащил из реки 17 танков, за что был награжден медалью «За боевые заслуги». Зимой 1945 г. за проявленную доблесть был награжден орденом «Красной звезды». После войны вернулся в родное село.

Федотовский Андрей Степанович

старшина

1907-1941

История

Федотовский Андрей Степанович

На фронт был призван 23.06.1941 (команда №1565). Пропал без вести в октябре 1941 г. Его имя увековечено на Мемориале в Бийске. Информация о нем очень разрозненная. В Книге Памяти Алтайского края указано, что пропал без вести под Вязьмой (Смоленская обл.). А на сайте ОБД «Мемориал» есть анкета, в которой указано, что он воевал в 122 тбр (танковой бригаде), оборонявшей Ленинград, водитель танка, старшина. Пропал без вести в том же октябре 1941 г. Потомки до сих пор пытаются узнать точные сведения о боевом пути своего дедушки.

Медведев Геннадий Фролович

сержант

1910-1959

История Видео

Медведев Геннадий Фролович

Призван в армию в 1939 году. С 1941 в звании сержанта служил снайпером в 134-ом пограничном полку. В 1942-ом, находясь в боевых порядках 1368-го стрелкового полка 416-ой стрелковой дивизии на плацдарме Ташлык Молдавской республики с 20.06 по 22.06 из снайперской винтовки убил 6 солдат и офицеров противника. В 1944 22 июня был ранен в голову фашистским снайпером. Награжден медалью «За Отвагу».

Ткаченко Дмитрий Павлович

1907-

История Видео

Ткаченко Дмитрий Павлович

Ушел на фронт в декабре 1941 г. из Бийска. Прислал домой два письма. Во втором сообщал родным, что сражается под Ленинградом. Пропал без вести в октябре 1942 г.

Попов Владимир Николаевич

ефрейтор

1924-1978

История Видео

Попов Владимир Николаевич

Мобилизован в мае 1942 г. из Кош-Агача. Награжден медалями «За Отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги».

Черненко Иван Харитонович

капитан

1906-1961

История Видео

Черненко Иван Харитонович

Призван в армию в 1941 году. Неоднократно был ранен. Освобождал Прибалтику. Награжден «Орденом Красной звезды», двумя орденами «Красного Знамени», «Орденом Отечественной войны II-ой степени».

Васильев Виктор Константинович

старший лейтинант

1909-1941

История Видео

Васильев Виктор Константинович

Штурман 452-го скоростного бомбардировочного авиаполка. В боевом строю с первого дня начала Второй мировой войны. Великую Отечественную встретил в Орловской области, где дислоцировался авиационный полк. Сгорел в подбитом самолете 11 ноября 1941 года. Самолет упал в болота под Ленинградом. Больше 50 лет считался пропавшим без вести.

Катасонов Василий Николаевич

сержант

1926-

История Видео

Катасонов Василий Николаевич

Предположительно ушел на фронт в 1944, в возрасте 18-ти лет.

Федюнин Евгений Тихонович

1926-1988

История Видео

Федюнин Евгений Тихонович

Родился в селе Катунское Смоленского района Алтайского края. В 1944 году в 18 лет добровольцем ушел на фронт. При распределении попал на Дальний Восток в Тихоокеанский флот матросом. Защищал водные границы. В 1945 году участвовал в военных действиях против Японии, в Маньчжурской операции, в разгроме Квантунской армии, в освобождении Южного Сахалина и Курильских островов. За время войны он был награжден «Орденом Отечественной войны» 2 степени, медалями за отвагу и другими наградами. Прослужил в Тихоокеанском флоте 7 лет. Вернулся домой в 1951 году.

Матвеев Ефрем Иванович

1906-1943

История Видео

Матвеев Ефрем Иванович

Ушел на фронт из села Зональное летом 1941 г. Служил в 70-м противоистребительном батальоне. Защищал Ленинград. После ранения был в госпиталь, где умер от полученных ран. Похоронен на Пискаревском кладбище.

Маскаев Михаил Филиппович

лейтенант

1918-1984

История Видео

Маскаев Михаил Филиппович

В Красной Армии с 1938. Окончил полковую школу, курсы младших лейтенантов. На фронте с июня 1942 года. Воевал на Западном Брянском и Калининском фронтах. Участник Курской битвы. Был контужен, тяжело ранен. Командир взвода 66-й отдельной разведроты (97-я стрелковая дивизия, 39-я армия, Калининский фронт) лейтенант Михаил Маскаев неоднократно участвовал в вылазках в немецкий тыл. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Маскаеву Михаилу Филипповичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1945 лейтенант Маскаев ушел в отставку. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу». Имя Героя увековечено на Мемориале Славы в городе Барнауле.

Сергиевич Михаил Николаевич

сержант

1924-2001

История Видео

Сергиевич Михаил Николаевич

Призвался в июне 1943 г. Направлен в планерную школу г. Канск. После окончания направлен в ВДВ. (11 воздушно-десантная бригада резерв верховного главнокомандования), боевое крещение принял на правобережной Украине под Белой Церковью. Первая награда медаль За Отвагу, потом был орден Красной Звезды, общее количество боевых наград 17 (еще имеется множество Юбилейных наград). Под городом Слуцком был ранен в плечо на вылет. После госпиталя продолжил службу в ВДВ. Был награжден медалью за освобождение/взятие всех Европейских стран. Войну закончил под Прагой в звании Сержанта. За время службы имеет 85 боевых забросов в тыл врага для выполнения различных заданий, в том числе диверсионных. Был тяжело контужен, лечился в госпитале под г. Кострома. Демобилизован в феврале 1946 г. Состоял в совете Ветеранов Великой Отечественной Войны г. Бийска.

Геришенко Зиновий Иванович

лейтенант

1918-

История Видео

Геришенко Зиновий Иванович

Родился 28 октября 1918 года, в 2019 – отметил 101-ый день рождения. В Красную армию был призван в 1939 году. Проходил службу в 3-ем сабельном эскадроне кавалерийского корпуса. За неделю до начала войны получил звание лейтенанта. Воевал на Калининском фронте, участвовал в боях под Ржевом, освобождал Орел и Белгород. Участник Курского сражения. Освобождал Румынию, Болгарию. Победу встретил в Чехословакии. Вес его парадного кителя вместе с наградами – 3,5 килограмма.

Жевлаков Сергей Ефимович

лейтенант

1912-1995

История Видео

Жевлаков Сергей Ефимович

Войну начал лейтенантом. С декабря 1941-го участвовал в боях под Москвой. После тяжелого ранения был переведен на Северо-Кавказский фронт. Освобождал Керчь, Новороссийск, Польшу, Румынию. Войну закончил в Чехословакии в звании капитана. Награжден орденами «Красной звезды», «Боевого красного знамени». Медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией». Вернулся домой в 1946 году.

Дмитриев Михаил Алексеевич

сержант

1926-2002

История Видео

Дмитриев Михаил Алексеевич

Родился 20 октября 1926 года с. Белый – Ануй Усть – Коксинского района Алтайского края. Призван Усть – Коксинским РВК Алтайского края в ноябре 1943 года. Для прохождения военной службы был направлен в полковую школу младших командиров. По окончании школы продолжил службу в 1117 стрелковом Двинском полку 332 стрелковой добровольческой Ивановско – Полоцкой ордена Суворова 2-й степени дивизии имени М.В.Фрунзе 83-й стрелковый корпус 4-я Ударная Армия 1-й Прибалтийский фронт (1117 СП 332 СД 83 СК 4 Уд. А 1 Приб. Ф)на должности командира стрелкового отделения. Боевой путь начал на Прибалтийском фронте, прошёл всю Прибалтику. Был командиром отдельной группы разведки, в составе которой неоднократно ходил в тыл врага. В 1944 и 1945 годах был тяжело ранен. 28.04.1945 года военно-пересыльный пункт 34 ЗСП. 1371 ЭГ по источникам ЦАМО. После второго ранения направлен для дальнейшего прохождения службы в 317 отдельный строительный батальон на должность командира строительного отделения в г. Мурманск. Награжден медалью «За победу над Германией» и орденом «Отечественной войны» 2 степени, медали к юбилеям ВОВ и СА. На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25.09.1945 года уволен в запас. Умер 1 мая 2002 года и похоронен в г. Бийске Алтайского края.

Дмитриев Серафим Семёнович

рядовой

1920-2000

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Дмитриев Серафим Семёнович

Родился 1 января 1920 года в селе Ябоган Усть – Канского , Алтайского края. Призван Усть – Канский РВК, Алтайский край, в сентябре 1940 года. Службу проходил в составе 22 – й Восточной стрелковой дивизии 536 – го стрелкового полка 1 –й роты 2 – го взвода 3 –го отделения Карельского фронта. Принимал участие в освобождении Ленинградской области. Награжден медалью «ЗА ОТВАГУ», орденом «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 1 степени. Имеет медали к юбилеям ВОВ и СА . Демобилизован по ранению в июне 1942 года. Умер в 03.06.2000 года и похоронен в селе Ябоган Усть – Канского района Алтайского края.

Кирюшин Кузьма Филиппович

гвардеец

1909-1987

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Кирюшин Кузьма Филиппович

Родился 28 октября 1909 года в с. Камышенка Петропавловского района Алтайского края. Призван Быстроистокским РВК, Алтайский край, в августе 1941 года. Службу проходил в составе 12 Гвардейского отдельного миномётного дивизиона реактивной артиллерии на должности водителя РУ М-13 «КАТЮША». Который в последствии был переименован во 2-й миномётный дивизион 59 Гвардейского миномётного полка. После прохождения на М-13 по Красной площади на параде в ноябре 1941 г. направлен под Москву, где и получил боевое крещение. Боевой путь прошёл в составе Западного фронта. Принимал участие в освобождении Польши, Чехословакии, Венгрии. Награжден медалью «ЗА ОТВАГУ», «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ», орденом «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 2 степени. Имеет медали к юбилеям ВОВ и СА. Демобилизован в октябре 1945 года. Умер в 22.10.1987 года и похоронен в селе Камышенка Петропавловского района Алтайского края.

Лужбин Николай Васильевич

младший сержант

1922-1987

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Лужбин Николай Васильевич

Родился 28 декабря 1922 года в село. Камышенка Петропавловского района Алтайского края. Призван Быстроистокским РВК, Алтайский край, в октябре 1941 года. Службу проходил в составе 476 Гвардейского миномётного дивизиона 326 Гвардейского минометного полка на должности орудийного номера РУ М-13 «КАТЮША». Боевой путь прошёл на Западном и Белорусском фронтах, принимал участие при форсировании р. Неман. Был трижды тяжело ранен под Смоленском, в Литве и Германии близ Кенигсберга. Награжден медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ», «ЗА ОТВАГУ», «ЗА ВЗЯТИЕ КЕНИГСБЕРГА», «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ» , медали к юбилеям ВОВ и СА . Демобилизован в запас 16 ноября 1946 года. Умер в июле 1987 года и похоронен в селе Камышенка Петропавловского района Алтайского края.

Петропав- ловский Борис Александрович

капитан

1913-

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Петропавловский Борис Александрович

Родился в 1913 году, русский, в партии с 1932, участие в гражданской войне, в последствии 2 Белорусский фронт, с 9 января 1943 по 11 февраля, далее 3 Белорусский, в Красной Армии с октября 1939, призывался Бийским РВК Алтайского края. В бою 7 февраля 45 года за расселенный пункт Багет. Cтарший лейтенант Петропавловский, следуя боевым порядкам наступающих подразделений своим примером отваги и мужества воодушевлял бойцов на подвиги, в результате стремительной атаки с востока батальон прорвал оборону противника, овладел важными высотами, чем обеспечил соседнему батальону завладение населенного пункта Багет, в проведенных боях с 6 по 11 февраля 1945 года неустанно работал днем и ночью, помогал эвакуировать раненых, заботился об обеспечинии подразделениям горячей пищи, боеприпасами, 7 февраля Петропавловский, находясь в боевых порядках, одно из подразделений батальона повел лично вперед и утром 8 февраля овладел укрепленным хутором. Удостоен правительственной наградой — орден отечественной войны 2 степени, орден отеч. войны 1 степени в должности зам. командира батальона по полит.части 3 стрелкового батальона, 13 стрелкового полка, 2 стрелковой дивизии, медаль за победу в отеч. войне 1941-1945 года, в звании капитана.

Ларионов Иван Николаевич

сержант

1923-2006

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Ларионов Иван Николаевич

Призван в армию Марушинским Алтайского края, в августе 1941 года. На фронте с января 1942г. Сражался в составе 122 артиллерийского полка, служил радиотелеграфистом ракетных войск и артиллерии. Воевал на Волховском фронте 4-ая армия, 3-й Прибалтийский фронт. Освобождал от блокады Ленинград. 10 октября 1944 г был ранен в спину. Награжден медалью «ЗА ОТВАГУ», орденом «Славы» 3 степени, орденом «Отечественной Войны» 2-ой степени, медалью «За Оборону Ленинграда». Уволен в запас в апреле 1947 года.

Симахин Григорий Филиппович

рядовой

1902-1943

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Симахин Григорий Филиппович

Ушел на фронт в 1941 году. Погиб в 1943г. Похоронен в поселке Красная горка Смоленской области.

Плотников Василий Матвеевич

1918-2011

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Плотников Василий Матвеевич

На фронте с 1941 года. Победу встретил в Австрии. Был представлен к награде орденом «Отечественной войны 2-ой степени».

Симахин Федор Филиппович

разведчик

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Симахин Федор Филиппович

Ушел на фронт в 1941 году. Был неоднократно ранен. Прошел всю войну.

Шаров Виктор Григорьевич

артиллерист

1925-1987

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Шаров Виктор Григорьевич

Призван на фронт Бийским военкоматом в январе 1943 г. Сражался в составе 23-го западного артиллерийского полка. Уволен в запас в 1950-ом. Награжден двумя медалями «За Отвагу», орденом «Красной звезды», орденом «Отечественной войны».

Рожков Сергей Ефимович

ефрейтор

1919-2006

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Рожков Сергей Ефимович

Родился 15.09.19г. село Красный Камень Ст-Бардинского района. Член КПСС с1943 г. Женился на Шебалдиной Наталье Терентьевне (1927 г.р.) 25.07.51 г. Дети — Люба, Вера, Николай. Прохождение военной службы: 19 арт. парк, должность — стрелок с 09.1939 по 02.1940 г. 312 стр. полк, стрелок-разведчик с 02.1940 по 05.1941 г. 50 отд. инженерн. б-он, сапер с 05.1941 по 10.1941 г. 179 отд. б-он спец. инженерн., радио-минер с 10.1941 по 05.1946 г. Участие в боях — с 10.09.41 по 20.03.46. Ранение в левую ногу. Медали «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией» Умер 03.01.06 г.

Малахов Алексей Ефимович

кавалерист

1916-1984

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Малахов Алексей Ефимович

Призван на фронт в июле 1941 г. Сражался на Калининском фронте в составе 709-го стрелкового полка, 178-ой стрелковой дивизии старшим конного взвода. В 1944 году во время боя раздробило правую руку, был демобилизован по ранению. Награжден орденом «Красной Звезды», медалью «За боевые заслуги».

Скуратов Василий Иванович

1924-1943

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Скуратов Василий Иванович

Похоронен в селе Александровка Воронежской области.

Соколов Григорий Павлович

1912-1990

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Соколов Григорий Павлович

Призван в Красную армию в январе 1942г. После окончания школы связистов, был направлен в авиавоздушную полковую свзяь в Лениграде. Войну окончил в Германии в должности командира отделения связи. Домой вернулся в ноябре 1945 г. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 1945 г.г.».

Зизянов Геннадий Алексеевич

летчик

1921-1983

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Зизянов Геннадий Алексеевич

На фронте с первых дней войны. Летчик-бомбардировщик 717-го авиационного Харьковского Краснознаменного полка. Участник снятия блока Ленинграда. Победу встретил в Берлине. Награжден: орденами «Красной звезды», «Орденом славы 3-ей степени»; медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». Девять раз был удостоен благодарностями Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза Иосифа Сталина.

Маслюк Григорий Трофимович

сержант

1918-1976

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Маслюк Григорий Трофимович

На фронте с августа 1941 г. Сержант, командир отделения 174-ой отдельной разведроты. В боях под Сталинградом 10.09.1942 г. был тяжело ранен. Из армейских госпиталей, был эвакуирован на лечение в Бийск. Награжден медалями: «За победу над Германией», «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Голубева Раиса Алексеевна

труженица тыла

1929-

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Голубева Раиса Алексеевна

Окончив пять классов, прошла краткий курс обучения в ремесленном училище №3. Работала слесарем в детской бригаде. Собирала оружие для фронта.

Цыплаков Иван Алексеевич

1922-1944

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Цыплаков Иван Алексеевич

В первые дни войны защищал Белоруссию, затем принимал участие в обороне Ленинграда. Погиб при освобождении города Могилев.

Цыплаков Василий Алексеевич

1924-

История Видео

Цыплаков Василий Алексеевич

Ушел на фронт в 1942 году. Участник Сталинградского сражения. Пропал без вести.

Лаврентьев Николай Тимофеевич

1925-1979

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Лаврентьев Николай Тимофеевич

Родился Николай Тимофеевич в Алтайском крае с. Солоновка, Смоленского района. Ушел на фронт в неполные шестнадцать лет в 1941 г. Прошел всю войну, дошёл до Берлина и вернулся домой. Из документов остались только свидетельство о смерти и паспорт.

Черепанов Пармен Сергеевич

слесарь

1896-1976

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Черепанов Пармен Сергеевич

Родился 5 августа 1896 года в Кировской области. Участвовал в гражданской войне с 1918 по 1921 гг. в 337-м Богучарском пехотном полку, участвовал в Финской войне. Переехал с женой Екатериной Афанасьевной и 7 детьми в Алтайский край, Зональный район, село Ключи. 12 декабря 1942 года был призван в Красную Армию Сростинским РВК на Центральный фронт. С декабря 1943 г. по июль 1944 г. участвовал в боевых действиях I-II Украинских фронтов, а с июля 1944 г. — 1-Белорусского фронта. Должность — старший артслесарь артиллерийской мастерской 226-го гвардейского минометного Варшавского полка. В боях с немецко-фашисткими захватчиками за г. Берлин Пармен Сергеевич под непрекращающимся огнём врага ремонтировал минометы, «ППШ», «ППС», револьверы «Наган», карабины и другое оружие. Пармен Сергеевич Был награжден орденом «Отечественной Войны 2-й степени», медалью «За отвагу». В Великой Отечественной войне принимали участие и два его сына — Черепанов Василий Парменович 1921 г.р., вернувшийся домой, и Черепанов Иван Парменович, 1924 г.р., убитый в боях за Украину в феврале 1944 года. После войны в мирное время работал Пармен Сергеевич кузнецом в с. Ключи Бийского района, умер в 1976 г.

Кротков Валерий Васильевич

разведчик

1926-2001

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Кротков Валерий Васильевич

Мой дед Кротков Валерий Васильевич родился 24 июня 1926 года. Русский, беспартийный, образование 6 классов, гражданская специальность — плотник. 15 сентября 1944 г. из с. Георгиевское, Ветлужского района, Горьковской области был призван на военную службу в ряды Красной Армии. На фронте с января 1945 года. Участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками и на Кенигсбергском направлении в бою 22 февраля 1945 г. был тяжело ранен в грудь. День Победы встретил в госпитале г. Каунасс. На фронте был стрелком, разведчиком. После ранения с 18 мая 1945 г. по октябрь 1945 г. военную службу проходил в 6 батальоне охраны 3-го белорусского фронта. В октябре 1945 года был назначен командиром отделения шоферов. А 10 октября 1950 г. был уволен в запас. Был награжден медалью «ЗА ОТВАГУ», «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ», «ЗА ВЗЯТИЕ КЕНИГСБЕРГА», орденом ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ второй степени, медалью ЖУКОВА и другими юбилейными медалями. В 1963 году приехал с женой Клавдией Егоровной и двумя сыновьями жить в Алтайский край в Бийский район пос. Усть-Катунь. Работал плотником, в 1986 году вышел на заслуженную пенсию, воспитывал внуков. Умер 27.12.2001 г.

Жигалов Александр Дмитриевич

старший сержант

1914-2006

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Жигалов Александр Дмитриевич

Родился 19 октября 1914 года в городе Бийске. Служил с 1942 г. по 1945 г. в составе 225 танкового полка, механиком-водителем танка Т26 на фронтах: Северо Кавказский фронт — 1942 г.; Калининский фронт — 1943 г.; Ленинградский фронт — 1943-1944 гг.; 2-й прибалтийский фронт — 1944-1945 гг. В 1944 г. присвоено звание старшего сержанта. Имеет медали за оборону Кавказа, за отвагу и другие. Умер 19 мая 2006 года.

Шершнёв Алексей Иванович

старшина

1921-1998

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Шершнёв Алексей Иванович

Ушел на фронт 21 июля 1941 г. Старшина батареи 34-й мотомехбригады Ленинградского фронта. Дважды ранен. 13 декабря 1943 г. комиссован после тяжелого ранения. Победу встретил в эвакогоспитале № 2234 в г. Фрунзе. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», орденом «Отечественной войны II-ой степени».

Решетилова Мария Ивановна

труженица тыла

1928-

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Решетилова Мария Ивановна

С 1943 г. в возрасте 15 лет поступила на Бийский мясокомбинат. В 1944 сдала экзамены в Бийскую фельдшерско-акушерскую школу. Но учебу пришлось отложить до Победы.

Емельянов Александр Иванович

старший сержант

1912-1978

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Емельянов Александр Иванович

Мобилизован в первые дни войны. В 1941 г. был испытателем танков. Старший сержант, механик-водитель танка Т34. В 1942 был направлен на фронт под Воронеж. Участник курской битвы. Освобождал Балканы. Награжден Орденами «Отечественной войны I-ой степени», «Красной Звезды», медалями «За взятие Вены», «За взятие Будапешта».

Костерин Михаил Иванович

гвардии сержант

1924-2003

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Костерин Михаил Иванович

Призван на фронт в августе 1942 г. из Бийска. Сражался в составе 317-го гвардейского минометного полка. Домой вернулся с боевыми наградами.

Балабаев Алексей Федорович

рядовой

1912-1974

История Видео

Балабаев Алексей Федорович

Призван на фронт 28 июня 1941 г. Стрелок 45-го стрелкового полка 45-ой стрелковой дивизии в составе 3-го Белорусского фронта освобождал от фашистов Минск, Страны Прибалтики, Германию. В 1944-ом под Витебском был ранен. Среди наград медаль «За боевые заслуги».

Чубур Иван Маркович

лейтенант

1915-1993

История

Чубур Иван Маркович

Бродил когда-то по лугам и пастбищам села Воеводское пастушок Ваня. Пас овечек, выводил лошадей в ночное и не думал, не гадал, что будет когда-нибудь горожанином, полюбит технику и свяжет с ней всю свою жизнь. Но историческая ломка жизненного уклада крестьянской России распорядилась так, что пастушонок Ваня в 1928 году невольно оказался в городе Бийске. Тридцатые годы подбрасывали вниманию молодых людей технические соблазны. Кому-то снились пропеллер и крылья аэроплана, а кто-то не мог отвести глаз от шофёрской кожаной амуниции. Так и Иван Чубур оказался среди поклонников автомобиля. В 1936 году Ивана Чубура призвали в Красную Армию, и в должности командира автовзвода он проходил службу в Монголии, не понаслышке знал Иван Маркович, что такое Халхин-Гол. Пришла Великая Отечественная война, которая забросила лейтенанта Ивана Марковича в пекло Сталинградской битвы. Памятны ему были и бои под Перекопом. Всю войну «прошёл» он, за баранкой автомобиля занимаясь подвозкой боеприпасов на передовую. Машины часто выходили из строя, попадая под обстрел фашистов. Ремонтировать подраненную технику приходилось прямо на передовой, иногда «под носом» у противника. За храбрость и мужество Иван Маркович Чубур 21.05.1944 был награждён медалью «За отвагу», медалью за «Боевые заслуги». Ну а спрашивать о значении медали «За оборону Сталинграда» не приходится – само её название говорит о многом. И венчает ратный труд солдата Орден Отечественной войны I степени.

Шебалин Иван Сергеевич

рядовой

1919-

История

Шебалин Иван Сергеевич

Родился в селе Малоенисейское в 1919 году. Место призыва в РККА: с. Малоенисейское. Дата призыва: 1942 год. Пропал без вести. После войны родным была прислана фотография Ивана и Орден Отечественной войны II степени.

Шебалин Илья Сергеевич

рядовой

1916-1947

История

Шебалин Илья Сергеевич

Родился в селе Малоенисейское в 1916 году. Место призыва в РККА: с. Малоенисейское Дата призыва: 1941 год. Умер в 1947 году от полученных на войне многочисленных тяжелых ранений.

Аужин Александр Михайлович

рядовой

1908-

История Видео

Аужин Александр Михайлович

Родился в пгт Никольская Пестравка Куйбышевской области (ныне г. Никольск Пензенской области). Призван в 1941 г. Бийским ГВК. Красноармеец 74-й отдельной стрелковой бригады (часть 45 ПП 2061) 6-го стрелкового корпуса 30-й армии Калининского фронта. Пропал без вести в декабре 1942 г. в Бельском р-не Тверской области.

Балахнин Филипп Васильевич

1907-1955

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Балахнин Филипп Васильевич

Наше поколение живет в 21 веке. Мы радуемся жизни, получаем образование, работаем. И мы благодарны за это ветеранам Великой Отечественной воны. Этих людей сейчас все меньше и меньше. Их не встретишь почти в магазинах, на улицах, на парадах, посвященных 9 мая. Ветераны Великой Отечественной войны – уже очень пожилые люди. Но именно благодаря их невероятному подвигу, наша страна осталась великим самостоятельным государством. Я много слышала и читала о войне. И 75 – летию Победы, хочу рассказать историю о своем прадедушке Балахнине Филиппе Васильевиче, прошедшим войну от начала и до конца. В нашем семейном альбоме хранится всего лишь одна пожелтевшая фотография моего прадеда. Когда я вспоминаю его, то в памяти всплывает рассказ, который поведала когда – то его дочь, то есть моя бабушка. Мой прадедушка прожил недолгую, омраченную войной, но счастливую жизнь. Он стал частью моей истории, сам того не подозревая. Родился Балахнин Филипп Васильевич в 1907 г. в селе Сверчково, Алтайского края, Целинного района. До войны работал в колхозе шофером. В 1938 г. семья прадеда переехала в город Бийск. Он уже был женат, имел дочь. В городе продолжал работать водителем грузовой машины. В 1941 г. осенью Балахнин Филипп Васильевич ушел на фронт. Ему было 34 года. Воевал в разных местах и мирную профессию шофера сменил на военную, стал возить боеприпасы на передовую линию, где шли бои. Однажды, выполняя очередное задание, он налетел на мину задними колесами машины. Его контузило, и он попадает в госпиталь, где проходит лечение. Впоследствии прадед снова возвращается на фронт на передовую линию. В начале 1945 г. Балахнина Филиппа Васильевича снова ранило и уже более серьезно. У него перестали видеть глаза, он не ходил, не разговаривал. Постепенно некоторые функции организма восстановились. Он снова научился разговаривать, ходить, но зрение так и не вернулось. Я, к сожалению, не могу ничего сказать о наградах прадеда, так случилось, что они не сохранились по каким – то причинам. Но как вспоминают родственники – награды у него были. А для меня самая большая его награда – это жизнь, данная моей бабушке, маме, а потом и мне. В мае 1945 г. моего прадеда, с сопровождающим его человеком привезли домой в Бийск. Ему дали инвалидность. Как все работать он уже не мог. Филипп Васильевич поступает во Всесоюзное общество слепых и начинает читать и работать под руководством людей, которые помогали таким, как мой прадед, слепым людям. И он научился валять валенки и приносить своим делом пользу. Он всегда старался быть нужным и своей семье, и обществу. Рассказы о нем, в нашей семье сохранились и по сей день. Они передаются из поколения в поколения. Мы чтим память о прадеде и знаем, что у нас был герой – фронтовик Балахнин Филипп Васильевич. Умер он 12 сентября 1955г. от остановки сердца. Ему было всего 48 лет. Сегодня можно слышать такие слова, что мы – русские выиграли ту Великую войну просто чудом, так как не были готовы к ней должным образом. Много была напрасных жертв, сданных городов, городов, живших в блокаде. Может быть, совершить такое чудо русским помог бог, хорошие командиры и такая громадная воля и мужество солдат отстоять свой дом, семью, Родину? Ведь не верили в победу в 1812 г. над Наполеоном, а она случилась. В этих войнах участвовал весь наш народ. Мы можем быть сильными и смелыми. Я верю в наш народ. Мы должны быть достойными своих прадедов.

Мельников Иван Антонович

1923-1944

История Видео

Мельников Иван Антонович

Родился в Целинном районе Алтайского края. Был призван на фронт из Целинного района Алтайского края и погиб 14 сентября 1944 года при освобождении Варшавы в деревне Земена. Был награжден медалью «За отвагу».

Попов Василий Петрович

1920-

История Видео

Попов Василий Петрович

Был призван на действительную службу из с. Камлак, затем сразу попал на фронт в 200-ю стрелковую дивизию. Был ранен, контужен. Война для него закончилась в 1946 году.

Попов Петр Ефимович

1894-1974

История Видео

Попов Петр Ефимович

Родился в с. Камлак Горно-Алтайской области. Прошел 2 войны, имеет боевые награды. Прожил 80 лет и умер в 1974 году.

Симахин Михаил Леонтьевич

1919-2019

История Видео

Симахин Михаил Леонтьевич

Родился 28 декабря 1919 года в селе Воеводское Алтайского края Марушинского района. Закончил 4 класса Воеводской школы. В 1930 году отец, Симахин Леонтий Матвеевич, был раскулачен и выслан в поселок Городецк, Верхнекетского района, Томской области. Вместе с ним выселена его жена и сын Симахин Михаил Леонтьевич. В 1933 году (в 14 лет), после смерти родителей, получил разрешение о воссоединении с родственниками и вернулся в село Воеводское. На заседании районной комиссии был принят в колхоз. До армии работал учетчиком в колхозе. В 1937 году (в 18 лет) призван в ряды Советской армии. Когда началась война, часть, где он служил, находилась в Прибалтике. Отступали до Ленинграда. В Ленинграде переведен водителем в 42 армию, полк связи, был водителем у комиссара армии Знаменского. За участие в героической обороне Ленинграда Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года награждён медалью «ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА». По окончанию войны демобилизовался из рядов Красной Армии и продолжил работать шофёром. В 1946 (в 27 лет) году женился, родились трое детей. В 1963 году умерла жена, один воспитывал троих детей. В 1991 году признан пострадавшим от политических репрессий и в октябре был реабилитирован. С 1956 года по 1984 год работал в а/к 1239 водителем, возил грузы на автомобиле «Колхида» по Чуйскому тракту. За добросовестный труд имеет благодарности, почетные грамоты, подарки. В 1951 году присвоено звание «Лучший водитель автороты». В 1954 году занесен в книгу почета «Барнаульского автотреста». В 1962 году награжден значком «Отличник автобазы». В 1966 году награжден значком «За работу без аварий». С 1984 по 1990 годы работал водителем в Бийксом ТЭП. Имеет 8 лет службы в армии и работы шофёром 45 лет. Умер в 99 лет 6 июля 2019 года.

Сотников Александр Петрович

гвардии лейтенант

1924-1999

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Сотников Александр Петрович

Служба в ВС СССР 18.08.41 — 29.09.46 , 1-й Украинский фронт. При участие в освобождении города Бреслау, проявил мужество и отвагу, при штурме 564 квартала, подавил сопротивление врага, и для управления боем выдвинулся вперед своих боевых порядков, лег за пулемет, при этом одновременно управлял боем, отбил контратаку противника своим подразделением. Был ранен, но с поля боя не ушел до окончания боя (из наградного листа).

Тонких Александр Яковлевич

сержант

1925-2009

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Тонких Александр Яковлевич

Родился 17 ноября 1925 г. в селе Пономаревка Оренбургской области. Образование 6 классов. В январе 1943 г. призван в армию, стал курсантом Челябинской артиллерийской школы. С июня 1943 г. — на фронтах Великой Отечественной войны. Попал в 857-й артиллерийский полк, 134 батальон — рота связи, аэрообслуживание. В октябре 1943 г. назначен воздушным стрелком в 996-й штурмовой авиационный полк. В апреле 1945 переведен в 947-й штурмовой авиационный полк воздушным стрелком. После войны продолжил службу до 1948 г. в том же полку мастером по вооружению. Награжден орденами и медалями, в том числе «За победу над Германией», «За боевые заслуги», за освобождении Праги. В 50-х годах попал на Алтай, в г. Бийск, где встретил мою бабушку Огневу Зинаиду Павловну, труженицу тыла в годы Великой Отечественной войны. Работал на Сибприбормаше. Прожил жизнь любящим мужем, отцом и дедом. Умер 12 сентября 2009 г.

Беспалов Сергей Федотович

1925-1996

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Беспалов Сергей Федотович

Ушел на фронт в сентябре 1943 г. В составе 264-го отдельного минометного полка освобождал Карпаты, Украину, Польшу, Чехословакию. Участвовал в операции по форсированию реки Одер. Победу встретил в Праге. Домой вернулся в 1946г. Награжден орденом «Славы III-ей степени», медалями: «За освобождение Праги», «За победу над Германией».

Беспалов Алексей Федотович

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Беспалов Алексей Федотович

Ушел на фронт в 1941 г. Пропал без вести при обороне Сталинграда предположительно в 1942 году.

Цыплаков Алексей Федорович

1898-1987

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Цыплаков Алексей Федорович

На фронте с 1941 года. Защищал Москву, Ленинград. Освобождал Воронеж, Белоруссию. В 1944 году был тяжело контужен. После разгрома фашистской Германии, был переброшен на Дальневосточный фронт. Награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны II-ой степени».

Бобылев Степан Васильевич

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Бобылев Степан Васильевич

Предположительно 1907 г. р. На фронте с первых дней войны. Пропал без вести.

Бобылев Андрей Васильевич

1902-1943

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Бобылев Андрей Васильевич

Ушел на фронт из Целинного района. Погиб в 1943 г.

Бобылев Михаил Андреевич

1924-1943

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Бобылев Михаил Андреевич

Ушел на фронт в 1942 году добровольцем в возрасте 17-ти лет. Убит при освобождении деревни Громки Смоленской области.

Корчуганов Григорий Иванович

1909-1941

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Корчуганов Григорий Иванович

Пропал без вести. Ушел на фронт в июле 1941 г. В сентябре того же года, была потеряна связь.

Нечаев Алексей Иванович

артиллерист

1908-1979

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Нечаев Алексей Иванович

На фронте с 1941 года. Победу встретил в Германии. Среди боевых наград орден «Красная Звезда». Выписка из наградного листа: “В бою 20 апреля 1945 года в районе населенного пункта Гарцин, когда вышел из строя весь расчет орудия, тов. Нечаев А.И. продолжал вести огонь из орудия и уничтожил 3 пулеметных точки противника мешавших продвижению нашей пехоты.

Посеуков Василий Петрович

1921-2008

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Посеуков Василий Петрович

Призван в Красную Армию в 1940 году. С начала войны направлен в полковую школу младших командиров. Участник Сталинградского сражения.10.01.1943 года получил тяжелое ранение. После чего был комиссован. Награжден орденом «Отечественной войны I-ой степени».

Посеуков Петр Петрович

1924-1945

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Посеуков Петр Петрович

Призван на фронт 18 января 1942 года. Сражлася на 2-ом и 3-ем Украинских фронтах. Погиб 18 января 1945 года при освобождении Венгрии. Награжден орденом «Отечественной войны II-ой степени».

Подзоров Владимир Николаевич

рядовой

1905-1942

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Подзоров Владимир Николаевич

Ушел на фронт в июле 1941 г. Пал смертью храбрых в июле 1942 г. Сражался в составе горно-стрелкового полка. Захоронен в с. Летник, Песчанокопского района Ростовской области.

Азанов Николай Павлович

1917-1971

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Азанов Николай Павлович

Призван в армию в 1938 г. На фронте с августа 1941 г. Воевал в составе 231-го стрелкового полка. В августе 1943-го был тяжело ранен. Предположительно сражался в составе партизанского отряда Дмитрия Медведева на оккупированной фашистами территории Западной Украины. Награжден медалью «За победу над Германией».

Гусев Петр Анисимович

-1944

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Гусев Петр Анисимович

После учебы в артиллерийском училище был направлен на оборону блокадного Ленинграда. Погиб при освобождении Эстонии 17 февраля 1944 г. Захоронен в братской могиле рядом с деревней Саркюла. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

Протопопов Александр Егорович

старший лейтенант

1918-1990

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Протопопов Александр Егорович

Наш дедушка Протопопов Александр Егорович родился в с.Бугрышиха, Змеиногорского района, Алтайского края. Во время Великой Отечественной войны: Командир стрелкового взвода Брянского фронта. Командир роты 248 Гвардейского стрелкового полка 83 ГВ Дивизии 11 ГВ Армии 3 Белорусского фронта. Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II ст., орденом Красного знамени, орденом Отечественной войны I ст., медалью «За взятие Кенигсберга» и др.медали. Дедушка служил с 1939 года (сначала был курсантом). 1 мая 1947 года приказом МВД СССР уволен в запас в звании старшего Лейтенанта. О войне не любил рассказывать, но гордился своими наградами. Мы всей семьёй гордимся нашим отцом, дедушкой и прадедушкой.

Змазнев Николай Тимофеевич

1920-

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Змазнев Николай Тимофеевич

Родился 5 декабря 1920 года в селе Драчёнино Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области. 22 июня 1941 года был призван в действующую армию на флот, служил на торпедном катере. В одно из нападений фашистской авиации катер был потоплен, из экипажа остались в живых 2 человека. После этого Николай Тимофеевич был направлен на Урал в танковое училище на ускоренные курсы. После окончания танкового училища был назначен командиром взвода управления отдельного дивизиона бронепоездов. В состав взвода управления входило отделение разведки и отделение связи. Продолжил боевой путь через Сталинград, Москву, Польшу на Германию. Вошел в Берлин 11 мая 1945 года. Расписался на здании за 4 квартала от Рейхстага: «Николай из Сибири». Демобилизовался из действующей армии в 1946 году. Имел 2 легких ранения, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», ордена «Красной звезды», «Отечественной войны» и другие. Ветеран войны, труда, партии.

Викторов Николай Николаевич

гвардии старшина

1897-1957

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Викторов Николай Николаевич

Родился в 1897 году в Новгородской области, г. Новгород. Был призван на фронт Новосибирским РВК в 1942 г., звание гв. старшина. Место службы 207 гв. сп. (старшина санитарной роты). Медалями «За боевые заслуги» награжден за то, что своевременно обеспечил готовность всего санитарного транспорта, что обеспечило бесперебойную эвакуацию раненых с поля боя. Медаль «За отвагу» получил за то, что, будучи ранен 15.09.1944 г. заботился о раненых и, находясь в окружении противника, не покинул своего поста, вывел под перекрестным огнем противника свой обоз с ранеными. Вернулся с войны живым, работал бухгалтером конезавода. Летом 1957 г. был убит.

Терехин Сергей Алексеевич

капитан

1923-1972

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Терехин Сергей Алексеевич

Родился 17 сентября 1923 года в селе Тепловка Кочкуровского района Мордовской АССР. На военную службу призван в 1942 году и по окончании командирских курсов отправлен на фронт. Проходил службу на I Белорусском фронте в составе 8 мотострелкового Бобруйского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова полка. Занимал должность командира батареи. Участвовал в освобождении Варшавы, во взятии Берлина. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». Со службы вернулся домой в 1948 году. Служил в милиции в должности участкового инспектора. Умер в октябре 1972 года.

Черемисин Максим Иванович

гвардии рядовой

1924-2012

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Черемисин Максим Иванович

Родился 3 сентября 1924 года в селе Енисейское Бийского района Алтайского края. В 1942 году был призван на военную службу. Окончив курсы в военно-морской школе г.Владивостока, был отправлен на фронт. Воевал на I Белорусском фронте в составе 307 гвардейского зенитно-артиллерийского Красногвардейского полка 61 Никопольской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова II степени дивизии. Артиллерист зенитной артиллерии. Участвовал в освобождении Варшавы, Познани, Бранденбургской провинции, во взятии Берлина. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы», имеет множество благодарственных писем от командования. Со службы вернулся в 1947 году. До пенсии работал в СМТ-122. Умер 20 декабря 2012 года.

Давыденко Алевтина Васильевна

труженица тыла

1922-

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Давыденко Алевтина Васильевна

В годы войны работала на железной дороге стрелочницей.

Давыденко Владимир Алексеевич

1919-1972

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Давыденко Владимир Алексеевич

На фронте с июня 1941 г. Вернулся домой в 1945 г. Награжден орденом «Славы III», медалями: «За Боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».

Бубенков Иван Матвеевич

1910-

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Бубенков Иван Матвеевич

Родился в 1910 г. Ушел на фронт в 1941-м. В октябре того же года пропал без вести под городом Чернигов.

Павликов Абрам Захарович

артиллерист

1904-1974

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Павликов Абрам Захарович

На фронте с июня 1941 г. Сражался в составе 112-го Артиллерийского полка. Наблюдатель. В марте 1942 г. был ранен, лечился в эвакогоспитале № 2357. После лечения был комиссован по состоянию здоровья. Награжден медалью «За победу над Германией».

Ращупкин Илья Степанович

1919-2002

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Ращупкин Илья Степанович

Призван в армию в 1941 г. Был направлен на Дальне-Восточный фронт. Там 9 мая встретил победу. Затем сражался с квантунской армией по полного ее разгрома.

Дорофеев Петр Владимирович

старший сержант

1917-

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Дорофеев Петр Владимирович

Родился в 1917 г. В 1938 прошел обучение в школе младших командиров Красной армии. На фронте с 1941 г. В 1942 г. пропал без вести.

Двойников Павел Иванович

старший лейтенант

1905-

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Двойников Павел Иванович

Родился в 1905 году. Пропал без вести в октябре 1944 г.

Копылова Федосья Васильевна

труженица тыла

1904-1994

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Копылова Федосья Васильевна

В годы войны вместе с детьми работала в колхозе. Выращивала хлеб для фронта. Мать-героиня.

Копылов Тихон Панфилович

рядовой

1903-1993

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Копылов Тихон Панфилович

На фронте с 14 июля1941 г. В 1942 г. был ранен. После лечения был направлен в 333-ю Синельниковскую Краснознаменную ордена Суворова стрелковую дивизию. В августе 1943 получил второе ранение, в конце того же года был контужен. Победу встретил в столице Болгарии. Награжден орденом «Отечественной войны II-ой степени», медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».

Лопатин Василий Андреевич

старший сержант

1915-1992

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Лопатин Василий Андреевич

Сражался на озере Хасан, служил на Финской границе. На фронт ушел добровольцем 6.01.1942 в составе 16-го отдельного мостостроительного батальона. 4.07.1942 получил тяжелое осколочное ранение. Участник Курской битвы. Сражался за Киев, там был второй раз ранен. Освобождал Молдавию, Румынию, Венгрию. Победу встретил в Чехословакии. За три года его семья два раза получала «похоронку» в 1943 и 1944 г.г. В 1943 г. был представлен к ордену «Красной Звезды», но награду не получил, так как считался погибшим. Среди боевых наград медали: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», орден «Великой Отечественной войны II-й степени». С 3.02.44 г. по 31.03.45 г получил 20 благодарностей от Верховного Главнокомандующего СССР.

Кравченко Николай Филлипович

младший лейтенант

1924-1978

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Кравченко Николай Филлипович

Ушел на фронт в январе 1942 г. После артиллерийского училища в звании младшего лейтенанта был направлен на Волховский фронт. Участвовал в снятии блокады Ленинграда. Закончил войну в Берлине. Награжден двумя орденами «Красной Звезды», медалями: «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

Шмырин Михаил Мартемьянович

артиллерист-разведчик

1922-2009

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Шмырин Михаил Мартемьянович

В 1940 г. призван на службу на финской границе. В первые дни Великой Отечественной переброшен на Западный фронт. Участник Курской битвы. Освобождал Украину, Румынию, Венгрию. В боях за Будапешт был тяжело контужен. Победу встретил в госпитале. Награжден орденом «Отечественной войны», дважды орденом «Славы», медалями: «За отвагу», «За победу над Германией».

Шахрай Лариса Ивановна

военный врач

1915-1965

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Шахрай Лариса Ивановна

С июля 1941 г. служила в эвакогоспитале № 1235. В 1942 г. переведена в армейский полевой госпиталь №3292 НА Калининский фронт. Награждена медалью «За победу над Германией».

Кокая Георгий Григорьевич

капитан

1918-1987

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Кокая Георгий Григорьевич

На фронте с 26.12.1941 г. в должности командира лыжной роты; 1942 – заместитель командира батальона. В 1943 году направлен на Степной фронт командиром воздушно-десантного батальона. Победу встретил в одном из Бийских госпиталей в звании капитана. Был лично знаком с маршалом Жуковым. За мужество и доблесть многократно награждался боевыми орденами и медалями. Среди наград орден «Красной Звезды», орден «Отечественной войны II-ой степени».

Леонтьев Иван Михайлович

рядовой

1908-1974

История

Леонтьев Иван Михайлович

Родился 26 февраля 1908 года в деревне Карабинка Солтонского района Алтайского края в семье крестьянина. Русский. Окончил начальную школу, 4 класса образование. Трудные годы становления советской власти в деревне отложили свой отпечаток на детские годы. Рано взрослели дети. Отец женился рано. Рождение детей, смерть детей в очень раннем возрасте. Тяжелый крестьянский труд. В 1936 году пришлось переехать в Бийск. Семья росла, уже было двое детей. В городе можно было найти работу с более достойной оплатой труда. Не боялся отец никакой работы, любил труд, а больше всего его тянуло к животным. Работал конюхом. 1941 – страшный год. В июле папа был призван на фронт военкомом г. Бийска. Сначала, учеба на полигоне г. Бийска, затем был фронт под г. Воронежем. В боях под Воронежем получил контузию. Госпиталь, лечение и опять в бой, на линию огня. Пехотная дивизия, в которую был направлен отец после госпиталя, была отправлена на оборону Ленинграда. Страшные бои шли на Пулковских высотах, самое пекло войны. Это была настоящая мясорубка для всех. Не любил папа говорить о военных днях, а если вспоминал, то только, когда выпьет «горяченького». В 1943 году отец в этой смертельной мясорубке получил очень серьезное ранение в голову. Госпиталь, операции. Сколько могли осколков врачи удалили, а вот один остался в центре головы под черепом. Всю его жизнь осколок напоминал о себе – приступы эпилепсии были почти каждый день. Рядовой Леонтьев был комиссован по инвалидности и вернулся с войны в 1943 году. Лечился в военном госпитале г. Бийска, был там частым «гостем». Награжден медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «В память 250-летия г. Ленинграда», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР», «25 лет Победы в Великой Отечественной войне», «За оборону Ленинграда». Народный комиссариат обороны СССР в 1945 году освободил рядового Леонтьява Ивана Михайловича от воинской обязанности по состоянию здоровья, по инвалидности. Было выдано свидетельство, номер выцвел, бессрочное.

Жмакин Сергей Петрович

1925-1944

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Жмакин Сергей Петрович

Мой двоюродный дедушка родился в 1925 году. В РККА призван из Бийска 19.01.1943 года. В Отечественной войне участвовал с 05.11.1943 г. Был стрелком I-го мотострелкового батальона 17-й гвардейской механизированной Краснознаменной бригады 6-го гвардейского механизированного Краснознаменного корпуса 4-й танковой армии I-го Украинского Фронта. Участвовал в боевых действиях на территории Украинской ССР. За бои в Каргопольской области в марте 1944 года был награжден медалью «За отвагу», там же 20.03.1944 был ранен и отправлен в госпиталь. После излечения вернулся в расположение корпуса. За бои в Львовской области был представлен командиром батальона к награждению орденом Красной Звезды, но в итоге получил вторую медаль «За отвагу». Там же 03.08.1944 г. был ранен и отправлен в госпиталь. В госпитале находился с 12.08.1944 г.и до своей смерти от ран 16.10.1944 г. Похоронен в г. Хмельницкий (тогда Проскуров) на Украине. Имя его занесено на Стену Памяти Мемориала «Вечный Огонь» г. Бийска. Мама рассказывает, что в 1966 к ее бабушке Варваре Сергеевне (матери Сергея Петровича) приезжала девочка со своим отцом из Хмельницкого.Она училась в той школе, которая взяла шефство по уходу за могилой солдата. Они привезли памятный сувенир — деревянную статуэтку орла с надписью: «Варваре Сергеевне от учащихся 8 Б класса г. Хмельницкий. 1966 г.» Она до сих пор хранится в нашей семье и находится в доме моей тёти. Позже, в 1967 году, прабабушка ездила на могилу сына и общалась с ребятами из пионерской дружины, названной его именем. Он погиб совсем молодым, всего лишь в 19 лет, но сколько таких же ребят больше не вернулись домой с той страшной Войны?! Сколько их похоронено в дали от дома? О судьбе скольких не известно вообще ничего? Эти люди совершили Подвиг ценой собственных жизней. Только благодаря этому у их внуков над головой мирное небо. Вечная память Героям.

Кураев Николай Михайлович

1926-1999

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Кураев Николай Михайлович

Мой дедушка родился 18.05.1926 года в с. Кокши, откуда и был призван в РККА в 1945 году. Был пулеметчиком I стрелкового батальона 216-го гвардейского стрелкового Люблинского Краснознаменного ордена Суворова полка 79-й гвардейской стрелковой Запорожской Краснознаменной орденов Ленина, Суворова, Богдана Хмельницкого дивизии 8-й гвардейской армии. Участвовал в боях на реке Одер, в том числе под Подельцигом. Вошел в Берлин, где участвовал в уличных боях, за что был награжден медалью «За отвагу». Всего за 7 дней до Победы, 02.05.1945 года получил тяжелые осколочные ранения и День Победы, к сожалению, встретил в госпитале. Один из осколков на всю жизнь остался в печени, его нельзя было извлечь. После окончания войны нес срочную и сверхсрочную службу в Германии. По возвращении он переехал из Кокшей в Бийск и женился на моей бабушке Альбине Петровне Виноградовой. У них родились два сына — Александр (мой отец) и Михаил. В Бийске он работал кузнецом на заводе «Электропечь». Очень долго дедушка скрывал, что во время войны получил инвалидность (просто не передал документы в военкомат), он просто не хотел, чтобы его молодого и готового еще работать, считали не совсем здоровым.Только при выходе на заслуженный отдых он ее оформил как полагается. Каждый год 9 мая дедушка ходил к городскому Мемориалу «Вечный Огонь», независимо от погоды, он отдавал дань Памяти тем, кто не вернулся с той страшной Войны и вспоминал тех, с кем плечом к плечу они стояли за Родину. В 1985 году в честь 40-летия Великой Победы он был награжден орденом Отечественной войны II степени. Дедушка очень любил охоту и рыбалку, часто ездил туда, пока позволяло здоровье. Любил читать книги и играть в шахматы, домино и карты. Умер он 13.03.1999 года, мне тогда было 14 лет. Но светлая память о нем, о его подвиге и подвигах миллионов других солдат живет в моем сердце и сейчас.

Бибиков Александр Никифорович

матрос-моторист

1921-

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Бибиков Александр Никифорович

В 1940 году был призван в ряды РККА Старобардинским РВК, Старобардинского района (сейчас Красногорский район), Алтайского края. Службу проходил в морских пограничных войсках, матрос-моторист. По данным ЦВМА последнее место службы – КБФ Таллиннский гидрографический район. В сентябре 1941 года во время эвакуации людей с острова Вормси (Эстонская ССР) в катер попал снаряд… Числится в списках пропавших без вести… Александру навечно осталось 19 лет.

Бибикова Устинья Никифоровна

1929-2004

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Бибикова Устинья Никифоровна

Родилась в селе Иртышкино Старобардинского района. Во время Великой Отечественной войны, девочкой, работала в колхозе, выращивая хлеб для армии и страны. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. ». В послевоенное время трудилась на железной дороге, а затем работала на Бийском льнокомбинате. Имеет юбилейные медали к 30-летию, 40-летию и 50-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Запивалова Анна Афанасьевна

1921-

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Запивалова Анна Афанасьевна

Родилась в 1921 году на Украине. В 1942 году была угнана на работы в Германию. Бежала в Польше, добралась до Украины, нашла партизанский отряд, где до 1944 года была связной отряда. Участвовала во многих операциях. В 50-х годах переехала на Алтай. С 1955 года работала в ПТУ №3 кладовщицей, техничкой, инструментальщицей. Стаж ее работы составил 45 лет. Награждена медалью «Ветеран труда».

Запивалов Владимир Степанович

лейтенант медслужбы

1922-

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Запивалов Владимир Степанович

Награжден медалями «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги».

Бибиков Петр Никифорович

1917-1957

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Бибиков Петр Никифорович

Призван в ряды Красной армии в 1938г. На фронте с 1942г. Участник Сталинградского сражения. Освобождал Украину, Польшу. Победу встретил у стен рейхстага. Среди боевых наград медали «За освобождение Сталинграда», «За освобождение Украины», «За взятие Берлина».

Бибикова Лидия Ивановна

труженица тыла

1917-1999

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Бибикова Лидия Ивановна

Осмотрщик –автоматчик. Проверяла эшелоны перед отправкой на фронт.

Булгаков Тимофей Семенович

гвардии сержант

1914-1998

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Булгаков Тимофей Семенович

На фронте с 1942г. Командир отделения станковых пулеметчиков сражался в составе 7-ой гвардейской воздушной дивизии. 12.03.1943 получил тяжелое ранение. После лечения в госпитале, в 1943г уволен в запас. Награжден медалью «За победу над Германией».

Жданов Сергей Федорович

1912-1967

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Жданов Сергей Федорович

На фронте с 20.07.1941 г. Направлен в бригаду минометчиков в составе 73-ей морской стрелковой бригады. За мужество и доблесть был назначен командиром минометного взвода 586-го минометного полка. Награжден орденом «Красная Звезда», двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией».

Клавдин Игнатий Васильевич

1909-1979

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Клавдин Игнатий Васильевич

На фронте с 1941 г. Прошел всю войну. При освобождении Венгрии в 1945 г. участвовал в наведении трех понтонных мостов под огнем фашистов. Затем под обстрелом артиллерии противника разминировал дорогу, сняв 21 противотанковую мину, чем обеспечил наступление наших войск. Всего за годы войны обезвредил 734 противотанковых мины. За мужество был неоднократно награжден боевыми орденами и медалями.

Фефелов Кузьма Михайлович

старший сержант

1898-1991

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Фефелов Кузьма Михайлович

На фронте с 1942г. Сражался в составе 43-ей стрелковой дивизии. Победу встретил в Прибалтике. Награжден орденами «Отечественной войны II-ой степени», «Красной Звезды», медалями: «За отвагу», «За победу над Германией».

Тарабрин Дмитрий Васильевич

1919-1943

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Тарабрин Дмитрий Васильевич

Командир пулеметной роты 1235-го стрелкового полка, 373-ей стрелковой дивизии сражался на Волховском направлении под Ленинградом. Убит снайпером под городом Черкасск в 1943г. Похоронен в братской могиле.

Соловьева Мария Федоровна

медсестра, сержант

1924-2008

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Соловьева Мария Федоровна

На службе с ноября 194 1г. До 1944 г. лечила раненых бойцов в эвакогоспиталях № 2609 и № 222. В ноябре 1944 г. переведена в полевой госпиталь № 2392 252-го стрелкового полка. Участница Сталинградской битвы. Освобождала Белоруссию, Польшу. Победу встретила в Берлине. Награждена орденом «Отечественной войны II-ой степени», медалями «За освобождение Сталинграда», «За победу над Германией».

Соловьев Иван Григорьевич

фронтовой разведчик

1923-1968

История Видео

Соловьев Иван Григорьевич

Ушел на фронт в 1941 г. Защищал Москву. Победу встретил в Берлине. Награжден орденами «Отечественной войны II-ой степени», «Красная Звезда», медалями: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

Сатаев Степан Спиридонович

1903-1976

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Сатаев Степан Спиридонович

Прошел всю войну. Среди боевых наград медаль «За победу над Германией».

Стенюков Василий Прокопьевич

1907-1980

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Стенюков Василий Прокопьевич

Родился 18 марта 1907 года в селе Точильное Смоленского района.На фронт забрали 25 июня 1941 года, служил в 108 ж.д.батальоне капровиком в мостовой роте.Был тяжело ранен и даже считался погибшем (бабушке приходила похоронка), но все решило, пришедшее письмо через несколько дней после похоронки. Всю оставшуюся жизнь прожил с осколком в теле. Был награжден орденами и медалями. С войны вернулся в 1946 году, успев повоевать ещё и на Востоке. Работал на Бийском сахарном заводе, и до, и после войны. В трудовой книжке единственное место работы, много почетных грамот и наград за добросовестный труд.Умер 17 мая 1980 г.

Суслова Мария Никифоровна

труженица тыла

1929-2013

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Суслова Мария Никифоровна

Имеет 46 лет трудового стажа. Начала работать в 13 лет в колхозе на станке для шелушения пшеницы. Переехав в г. Бийск долгое время работала на Химкомбинате с момента его основания. Награждена медалями «За труд» и «Ветеран труда».

Суслов Пётр Николаевич

сержант

1924-1970

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Суслов Пётр Николаевич

Воевал с 29 мая 1942 г. по 9 мая 1945 г. в 12-ой мотострелковой бригаде 11 танкового корпуса, был водителем бронетранспортера разведывательной роты. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией».

Сафонов Михаил Петрович

младший сержант

1924-1945

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Сафонов Михаил Петрович

Являясь комсомольцем, ушел добровольцем на фронт 20.08.1942 г., место призыва: Марушинский РВК, Алтайский край, Марушинский район. Был принят в члены ВКПб на фронте. Участвовал в боевых действиях по защите СССР в Отечественной войне в составе Степного и 2 Украинского фронтов. Ефрейтор-телефонист 3 батареи 406 артиллерийского Краснознаменного полка 116 стрелковой Харьковской Краснознаменной дивизии 52 армии держал бесперебойную связь наблюдательного пункта с огневыми позициями батарей, быстро устраняя порывы и повреждения. 16 января 1944 г. в бою за деревню Владимировка отлично руководил работой связи. Связь не прекращалась ни на минуту. Когда закончились снаряды у орудия прямой наводки и противник предпринял контратаку, М. П. Сафонов вместе с расчетом из личного оружия отбивал контратаку противника. 30 мая 1944 г. под огнем противника устранил 14 порывов связи. 31 мая 1944 г. в боях за высоту 162 во время атаки пехоты и танков противника под артиллерийско-минометным огнем противника устранил 12 порывов связи. В период с 01.06.1944 по 04.06.1944 г. под огнем противника устранил более 30 порывов телефонной линии. 14.04.1945 г. в бою в районе Лоренедорф Младший сержант М. П. Сафонов в составе группы разведчиков дивизиона захватил переправу через реку Квейс и, задержав четырех немецких солдат, направляющихся для взрыва заминированного моста, пленил их и их же силами, обеспечил беспрепятственную переправу нашей пехоты и артиллерии на западный берег реки. М. П. Сафонов геройски погиб в бою 8 мая 1945 г. в немецком городе Циттау (Германия, Федеральная земля Саксония), не дожив двух часов до победы: был смертельно ранен осколком снаряда. Товарищи-бойцы похоронили командира в палисаднике у станции Северного моста в г. Циттау (Германия, Южная Силезия). За мужество и героизм, проявленных на полях сражений, награжден орденами «Красная звезда» и «Отечественная война II степени», медалью «За отвагу».

Илья Никитович Мельников

1923-

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Илья Никитович Мельников

Родился 02.08.1923 г. в с. Большеугренево Бийского района Алтайского края. Осенью 1941-го Илью Никитовича вместе с шестерыми парнями призывного возраста повезли на призывную комиссию в с. Воеводское, а оттуда уже – отправили в г. Бийск, где разместили в лесу в казармах и стали обучать военному делу. Примерно через 1 месяц подготовки поездом отправили под Москву. Боевой путь вместе с земляками начал от Воронежа. Илья Никитович воевал в 392-м отдельном саперном батальоне в составе 232-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта с декабря 1941 года по май 1945 года. Весь путь к Победе прошел пешком с пехотинцами. С января по август 1942-го и с февраля по май 1943-го был разведчиком. Участвовал во взятии городов: Воронеж, Киев, Белая церковь, Будапешт, Веймар, Берлин. Несколько раз был ранен: в феврале 1942г. в живот, в 1943-м в правую ногу и правую руку, в 1944-м – в голову и правую руку. Удостоен боевых наград: 1942г. – медаль «За боевые заслуги» за взятие г. Воронежа и орден «Красная звезда» за взятие г. Киева 1943г. – медаль «За отвагу» за взятие г. Будапешта 1945г. — Орден Славы 3-й степени за взятие г. Берлина, орден Отечественной войны 1-й степени, медаль «За победу над Германией», Памятные и юбилейные награды: 1995г. — медаль Жукова (Б №0619911) 09.05.2000г. – нагрудный знак «Фронтовик 1941-1945гг.» — медали к 20-ти, 30-ти, 40-ка, 50-ти, 60-ти, 70-тилетию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» — «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР».

Степанов Николай Фёдорович

младший лейтенант

1923-2016

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Степанов Николай Фёдорович

В армию был призван 17 сентября 1941г. из села Новочемровка Алтайского края. До исполнения 18 лет, служил в конном депо в Минусинске, из Монголии перегоняли лошадей. Как только исполнилось 18 лет, сразу направили в 232-стрелковую дивизию, которая формировалась в городе Бийске Алтайского края. В 1942 году в составе 232 стрелковой дивизии был направлен на фронт под Воронеж. Участвовал в Воронежско-Ворошилоской оборонной операции. Был ранен. После госпиталя — трёхмесячные курсы младших лейтенантов. Присвоили звание и направили в Сталинскую 287-ю дивизию. В этой дивизии прошёл с боями до самого Крыма. Потом было освобождение Севастополя, и одним из первых, кто в 1944 г. водрузил знамя на Сапун-горе, был Николай Степанов. После освобождения Крыма, дивизию направили в Прибалтику. Свой боевой путь дивизия завершила в Прибалтике, отличившись в Паневежисе и Шауляе, награждён двумя орденами Красной Звезды. После войны, вернулся в родной город Бийск и до пенсии трудился на БКЗ, БХК электриком. Кавалер двух орденов Красной Звезды, медаль «За отвагу», ордена Великой Отечественной войны.

Пинигин Петр Яковлевич

старшина

1914-1995

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Пинигин Петр Яковлевич

В 1942 ушел на фронт, старшиной батальона и помощником командира взвода 6й воздушно-десантной дивизии, сражался на Северо-Западном и Степном фронтах. Награждён орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями «За боевые заслуги».

Цилковская Анна Никитична

1925-2015

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Цилковская Анна Никитична

Родилась и прожила в с. Большеугренево Алтайского края. С 13 лет трудилась на полях, помогала матери. Когда началась война брата и отца забрали на фронт, в деревне остались одни женщины и дети. Во время войны Анна Никитична работала в поле сеяли и убирали вручную хлеб для фронта, зимой ранним утром шли в соседние деревни для заготовки леса, а затем сплавляли по реке в г. Бийск. В 1947 году Анна Никитична была награждена медалью «За доблестный и самоотверженный труд в период ВОВ»; — медаль «Ветеран труда» в 1981г. — медали к 20-ти, 30-ти, 40-ка, 50-ти, 60-ти, 70-тилетию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».

Баско Иван Данилович

старший сержант

1913-1987

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Баско Иван Данилович

На фронт призван 26.10.1941 г. Старшим сержантом в составе 11 курсантской бригады участвовал в боях за города Ростов, Орджоникидзе, Славянск. В феврале 1942 года был ранен. Рядовым 107 С.Д. участвовал в боях в г. Воронеж, 4 августа 1942 г. был тяжело ранен в грудь. Возвратился в строй в 5 Воздушно — десантскую бригаду, в составе которой 24.09.1943 г. был десантирован за Днепр на Буклинский плацдарм, совместно с партизанами действовали в тылу врага в районе Корсун-Шевченковский с24.09.1943 г. по февраль 1944 г. С мая 1944 г. пом.ком. взвода 21 Г.С.Д. участвовал с нею на 1 Белорусском фронте, с августа 1944 г. воевал в составе 1195 стрелкового полка 360 стрелковой дивизии. С 11.11.1944 г. по ранению в ногу списан 48 З.П.С. 9 рота, 10.07.1945 года уволен в запас. Награжден: Медалью за Отвагу, Орденом Красной Звезды, Медалью за Победу над Германией.

Кузнецов Анатолий Сергеевич

1921-1996

История Видео

Кузнецов Анатолий Сергеевич

На фронте с первых дней войны. Защищал Сталинград. Среди боевых наград «Отечественной войны II-ой степени», медаль «За отвагу».

Одегов Иван Андреевич

1903-1988

История Видео

Одегов Иван Андреевич

Прошел всю войну. Получил тяжелое ранение в Польше. Награжден медалями «За освобождение Польши», «За победу над Германией».

Кровяков Иван Корнеевич

1920-2003

История Видео

Кровяков Иван Корнеевич

Призван в ряды Красной армии в 1940г. На фронте с первых дней войны. Сражался в составе минометного полка на Карельском фронте. Закончил войну в Венгрии. За мужество и доблесть награжден боевыми орденами и медалями.

Кровякова Нина Федоровна

труженица тыла

1926-

История Видео

Кровякова Нина Федоровна

В годы войны на бийском фанерно-спичечном комбинате делала запалы для гранат. 6.06.1945 г. награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Макаров Макар Сергеевич

гвардии сержант

1912-1988

История Видео

Макаров Макар Сергеевич

На фронте с 1941г. Сражался в составе 171-го гвардейского артиллерийского полка 80-ой гвардейской стрелковой дивизии. Командир отделения конной тяги. Победу встретил в Австрии. Награжден орденом «Отечественной войны II-ой степени», орденом «Красного знамени», медалью «За боевые заслуги».

Мурзаев Михаил Иванович

-1943

История Видео

Мурзаев Михаил Иванович

Ушел на фронт в 1941 г. Погиб в 1943 г.

Мурзаев Петр Иванович

История Видео

Мурзаев Петр Иванович

Пропал без вести в 1941 г.

Мурзаев Павел Иванович

-1942

История Видео

Мурзаев Павел Иванович

Ушел на фронт в 1941 г. Погиб в 1942 г.

Мурзаев Яков Иванович

-1943

История Видео

Мурзаев Яков Иванович

Ушел на фронт в 1941 г. Умер от ран в 1943 г.

Мурзаев Александр Иванович

История Видео

Мурзаев Александр Иванович

На фронте с 1941 г. Домой вернулся без обеих ног.

Мурзаева Агафья Ивановна

История Видео

Мурзаева Агафья Ивановна

На фронте с 1941 г. по 1945 г. Победу встретила в Европе. Домой вернулась с боевыми наградами.

Мурзаева Клавдия Ивановна

военврач

История Видео

Мурзаева Клавдия Ивановна

Служила в полевых госпиталях. Спасла сотни советских солдат. Домой вернулась с боевыми наградами.

Неустроев Леонид Михайлович

младший сержант

1920-1943

История Видео

Неустроев Леонид Михайлович

Прибыл на фронт осенью 1941 г. Командир отделения стрелковой роты погиб 27 августа 1943 г. в Полтавской области при освобождении Украины. Награжден медалью «За боевые заслуги».

Нестеров Василий Дмитриевич

гвардеец

1924-2005

История Видео

Нестеров Василий Дмитриевич

На фронт ушел добровольцем в 1942г. В 1943 после окончания курсов, был направлен в стрелковую дивизию командиром пулеметного расчета. 5.07.1943 получил тяжелое ранение. После лечения вернулся в строй. Победу встретил в Берлине. Награжден орденами «Отечественной войны II-ой степени», «Красной звезды», дважды медалью «За боевые заслуги», медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

Нестеров Степан Кузьмич

танкист

1906-1944

История Видео

Нестеров Степан Кузьмич

На фронте с октября 1941 г. Начальник штаба танкового батальона, с июня 1942 г. командир 130-ой танковой бригады 24-го танкового корпуса. Участник Сталинградской битвы и сражения на Курской дуге. Освобождал Смоленск, Ельню, Белоруссию, Литву. В 1944 г. назначен заместителем командира гвардейского Тацинского танкового корпуса. Погиб 20.10.1944 г. в Восточной Пруссии. Похоронен в г. Каунас -Литва. 18 апреля 1945 г. посмертно за мужество и героизм ему присвоено звание Героя Советского Союза. В 1946 г. районный центр Шталлупёнен Калиниградской области, переименован в город Нестеров. В 1956 г. на месте гибели ему установлен памятник. Награжден двумя орденами «Ленина», орденом «Красного знамени», двумя орденами «Суворова II-ой степени», орденом «Александра Невского», «Красной звезды», медалями.

Кузовлев Иван Никитович

старший лейтенант

1924-1994

История Видео

Кузовлев Иван Никитович

Кавалерист. На фронте получил серьезное сквозное ранение. Всю жизнь прожил с осколками. Неоднократно награжден боевыми орденами и медалями.

Кузовлева Анна Романовна

старший лейтенант

1917-1989

История Видео

Кузовлева Анна Романовна

Сражалась в составе 4-го батальона в/ч 4960. Освобождала Белоруссию, Польшу. С фронта вернулась с боевыми наградами.

Орлов Виктор Петрович

младший лейтенант

1924-1943

История Видео

Орлов Виктор Петрович

Окончил пехотное училище. Принял первый бой на Курской дуге. 12 июля 1943 г. погиб. Похоронен в селе Калиновка в Братской могиле.

Булыгин Михаил Федотович

1915-1994

История Видео

Булыгин Михаил Федотович

На фронте с 1941 г. Оборонял Москву. Победу встретил в Европе. Среди боевых наград орден «Красного знамени» и медаль «За Отвагу».

Булыгина Анастасия Ивановна

1917-1994

История Видео

Булыгина Анастасия Ивановна

Сражалась обороне Москвы. Победу встретила в Восточной Европе. Домой вернулась с боевыми наградами.

Десятов Захар Павлович

1909-1981

История Видео

Десятов Захар Павлович

На фронте с первого дня войны. Защищал Москву. В 1942г. окончил офицерскую школу. В составе 1067-го стрелкового полка 311-ой стрелковой дивизии командиром 6-ой стрелковой роты оборонял Ленинград на Волховском фронте, обеспечивал доставку продуктов. В одном из боев в штыковой атаке уничтожил 23 вражеских солдата. В августе 1943г. получил тяжелое ранение. Домой вернулся без ноги. Награжден орденами «Отечественной войны I–ой степени», «Красной звезды», медалями «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За освобождение Белграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

Бобкова Лидия Яковлевна

труженица тыла

1923-2013

История Видео

Бобкова Лидия Яковлевна

За самоотверженный труд в годы войны награждена орденами и медалями.

Бобков Константин Васильевич

1911-1991

История Видео

Бобков Константин Васильевич

Ушел на фронт в 1941 г. Автомеханик. Сражался в составе 203-го отдельного батальона истребительно-противотанковой дивизии. 18.12.1943 года получил тяжелое осколочное ранение. После лечения был направлен в 20-й танковый полк механиком-водителем бронетранспортера. Участвовал в разведывательных операциях, переходил линию фронта. Домой вернулся в 1945 г. Награжден орденами «Славы III-ей степени», «Красной Звезды», «Великой Отечественной войны».

Новиков Иван Михайлович

1922-2019

История Видео

Новиков Иван Михайлович

После обучения в Омском зенитно-артиллерийском училище, в марте 1942 г. переведен в Бийск, где формировалась 232-я дивизия. Первый бой принял под городом Воронеж. Принимал участие в форсировании Днепра и освобождении Киева. Участник Курской битвы. 25.02.1945 в Чехословакии был тяжело ранен. После лечения возвращался на фронт, по пути узнал о Победе. Домой вернулся в августе 1945 г. Награжден орденами «Красной Звезды», «Славы II-ой степени», «Славы III-ей степени», медалью «За Отвагу». По информации родственников среди наград так же был орден «Славы I-ой степени».

Мазанов Григорий Лаврентьевич

капитан

1910-1987

История Видео

Мазанов Григорий Лаврентьевич

На фронте с 1941 г. Сражался в составе 313-го отдельного разведывательного авиаполка Западного фронта 298-ой авиационной дивизии. Защищал Волхов, участник Сталинградской битвы. С 1.03.1943 года был переведен в 79-ый гвардейский штурмовой авиаполк 2-ой гвардейской штурмовой авиадивизии 16-ой армии 1-го Белорусского фронта. Старший техник авиационной эскадрильи. Победу встретил в Берлине. Награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны II-ой степени», двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

Волков Яков Иванович

рядовой

1911-1941

История Видео

Волков Яков Иванович

Пропал без вести под Ленинградом в 1941 году.

Касатиков Василий Савельевич

майор

1916-1995

История Видео

Касатиков Василий Савельевич

Участвовал в Советско-японской войне в военной контрразведке «Смерш». Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Японией», «За боевые заслуги», «За отвагу», «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Потапов Николай Иванович

гвардии ефрейтор

1924-1992

История Видео

Потапов Николай Иванович

Потапов Николай Иванович был призван на фронт Волоколамским районным военным комиссариатом Московской области 26 февраля 1942 года. Уволен в запас 25 апреля 1947 года. Награжден орденом Красной звезды, орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Имеет благодарности Верховного главнокомандующего Маршала Советского Союза В.Г.Сталина за отличные боевые действия в боях за освобождение Севастополя, на Перекопском перешейке, за освобождение города Евпатория, при прорыве обороны противника юго-западнее Еауляй, за овладение крепостью и главным городом Восточной Пруссии – Кенигсберг. Имел ранение. Воспитал двух сыновей и две дочери. После демобилизации более сорока лет работал на авторемонтном заводе города Бийска Алтайского края.

Смирных Александр Иванович

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Смирных Александр Иванович

Был призван Красноармейцем в феврале 1943 г. в 18 лет во 2-ой Украинский фронт воздушно-десантного полка. Был дважды ранен. Награжден медалью «За отвагу».Дата подвига: 30.01.1944 г. Будучи пулеметчиком роты 1-го батальона гвардии, Александр Николаевич был 2-ым номером у ПО и при выходе из строя 1-го номера расчета, ОДИН продолжил вести огонь по противнику, передвигаясь с рубежа на рубеж. Уничтожил более 10 немцев. Награжден медалью за «Боевые заслуги». Дата подвига: 21.10.1944 г. Под сильным артиллерийским минометным огнем противника отважно исполнял обязанности заряжающего, обеспечил бесперебойное ведение огня по ОТ противника. Награжден медалью «За победу над Германией» и Орденом Отечественной войны I степени. Дважды участвовал в Параде Победы в г. Москва в 1975 и 1985 годах.

Сычев Иван Степанович

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Сычев Иван Степанович

Был танкистом 1-ой краснознаменной московской дивизии, в 1942 г. во время боя на брянском фронте вблизи г. Орла был тяжело ранен. Награжден медалью «За Отвагу». Участвовал в боях на фронте Отечественной войны в составе Отдельного гвардейского разведывательного батальона 1 Краснознаменной гвардейской Московской дивизии Брянского фронта в должности водителя-танкиста. С 22 апреля 1942 г. по день ранения выполнял боевые задачи в должности разведчика честно и добросовестно, за что от командования батальона получал несколько благодарностей. 27 сентября 1942 г. при наступлении на г. Орел будучи танкистом-водителем танка был тяжело ранен в левую руку. После выздоровления врачебно-гарнизонной комиссией признан негодным к военной службе и направлен в распоряжении Солтонского райвоенкомата. Инвалид 3 группы. Награжден Орденом Отечественной войны I степени.

Табачникова Варвара Петровна

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Табачникова Варвара Петровна

Всю войну прошла в составе 5-го гвардейского истребительного авиационного Берлинского Краснознаменного ордена Богдана Хмельницкого полка. 20 июня 1941 года был последний экзамене, на 24 июня был назначен выпускной, но началась война. Табачикова Варвара Петровна закончила курсы ПВО и была направлена на фронт 27 июня 1942 года. Варвара Петровна чистила пушки и пулеметы, заряжала боеприпасами, подвешивала к самолетам бомбы весом до 100 кг, помогала механикам заправлять самолеты горючим и маскировать самолеты. 5-й гвардейский истребительный авиационный Берлинский Краснознаменный ордена Богдана Хмельницкого полк, в составе которого воевала Табачикова В.П., прошел с боевой славой под Воронежом, Кривым Рогом, Харьковым, ДНЕПРОПЕТРОВСКОМ, КУРСКО-БЕЛГОРОДСКОЙ ДУГОЙ. Шли бои на земле Польши и Чехословакии и закончили свой боевой путь в Германии взятием Берлина. Герои полка и события,происшедшие во время войны, стали прототипом и прообразом героев и событий фильма «В бой идут одни старики» (реж. Л. Быков). Имеет боевые награды: медаль «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Праги», награждена в 1985 г. Орденом Отечественной войны 2 степени. Участвовала в Парадах Победы в г. Москва в 1975 и 1985 годах.

Андреев Александр Алексеевич

1906-1945

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Андреев Александр Алексеевич

Погиб 27 марта 1945 году под Ленинградом.

Бутолин Геннадий Азарьевич

1925-2007

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Бутолин Геннадий Азарьевич

Призван на фронт в 1944г. после окончания железнодорожного училища в г. Перми. Воевал в железнодорожных войсках. Был ранен. Окончил войну в Венгрии. После войны женился, родил 5 детей. В 1957 г. переехал в г.Бийск, 30 лет проработал на Бийском олеумном заводе.

Городенцев Михаил Никитович

старшина

1914-1989

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Городенцев Михаил Никитович

Участник финской и ВОВ, награжден орденом отечественной войны 2-ой степени, в архивных документах ВОВ России отчество (Никлетович), скорей всего опечатка. Родился в г. Бийске 02.10.1914 г. до войны работал в ЧВТ позднее Совавто-Бийск механиком. Началась Великая Отечественная, и на фронт ушло более ста представителей одного из крупнейших автопредприятий города, одним из них и стал Михаил Никитович Воевал на Ленинградском фронте в звании старшина, где в декабре 1942 года был тяжело ранен и отправлен на лечение в один и Новосибирских госпеталей. После длительного лечения был коммисован домой по состоянию здоровья в родной город Бийск, где его ждала жена труженица тыла, Городенцева Василиса Ермолаевна. После войны Михаил Никитович вернулся в родной ЧВТ, Совавто-Бийск где и доработал до пенсии. Умер 15.09.1989 г.

Евтифеев Алексей Николаевич

1926-

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Евтифеев Алексей Николаевич

Родился 30 марта 1926 года в с. Быстрянка Красногорского района Алтайского края.

Тырышев Файфан Натрусович

1924-2015

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Тырышев Файфан Натрусович

Родился 06.07.1924 года и 18-летним юношей был призван в ряды вооруженных сил в 1942 году. С честью вел борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Был трижды ранен. Закончил войну в Кенигсберге, где и был ранен третий раз. Награжден медалью «За отвагу». И в послевоенные годы был отмечен медалью «За освоение целины» и различными грамотами за добросовестный труд. К сожалению, не дожив до 70-летия Великой победы, чуть более 2 месяцев, его не стало 18.02.2015 года.

Ярушкин Георгий Васильевич

гвардии сержант

1923-1986

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Ярушкин Георгий Васильевич

Был призван в ряды Красной Армии в сентябре 1941 года Бийским ГВК в 232-ю стрелковую дивизию, рядовым. Первый бой он принял на Воронежском направлении. Участвовал в боях на Курской дуге. До конца войны служил в полковой разведке, где ему было присвоено звание гвардии сержанта. Награжден: Орденом Красной Звезды, Орденом Славы 3 степени, Орденом Отечественной войны 2 степени, а также нагрудным знаком «Отличный разведчик». После ВОВ он отслужил срочную службу и демобилизовался в 1947 году. Вернулся в г. Бийск, где женился и работал в строительном тресте, а затем на Бийском котельном заводе слесарем.

Ярушкин Петр Васильевич

красноармеец

1926-1945

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Ярушкин Петр Васильевич

Призван в ряды Красной Армии Бийским ГВК в конце1943 года. Красноармеец, стрелок. Погиб 26.01.1945 года в Германии, д. Бургвассер.

Буболев Леонид Сергеевич

1915-1983

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Буболев Леонид Сергеевич

На фронте с 25.12.1942 г. Направлен на Ленинградский фронт. Сражался при обороне дороги Жизни на Ладожском озере. Среди боевых наград медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».

Данилов Анатолий Иванович

1915-

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Данилов Анатолий Иванович

Призван на службу в Красную Армию в 1939 г. На фронте с первых дней войны. В 1942 г. направлен на станцию Идрица Псковской области. С того момента семья больше писем не получала. До 1945 г. считался пропавшим без вести.

Андрющенко Степан Семенович

1905-1964

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Андрющенко Степан Семенович

Ушел на фронт добровольцем 26.07.1941 г. Под Курском попал ы плен. Совершил три безуспешных побега, после чего был направлен в концентрационный лагерь в Германию. В июне 1944 вновь бежал на автомобиле, взяв «языка». В течение трех месяцев проходил проверку в спецотделе «СМЕРШа». В декабре 1944 г. вновь был направлен на фронт водителем. Дошел до Берлина. Домой вернулся в сентябре 1945 г.

Егоров Анатолий Георгиевич

1925-2008

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Егоров Анатолий Георгиевич

На фронте с 10.12.1943 г. направлен в 129-ый запасной стрелковый полк, затем — в 122-ый запасной стрелковый полк. С мая 1944 г. сражался в составе 308-ого гвардейского зенитно-артиллерийского полка в орудийном расчете № 37. Победу встретил в Берлине. Домой вернулся в декабре 1945 г. Награжден медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

Булгаков Александр Михайлович

танкист

1911-1975

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Булгаков Александр Михайлович

В рядах Красной Армии с 1938 г. Участник Советско-Финской войны. В первые дни войны был переброшен на Западный фронт. Сражался в составе мотострелкового полка. Горел в танке, после ранения был переведен в стрелки. Участвовал в освобождении Прибалтики. После взятия Берлина, был направлен на Дальневосточный фронт, где сражался до полного разгрома квантунской армии. Награжден медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией».

Мелёхин Яков Петрович

1912-1980

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Мелёхин Яков Петрович

Ушел на фронт в июле 1941 г. Наводчик-пулеметчик воевал на 3-ем Украинском фронте. Победу встретил в Восточной Европе. Награжден орденом «Славы III-ей степени», медалью «За победу над Германией».

Савин Иван Иванович

1899-

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Савин Иван Иванович

На фронте с октября 1941 г. Среди боевых наград орден «Славы III-ей степени». Выписка из наградного листа: «14 сентября 1943 года одним из первых ворвался на северную окраину г. Запорожье, огнём пулемёта расстреливая живую силу противника содействовал успеху наступления на город Запорожье. С поля боя выбыл по ранению».

Суворов Александр Васильевич

кадровый офицер

1911-1942

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Суворов Александр Васильевич

На фронте с июня 1941 г. Погиб 10.01.1942 г., поднимая солдат в атаку, при обороне Волоколамского шоссе в Московской области в селе Сидельники. Похоронен в братской могиле.

Егоров Георгий Иванович

1900-1942

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Егоров Георгий Иванович

На фронт ушел добровольцем в первые дни войны. Погиб при обороне Ленинграда 25.02.1942 г. Захоронен в Старорусском районе Ленинградской области.

Салов Иван Васильевич

1911-1943

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Салов Иван Васильевич

Прибыл на фронт летом 1942 г. Через несколько месяцев получил тяжелое ранение. Умер от ран в начале 1943 г. в эвакогоспитале в городе Ачинск.

Кандараков Дмитрий Иванович

снайпер-разведчик

1926-1974

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Кандараков Дмитрий Иванович

На фронте с 1942 г. Сражался на Белорусском и Украинском фронтах. Освобождал Польшу, Чехословакию. Победу встретил в Берлине. Награжден орденами: «Красной Звезды», «Красного Знамени»; медалями: «За отвагу», «За освобождение Польши», «За взятие Берлина», «За освобождение Чехословакии».

Семенов Николай Максимович

гвардии старшина

1925-2019

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Семенов Николай Максимович

1.02.1943 г. направлен на учебу в Снайперскую школу. Боевой путь начал пулеметчиком в составе 221-ой Мариупольской стрелковой дивизии 625-ого стрелкового полка 3-го батальона. С 21.01.1944 г. – снайпер. Освобождал страны Восточной Европы, Прибалтику. 12.07.1945 г. переброшен на Забайкальский фронт, где продолжил сражаться с милитаристической Японией. Закончил войну в 1948 г. в Северной Корее. Награжден орденами: «Славы III-ей степени», «Отечественной войны II-ой степени»; медалями: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За освобождение Северной Кореи».

Шмырина Капитолина Абрамовна

труженица тыла

1920-2009

История Видео

Шмырина Капитолина Абрамовна

С 1941 г. работала швеей в военном городке на 6 км. Чуйского тракта. Шила для фронта форму. Награждена медалью «За победу над Германией».

Пичугин Павел

1913-

История Видео

Пичугин Павел

На фронте с первых дней войны. Был контужен. Домой вернулся с боевыми наградами.

Салов Павел Васильевич

1911-

История Видео

Салов Павел Васильевич

На фронте получил тяжелое ранение. Скончался от ран в середине 1950-х годов.

Быков Иван Михайлович

1909-1942

История Видео

Быков Иван Михайлович

Ушел на фронт добровольцем в 1942 г. Погиб в первом же бою в Калининской области, при обороне Москвы. Считался пропавшим без вести. Похоронка в семью пришла после Победы.

Смелова Елизавета Ивановна

лейтенант

1919-2010

История Видео

Смелова Елизавета Ивановна

В 1943 г. закончила медицинский институт, после окончания спецкурсов, была направлена на фронт младшим хирургом в медсамбат 2-ой ударной гвардейской танковой армии. В составе 1-го Белорусского фронта освобождала Польшу. Победу встретила в Берлине. Награждена двумя орденами «Красной звезды», орденом «Великой отечественной войны», медалями: «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией».

Танаев Иван Петрович

1917-

История Видео

Танаев Иван Петрович

Призван в Красную Армию в 1939 г. Служил на Дальнем Востоке. В июне 1941 г. переведен на Западный фронт. Осенью 1941 г. пропал без вести.

Селин Алексей Ильич

сержант

1917-1943

История Видео

Селин Алексей Ильич

Призван в ряды Красной Армии в 1938 г. На фронте с первых дней войны. Командир отделения отряда особого назначения Западного фронта. Погиб 5 марта 1943г. при освобождении Смоленской области. Похоронен в братской могиле в д. Шатеша Темкинского района. Награжден Медалью «За отвагу», был представлен к ордену «Красной Звезды».

Селин Иван Ильич

гвардии лейтенант

1919-1963

История Видео

Селин Иван Ильич

На фронте с 1941 г. Сражался в составе 1369-го зенитного артиллерийского полка 26-ой зенитной дивизии командиром зенитно-пулеметной роты. С августа 1942 г. по январь 1944 г. воевал на Юго-Западном и 3-ем Украинском фронтах. Участник Сталинградской битвы. Форсировал Дунай. Освобождал Румынию, Венгрию, Чехословакию. Среди боевых наград орден «Красной Звезды».

Селин Степан Ильич

ефрейтор

1914-1985

История Видео

Селин Степан Ильич

Участник боев на озере Хасан и советско-финской войны. На фронт Великой отечественной ушел 25.06.1941 г. Был направлен в 791-ый отдельный автобатальон. Дважды был тяжело ранен, получил контузию. Награжден орденом «Красной Звезды», «Отечественной войны I-ой степени», медалями: «За участие в обороне Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

Угрюмов Динадий Климентьевич

История Видео

Угрюмов Динадий Климентьевич

На фронте с 1941 г. Направлен в Батайскую авиационную школу. Служил автомотористом в составе 4-ой авиационной эскадрилье. Из письма однополчанина известно, что самолет, в котором находился младший сержант технической службы был подбит и горел, возможно упал в воду. С октября 1941 г. считается пропавшим без вести.

Халявин Николай Андреевич

1912-1994

История Видео

Халявин Николай Андреевич

Прошел всю войну с 1941 г. Победу встретил в Европе. Среди боевых наград орден «Отечественной войны I-ой степени».

Сумбаев Степан Владимирович

1917-

История Видео

Сумбаев Степан Владимирович

Войну начал в Прибалтике (город Каунас). Сражался в составе 15-го истребительного авиационного полка в/ч 9271. Пропал без вести в августе 1941 г.

Абрамов Иван Иванович

1911-1993

История Видео

Абрамов Иван Иванович

Командир саперной роты принял первый бой 22.06.1941 г. В августе 1941 г. под г.Ельня был ранен. С 1943 г. начальник инженерной службы на Белорусском фронте. Получил второе ранение и контузию в феврале 1943 г. под г. Жиздра. Победу встретил в Берлине. Награжден двумя орденами «Красной Звезды», орденом «Великой Отечественной войны I-ой степени», двумя медалями «За боевые заслуги»; медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». В 1944 г. награжден благодарностью Верховного Главнокомандующего Советского Союза за овладение городом Жлобин на Бобруйском направлении (Белоруссия).

Лисейков Афанасий Фомич

1891-1943

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Лисейков Афанасий Фомич

С первых дней войны по заданию разведслужбы был оставлен на оккупированной территории. Передавал разведданные в партизанские отряды, оттуда сведения поступали в Москву. В 1943 г., незадолго до освобождения, был схвачен расстрелян фашистами.

Андреевский Павел Иванович

1925-

История Видео

Андреевский Павел Иванович

Призван в Красную Армию в 1937 г. На фронт направлен в августе 1941 г. политруком роты. Прошел всю войну. Победу встретил в Восточной Европе. Награжден орденом «Отечественной войны II-й степени», медалью «За победу над Германией».

Тупикин Прокопий Карпович

лейтенант

1919-1984

История Видео

Тупикин Прокопий Карпович

Призван в ряды Красной Армии в 1937 г. На фронте с первых дней войны. Артиллерист. Участник обороны Ленинграда. Прошел Сталинградское сражение, Курскую Дугу. Победу встретил в Праге. Среди боевых наград орден «Красной Звезды», медали: «За отвагу», «За освобождение Праги», «За победу над Германией».

Тупикина Екатерина Ивановна

труженица тыла

1928-

История Видео

Тупикина Екатерина Ивановна

В годы войны работала в колхозе.

Захарченко Василий Иванович

сержант

1920-1999

История Видео

Захарченко Василий Иванович

Фронтовой разведчик. В рядах Красной Армии с 1938 г. Был в числе тех, кто принял на себя первый удар фашистских войск. Победу встретил в Праге. Среди боевых наград ордена «Красной Звезды», «Отечественной войны I-ой степени», медали «За боевые заслуги», «За отвагу».

Поломошный Михаил Петрович

1925-2011

История Видео

Поломошный Михаил Петрович

С января 1943 г. сражался в составе 76-го запасного стрелкового полка. 30.09.1943 г. при освобождении Белоруссии был тяжело ранен в обе ноги. Уволен по ранению 7 марта 1944 г. Награжден орденом «Отечественной войны – I ой степени», медалью «За Победу над Германией».

Сперанский Петр Алексеевич

1912-1980

История Видео

Сперанский Петр Алексеевич

На фронте с первых дней войны. Участник обороны Москвы. Победу встретил в Восточной Европе. Был переброшен на Дальневосточный фронт, сражался с японскими милитаристами. Среди боевых наград медали «За победу над Германией», «За победу над Японией».

Фоминская Анна Андреевна

труженица тыла

1925-2013

История Видео

Фоминская Анна Андреевна

С января 1943 г. работала на заводе № 479, в цехе № 32 собирала гранаты для фронта.

Коровин Василий Иванович

1918-2000

История Видео

Коровин Василий Иванович

Призван в ряды Красной Армии в 1938 г. 22 июня 1941 г. направлен на фронт под город Ливич Орловской области. В 1943 г. участвовал в прорыве обороны Мценск-Новосиль. Неоднократно был ранен. Последнее ранение получил в 14-ти километрах от Берлина. Победу встретил в госпитале в Кенигсберге. Награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны», медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги».

Малинин Константин Васильевич

1911-1990

История Видео

Малинин Константин Васильевич

Прошел всю войну. Награжден орденом «Красной Звезды», боевыми медалями.

Галочкин Василий Александрович

лейтенант

1915-1996

История Видео

Галочкин Василий Александрович

Призван в Красную Армию 6.06.1940г. На фронте с первых дней войны. Сражался на Карельском и 1-ом Белорусском фронтах. Трижды был ранен. Победу встретил в у стен рейхстага командиром взвода. Награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны II-ой степени», медалями: «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

Галочкина Любовь Спиридоновна

труженица тыла

1922-2014

История Видео

Галочкина Любовь Спиридоновна

Всю вону работала на комбайне в совхозе «Светлоозерский». Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

Беляев Иван Александрович

танкист

1917-1986

История Видео

Беляев Иван Александрович

Призван в Красную Армию в 1939 г. В 1942 г. направлен под Сталинград. В одном из боев его танк был подбит. Весь экипаж его боевой машины погиб, он единственный выжил. После лечения в госпитале был комиссован. Награжден орденом «Отечественной войны I-ой степени», медалями: «За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За победу над Германией».

Жилякова Елена Владимировна

труженица тыла

1918-2019

История Видео

Жилякова Елена Владимировна

Ветеринарный врач готовила к отправке на фронт ветеринаров – фельдшеров для службы в кавалерии.

Захваткин Валентин Леонидович

1920-1944

История Видео

Захваткин Валентин Леонидович

Призван в Красную Армию осенью 1940 года. На фронте с первых дней войны. Сражался в составе 2-го батальона, 4-ой роты, 7-го мотострелкового полка 33-ей армии. При освобождении Витебска во время форсирования реки Лососина 15 февраля 1944г. погиб в районе деревни Бондино-Мосино.

Клепиков Валентин Трофимович

1922-1942

История Видео

Клепиков Валентин Трофимович

Весной 1942 г. направлен в 362 стрелковый полк 315 стрелковой Мелитопольской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, которая формировалась в г. Барнауле. 1 июня 1942 года дивизия передислоцирована в г. Камышин Сталинградской области. Первый бой принял 23.08.1942 г. Участник Сталинградской битвы, форсирования Дона. По официальным данным пропал без вести в декабре 1942 г. Семья получила письмо от боевого друга, который сообщил о его гибели.

Клепиков Трофим Маркович

сержант

1898-1943

История Видео

Клепиков Трофим Маркович

Ушел на фронт 01.02.1942 г. 15.06.1942 г. в звании сержанта назначен командиром отделения и весной 1943 г. направлен на Волховский фронт. Во время обороны Ленинграда получил ранение и направлен в госпиталь. Последнее письмо семья получила весной 1943 г. Отправленная из дома посылка вернулась с надписью «Госпиталь разбомблен». Долгие годы числился среди пропавших без вести.

Полетаев Василий Иванович

1924-2002

История Видео

Полетаев Василий Иванович

На фронт ушел в 17 лет добровольцем, добавив себе один год. После окончания радиотелеграфных курсов, сражался в Сибирской 65 стрелковой дивизии на Ленинградском фронте. Участник прорыва блокады, освобождал Новгород, Псков. В 1944 был тяжело ранен. Через 7,5 месяцев госпиталей вернулся на фронт командиром пулеметного взвода в составе 25-го танкового корпуса 1-го Украинского фронта. Участник взятия Берлина. Победу встретил в Праге. Награжден орденами «Отечественной войны 1 степени», «Красной звезды», медалью «За отвагу» и многими другими.

Новогородцев Николай Степанович

1924-1990

История Видео

Новогородцев Николай Степанович

Принял присягу 7.11.1942 г. После окончания курсов направлен в 1174-ый стрелковый полк командиром минометного отделения. Участник Курской битвы. В 1944 г. получил тяжелое ранение. Продолжил сражаться в составе 196-го стрелкового полка. Победу встретил в Восточной Европе. Среди боевых наград медали «За отвагу», «За Победу над Германией».

Родионов Николай Степанович

1915-1952

История Видео

Родионов Николай Степанович

Ушел на фронт 21.04 1942 г. Направлен на Воронежский фронт. В 1943 г. в составе 1-го Украинского фронта форсировал Вислу. Среди боевых наград орден «Красной Звезды», медаль «За боевые заслуги». Имеет благодарность Верховного Главнокомандующего Советского Союза «За освобождение Киева».

Родионова Екатерина Яковлевна

труженица тыла

1916-2012

История Видео

Родионова Екатерина Яковлевна

Во время войны работала в совхозе «Яминский». Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

Кухтинков Михаил Андреевич

1907-1986

История Видео

Кухтинков Михаил Андреевич

Ушел на фронт в 1941г. Участни обороны Москвы. Дошел до Берлина. Награжден медалями «За освобождение ВАршавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

Нижегородцев Василий Иванович

младший сержант

1926-1959

История Видео

Нижегородцев Василий Иванович

На фронте с февраля 1944 года. Сражался в составе 3-го Белорусского фронта. Разведчик. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

Нижегородцев Федор Иванович

разведчик

1918-1980

История Видео

Нижегородцев Федор Иванович

Ушел на фронт в октябре 1941 г. Сражался на 3-ем Белорусском фронте. 15.03 1942 г. получил первое ранение. 23.02.1945 г. ранен под Кенингсбергом. Победу встретил в госпитале. Среди боевых наград медали «За отвагу», « За боевые заслуги», «За победу над Германией».

Копа Григорий Антонович

1902-1943

История Видео

Копа Григорий Антонович

Родился в 1902 г. в селе Песчаное, Смоленского района, Алтайского края. Ушел на фронт в 1941 году, рядовой. Погиб в бою 19 сентября 1943 года. Похоронен в поселке Халтурино Карловского района Полтавской области в Украинской ССР.

Копа Филипп Григорьевич

гвардии ефрейтор

1926-1944

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Копа Филипп Григорьевич

Родился в 1926 году, село Песчаное, Смоленского района, Алтайского края. Семнадцатилетним пареньком, после получения похоронки на отца Копа Григория Антоновича, ушел на фрон 21 ноября 1943 года. Сапер, саперного взвода, 15 июля 1944 года приказом Президиума Верховного Совета ССР, по 254 гвардейскому стрелковому полку имени Александра Мотросова, 56 гвардейской стрелковой Смоленской дивизии, награжден медалью «ЗА ОТВАГУ», за то, что он в наступательных боях с 11 июля 1944 года по 15 июля 1944 года в Опочинском районе Калининской области, разминировал шоссейную дорогу Кудевер-Опочка на протяжении 700 метров для прохождения пехоты. Под непрерывным огнем противника участвовол в постройке моста через реку Шесть. Погиб в бою 28 декабря 1944 года в деревне Балки Тукумского района Латвийской ССР.

Щёголев Леонид Васильевич

гвардии рядовой

1914-1976

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Щёголев Леонид Васильевич

Ушел на фронт 22 июля 1941 г. Направлен на Калининский фронт. Сражался в составе 270-го артиллерийского полка, 3-го дивизиона, 3-ей батареи. Прошел всю войну. Награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны», медалью «За боевые заслуги».

Нечаева Анастасия Александровна

труженица тыла

1908-1994

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Нечаева Анастасия Александровна

В годы войны шила обмундирование для бойцов на Бийской швейной фабрике.

Корчуганова Афимия Александровна

труженица тыла

1912-1995

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Корчуганова Афимия Александровна

Работала на Бийском мясоконсервном комбинате. Изготавливала тушенку для фронта.

Синичкин Николай Иванович

кадровый военный

1899-1965

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Синичкин Николай Иванович

На фронте с августа 1941 г. Сражался в составе 62-ой инженерно-саперной бригаде Никопольской Краснознаменной ордена Хмельницкого дивизии 1-го Украинского фронта. Участник обороны Москвы. Освобождал Одессу, форсировал Одер, участник штурма Бреславль. Награжден орденами «Красной Звезды», «Красного Знамени», «Отечественной войны I-ой степени», медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

Дрокова Анна Федоровна

труженица тыла

1899-1965

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Дрокова Анна Федоровна

В годы войны работала в колхозе.

Дроков Петр Яковлевич

1914-

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Дроков Петр Яковлевич

В июне 1941 г. призван на Дальневосточный фронт. Водитель. Участник боев с японцами. Награжден орденом «Отечественной войны II-ой степени», медалью «За победу над Японией».

Козыряцкая Клавдия Васильевна

майор

1912-2005

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Козыряцкая Клавдия Васильевна

Сражалась на 2-ом Белорусском фронте. Спасала жизни бойцов во фронтовом госпитале. Награждена орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны II-ой степени», боевыми медалями.

Козыряцкий Алексей Иосифович

капитан

1910-1994

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Козыряцкий Алексей Иосифович

Командир саперной роты. Политрук. На фронте с 25 июня 1941 г. При обороне Москвы был ранен. Затем воевал на 2-ом Белорусском фронте. Награжден двумя орденами «Великой Отечественной войны», медалями «За отвагу», «За победу над Германией».

Панфилова Людмила Лукьяновна

1925-1993

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Панфилова Людмила Лукьяновна

Родилась 27.07.1925 в селе Карпово Солонешенского района Алтайского края, на фронт ушла в 1943 году связисткой в полку Рокоссовского, Белорусский фронт, имела награды, орден Отеченственной Войны II степени. В 1945 году вернулась в Бийск и до 1950 года служила в воинской части 21116. Вышла замуж, родила четверых детей. С 1955 по 1960 работала в детском саду Котельного завода, с 1964 по 1980 на Мебельной фабрике, станочницей 4 разряда. Умерла 11.10.1993 в Бийске.

Улыбин Павел Евстратьевич

сержант

1913-2000

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Улыбин Павел Евстратьевич

Призван 23.06.1941 года Бийским горвоенкоматом. Электрик 447 отдельной автороты подвоза 211 стрелковой Черниговской Краснознаменной дивизии. Западный, Брянский, Центральный, 4-й Украинский фронт Легкое ранение 20.09.1942 г., тяжелое ранение 10.08.1944 г. Награжден: медаль «За боевые заслуги» 23.03.1943 г., орден Красной звезды 31.12.1944 г., орден Отечественной войны, 1985 г., медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». В 1965 году — Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». В 1975 году — Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». В 1985 году — Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». В 1995 году — Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Кайгородов Семён Николаевич

рядовой

1912-1995

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Кайгородов Семён Николаевич

Призван 23.06.1941 года Бийским горвоенкоматом. Стрелок 586сп 107сд, с декабря 1941 498сп 232сд Западный фронт. Ранение 1.08.1941, тяжелое ранение в голову 7.07.1942. 21.07.1942 попал в плен в госпитале г.Воронежа. Награжден: орден Отечественной войны II степени в 1985г в 1965 году — Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» в 1975 году — Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» в 1985 году — Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» в 1995 году — Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Нестеров Алексей Денисович

старший лейтенант

1922-1980

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Нестеров Алексей Денисович

Призван 24.06.1941 по мобилизации Бийским горвоенкоматом. Фельдшер медпункта 586сп 107сд, далее командир взвода санитаров 12гв.сп 5гв.сд. Западный, Брянский, 1-й Прибалтийский, 3-й Белорусский фронт Легкое ранение 10.08.1942 Награжден: 2 ордена Красной звезды 2 медали «За боевые заслуги» медаль «За оборону Москвы» медаль «За взятие Кенигсберга» медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» в 1948 году — Юбилейная медаль «30 лет Советской армии и флота» в 1958 году — Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР» в 1965 году — Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» в 1968 году — Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» в 1975 году — Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» в 1978 году — Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» Уволен из рядов ВС СССР в апреле 1961 года в звании майора медслужбы. С 1962 по 1979 фельдшер ССМП города Бийска.

Казанин Иван Прокопьевич

старший сержант

1914-1948

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Казанин Иван Прокопьевич

Родился в Алтайском крае, Зональный р-н, с. Буланиха. Призван на Великую Отечественную войну Бийским ГВК, Алтайского края 20.11.1941 года. Служил в воинской части 91 гв. оиптдн 56 гв. сд ЗапФ пулеметчиком. В боях за деревни Делягино, Красная поляна, Жданово и Зуево с 09 по 13.08.1943 г. работая помощником наводчика орудия, умело владел порученным ему делом, одновременно наблюдал за появлением танков противника и под вражеским обстрелом подносил снаряды к орудию: сжег один средний танк противника. Награжден медалью «За отвагу» (16.08.1943), орденом «Славы II степени». 3 раза был ранен. Лежал в госпиталях. Демобилизован 10.10.1944 года. С войны вернулся инвалидом II группы. Несмотря на это, работал 4 года дежурным по вокзалу.

Сергеев Тимофей Хрисанфович

1921-

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Сергеев Тимофей Хрисанфович

В начале войны воевал в 251 гвардейской отдельной зенитно-артиллерийской дивизии (76 дивизия ПВО). С 1943 года в составе 36 гвардейской отдельной зенитно-артиллерийской дивизии командиром артиллерийской дивизии. Ленинградский фронт-защитник «Дороги жизни», принимал участие в битве за Ленинград.

Сергеев Андрей Хрисанфович

1923-1943

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Сергеев Андрей Хрисанфович

Родился в 1923 году рядовой красноармеец-пехота. Погиб 30.08.1943 года под Смоленском.

Грошев Григорий Петрович

рядовой

1916-

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Грошев Григорий Петрович

Призван Курьинским РВК Алтайского края — 25.07.1941 года. Останки бойца и Личный («смертный») медальон были подняты 03 августа 2007 года в Смоленской области Темкинском районе дер. Батюшково-московским поисковым отрядом «Обелиск». Захоронен в 2009 году в Братской могиле в Смоленской области Темкинском районе на Поле Памяти деревни Овсяники.

Литвинова Татьяна Ефимовна

младший лейтенант

1927-1992

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Литвинова Татьяна Ефимовна

Место рождения: Алтайский край, Зональный район, село Буланиха. Место и дата призыва: Алтайский край, Зональный район, село Буланиха, 1941 г. В начале войны ушла на фронт добровольцем, прибавив себе года. Прошла войну, имела награды. Вышла замуж за младшего лейтенанта Владимира Грищенко. После войны служила вместе с мужем в рядах Советской армии. Демобилизована в 1953 году. Ушла из жизни в возрасте 65 лет. Похоронена в Днепропетровские вместе с мужем.

Блохина Лилия Денисовна

1922-2007

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Блохина Лилия Денисовна

Работала в блокадном Ленинграде на военных заводах. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».

Веричева Надежда Васильевна

военный фельдшер

1919-1999

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Веричева Надежда Васильевна

В годы войны работала в эвакогоспитале № 1232 перевязочной сестрой. Награждена медалью «За победу над Германией».

Веричев Константин Алексеевич

1913-1989

История Видео

Веричев Константин Алексеевич

На фронте с 22 июня 1941 г. Сражался в составе 3-го мотополка 3-ей танковой дивизии Ленинградского фронта. После тяжелого ранения в 1942 г. комиссован.

Греков Тихон Андреевич

1904-1941

История Видео

Греков Тихон Андреевич

Погиб на Карельском фронте в сентябре 1941 г.

Бачурин Иван Прокопьевич

летчик-гвардеец

1922-1945

История Видео

Бачурин Иван Прокопьевич

Ушел на фронт в 1941 г. Был ранен в воздушном бою при форсировании Днепра. Погиб при освобождении Польши в г. Бриг в марте 1945 г.

Головин Василий Леонидович

1918-

История Видео

Головин Василий Леонидович

Призван в ряды Красной Армии в сентябре 1939 г. На фронте с первых дней войны. Получил тяжелое ранение, но вернулся на передовую. В августе 1942 г. пропал без вести.

Головин Парфирий Леонидович

гвардии сержант

1919-1943

История Видео

Головин Парфирий Леонидович

Ушел на фронт в 1941 г. Убит 13 июля 1943 г. при освобождении Курской области. Место Захоронения деревня Прохоровка.

Петров Герман Петрович

1922-1991

История Видео

Петров Герман Петрович

Призван в ряды Красной Армии в 1940 г. На фронте с первых дней войны. Сражался на Балтийском флоте. Участник прорыва блокады Ленинграда. Среди боевых наград «Орден Отечественной войны II-ой степени».

Ярославцев Петр Александрович

Фронтовой водитель

1911-2000

История Видео

Ярославцев Петр Александрович

Возил снаряды и хлеб по Дороге Жизни в блокадный Ленинград. Домой вернулся с боевыми наградами.

Столяров Федор Антонович

артиллерист

1905-1942

История Видео

Столяров Федор Антонович

На фронте с осени 1941 г. Погиб при обороне Москвы. Похоронен в Москве на Донском кладбище.

Лукьянов Григорий Федорович

1905-1942

История Видео

Лукьянов Григорий Федорович

Ушел на фронт в 1941 г. В марте 1942 г. семья получила похоронку. Похоронен в братской могиле в Витебской области (Белоруссия) в селе Островщина.

Андреев Иван Васильевич

1916-

История Видео

Андреев Иван Васильевич

На фронте с первых дней войны. Пропал без вести в октябре 1942 г.

Буткеев Иван Васильевич

моторист-механик

1921-1989

История Видео

Буткеев Иван Васильевич

Призван в ряды Красной Армии в 1940 г. Направлен на Дальневосточный фронт. Участвовал в строительстве аэродромов для самолетов союзных войск. Награжден орденом «Отечественной войны II-ой степени», медалью «За победу над Японией».

Буткеева Полина Евдокимовна

труженица тыла

История Видео

Буткеева Полина Евдокимовна

В годы войны работала в колхозе. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Бачурин Аким Прокопьевич

летчик

1925-2018

История Видео

Бачурин Аким Прокопьевич

После обучения в летном училище, в 1945 г. направлен на Западный фронт. Совершил несколько боевых вылетов в Германию. Награжден медалью «За победу над Германией».

Бачурин Прокопий Тихонович

1998-1981

История Видео

Бачурин Прокопий Тихонович

На фронте с первых дней войны. В составе инженерных войск под огнем противника наводил понтонные переправы для прохождения войск. Дважды был ранен. Домой вернулся с боевыми наградами.

Столяров Павел Антонович

1901-1953

История Видео

Столяров Павел Антонович

На фронте с первых дней войны. Сражался под Ленинградом. Попал в плен. Бежал. Вернулся на фронт. Дошел до Берлина.

Смирнов Мстислав Евгеньевич

1907-1948

История Видео

Смирнов Мстислав Евгеньевич

Прошел всю войну. Умер от ран.

Грехов Андрей Валентинович

старший сержант

1909-

История Видео

Грехов Андрей Валентинович

Ушел на фронт 22 июля 1941 г. Направлен курсантом в морскую стрелковую бригаду учебного батальона. После окончания курсов помощник командира взвода сражался в составе 7—ой отдельной морской стрелковой бригады. 14 июня 1944 г. получил тяжелое ранение. Награжден орденом «Славы III-ей степени», медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией».

Ловягин Анатолий Павлович

старший лейтенант

1917-1995

История Видео

Ловягин Анатолий Павлович

В июне 1941 г. направлен на Западный фронт. 10 октября получил ранение. Вернулся на передовую в апреле 1942 г. Командир взвода сражался в составе 281-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 30-ой гвардейской истребительно-противотанковой артиллерийской ордена Ленина бригады. За годы войны семья дважды получала похоронку. Награжден орденом «Отечественной войны», боевыми медалями.

Живикин Петр Андреевич

1918-1979

История Видео

Живикин Петр Андреевич

Первый бой с фашистами принял 20 июня 1941 г. между Брестом и Львовом. После освобождения Воронежа, в 1943 г. участвовал в Курской битве, Мелитопольской и Никольско-Криворожской наступательных операциях. Освобождал Крым, Одессу, Украину, Польшу, Словакия и Чехию Победу встретил в Праге. Награжден орденами «Славы III- ей степени», «Отечественной войны II-ой степени», двумя медалями «За отвагу», медалью «За боевые заслуги».

Антропов Петр Петрович

1914-

История Видео

Антропов Петр Петрович

В сентябре 1941 г. пропал без вести под Киевом.

Кайгородов Василий Михайлович

История Видео

Кайгородов Василий Михайлович

Пропал без вести.

Кузнецов Поликарп Васильевич

рядовой

1904-1986

История Видео

Кузнецов Поликарп Васильевич

Прошел всю войну с первых дней. Среди боевых наград «Орден Отечественной войны II-ой степени».

Кузнецов Степан Поликарпович

рядовой

1926-1994

История Видео

Кузнецов Степан Поликарпович

Ушел на фронт добровольцем. При освобождении Литвы под Вильнюсом получил тяжелое ранение. После лечения в госпитале был комиссован. Среди боевых наград «Орден Отечественной войны I-ой степени».

Шастин Генрих Иванович

1925-1945

История Видео

Шастин Генрих Иванович

Погиб 7 мая 1945г. в Германии. Среди боевых наград орден «Красной Звезды».

Матвеев Николай Григорьевич

младший лейтенант

1924-1970

История Видео

Матвеев Николай Григорьевич

С августа 1942 г. курсант инженерного военного училища, в сентябре 1942 г. переведен в Барнаульское пехотное училище. С 1944 г. по март 1945 г. командир взвода. Победу встретил в Восточной Пруссии. Среди боевых наград медаль «За победу над Германией».

Матвеева Валентина Николаевна

телеграфист

1922-2014

История Видео

Матвеева Валентина Николаевна

Ушла на фронт добровольцем в 1942 г. После обучения в Новосибирском полку связи, направлена на Брянский фронт в 15-ю воздушную армию 15-ый полк связи телеграфистом–морзистом. Победу встретила в Кенигсберге. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

Фурсов Иван Андреевич

1912-1990

История Видео

Фурсов Иван Андреевич

Ушел на фронт в ноябре 1941 г. 25 ноября 1942г. получил тяжелое ранение, приказом № 336 признан негодным к возвращению на фронт. Награжден орденами «Славы I-ой степени», «Славы II-ой степени», «Отечественной войны I-ой степени», медалями: «За отвагу», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда».

Пахомов Федор Михайлович

1923-2007

История Видео

Пахомов Федор Михайлович

09.03.1942 г. после окончания военного училища связи, был направлен на фронт. С 28.08.1942 г. в должности телефониста сражался на Сталинградском фронте, где был ранен и контужен. 15.10.1942 г. вернулся в строй линейным надсмотрщиком. Победу встретил в Польше. Участвовал в военных действиях на Дальнем востоке. Среди боевых наград орден «Отечественной войны II-ой степени», медаль «За оборону Сталинграда».

Суханов Кондрат Федорович

1913-

История Видео

Суханов Кондрат Федорович

Родился 14 марта 1913 года в д. Узеры, Свердловской области. Прошел всю войну, несколько раз был ранен.

Сероухов Иван Павлович

разведчик

1907-

История Видео

Сероухов Иван Павлович

Родился в 1907 году, в Челябинской области, г.Троицк, был призван 28.06.1941 года Бийский ГВК, г. Бийск. Рядовой разведчик, 76 моторазведрота. Пропал без вести.

Санарова Валентина Ивановна

труженица тыла

1927-2016

История Видео

Санарова Валентина Ивановна

Родилась в с. Старо-Тырышкино Смоленского района Алтайского края. С 16 лет работала в госпитале г. Кемерово (с 02.04.1943 г. по 26.08.1946 г.) где одновременно закончила курсы медсестер запаса. Затем переехала в г. Бийск. Труженик тыла. Ветеран труда. Награждена медалью «За доблестный и самоотверженный труд в период ВОВ 1941-1945 гг.», юбилейными медалями.

Прожигалов Яков Георгиевич

1919-1989

История Видео

Прожигалов Яков Георгиевич

Родился и вырос в Бийске. Проходил срочную службу, когда началась война. Поэтому сразу был отправлен на фронт. Дошел до Сталинграда. Участник Сталинградской битвы, где в 1942 г. был тяжело ранен. Целый год лечился в госпитале у самого Бурденко. Награжден орденом Отечественной войны I степени. В 1943 комиссован и вернулся домой. Трудовую жизнь посвятил машиностроительному заводу «Сельхозтехника», где работал маляром. Вырастил четырех детей.

Оглезнев Григорий Иванович

1911-1987

История Видео

Оглезнев Григорий Иванович

Родился 12 октября 1911г. в с. Тоурак Алтайского района. С октября 1933 г. по декабрь 1935 г. проходил срочную службу в рядах красной армии в составе 34-го отдельного стрелкового батальона. С июня 1941 г. по август 1942 г. сражался с врагом в составе 56-го гвардейского миномётного полка, миномётчиком РС. Был дважды ранен. После очередного ранения продолжил воевать в составе 94-го гвардейского миномётного Новгород-Северского Краснознамённого орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского полка. Участвовал в боях на ржевском направлении , в Сталинградской битве, в освобождении Белоруссии и Польши , в Берлинской наступательной операции . Был награжден орденом Отечественной войны II степени , медалями : за боевые заслуги , за участия в освобождении Варшавы, за взятие Берлина, за победу над Германией, а так же был отмечен знаком «отличный миномётчик». Победу встретил в Берлине в мае 1945 г. В сентябре 1945 г. был демобилизован. Вернувшись на родину, долгие годы продолжал трудиться на благо своей страны. Ушёл из жизни в июле 1987 г.

Лузин Изосим Алексеевич

1902-1944

История Видео

Лузин Изосим Алексеевич

Родился в 1902 году. в с. Тоурак Алтайского района. Приказом о мобилизации в июне 1941 года. Алтайским РВК, Алтайского края, Алтайского района , был призван в ряды красной армии. Сражался на фронтах Великой Отечественной войны в составе 244-ой стрелковой Запорожской Краснознамённой ордена Суворова дивизии в звании рядового. Участвовал в боях под Ржевом и Вязьмой , в освобождении Харькова, в битве за Сталинград а также принимала участие в бою за освобождении Запорожья. 24 марта 1944 года, геройски погиб в бою за освобождение города Николаев. Был похоронен в братской могиле в деревне Терновка, Березнеговатского района, Николаевской области, Украинской ССР.

Кириллов Иван Максимович

лейтенант

1911-

История Видео

Кириллов Иван Максимович

Родился в 1911 году. В Красной армии с 1933 года. Лейтенант, командир транспортной роты 681-го стрелкового полка. Пропал в декабре 1942 года.

Катасонов Василий Николаевич

1927-2020

История

Катасонов Василий Николаевич

Воевал на дальнем востоке.

Калмыков Василий Григорьевич

красноармеец

1924-1944

История Видео

Калмыков Василий Григорьевич

Был призван Марушинским РВК, Алтайский Край из села Стан-Бехтемир. Участвовал в боях в Смоленской области, Калужской области в составе 49 стрелкового полка, 16 гвардейской стрелкой дивизии. В боях за деревню Хатынцу ворвавшись в расположение обороны противника в рукопашном бою уничтожил 4 немецких солдата, захватив при этом ручном пулемет. Приказом от 23.09.1943 года был награжден Орденом Красной Звезды. Погиб 04.08.1944 г., был захоронен Литовская ССР, д. Рыкацье.

Елясов Иван Афанасьевич

старший сержант

1924-1990

История Видео

Елясов Иван Афанасьевич

Родился в 1924 г. в с.Ануйск , Смоленский район, Алтайский край. Призван в 1942 г. из города Бийска. Награжден медалями :»За отвагу» ( Будучи раненым не покинул поле боя, а продолжал командовать взводом), «За боевые заслуги»( в бою быстро с ориентировался и заменил раненого пулеметчика, продолжив бой) , а так же орденом Отечественной войны 2 степени. Призван в ряды РККА в октябре 1942 г. Войну закончил в мае 1945 в Чехии. Участвовал в боевых действиях наУкраине, Молдавии, Румынии, Венгрии, Словакии, Австрии. После продолжал боротся с бандеровцами на Украине. Умер в г. Бийске в 1990 г.

Ключников Иван Егорович

1920-

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Ключников Иван Егорович

Родился в 1920 году в Алтайском крае. Был призван в ряды красной армии в 1939 году в пограничные войска Читинской области ст. Борзя, позже его перенаправили на финскую границу где и был контужен в боевых действиях.После госпиталя он был переведен в полк где служил на кухне.Командир дивизии был Черныховский.

Ершов Иван Иванович

старший сержант

1916-1943

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Ершов Иван Иванович

Родился в 1916 г. в с. Талица Алтайского края В сентябре 1938 г. был призван Грязнухинским (сейчас Советский) РВК Алтайского края. Дома осталась месячная дочь и жена. Должен был демобилизоваться в 1941 г., но вернуться было не суждено. До 2015 г. семья и родственники обладали информацией о гибели Ивана Ивановича Ершова в 1944 г. на территории Польши. Похоронка, к сожалению, была утеряна. В 2015 г. в связи с открытием данных Центрального Архива МО и других ресурсов – была выяснена реальная судьба солдата. Старший сержант Ершов Иван Иванович, в составе 114 отдельной стрелковой бригады Калининского фронта принимал участие в Смоленской наступательной операции. Из донесения: «В наступательном бою на д. Логи Смоленской области 19.08.1943 г. огнем противника была нарушена телефонная связь между КП батальона и наступающими подразделениями. Командир радиоотделения связи 1 ОСБ 114 ОСБ старший сержант Ершов И.И. с помощником прополз с радиостанцией под вражеским огнем более километра до боевых порядков. Установил радиостанцию и обеспечил связь между наступающими подразделениями и КП батальона». За данный боевой подвиг Иван Иванович был награжден Орденом «Красная Звезда» Старший сержант Ершов Иван Иванович погиб в бою с врагом 15 сентября 1943 г. под деревней Большое Старыгино Смоленской области. Был похоронен там же.

Кириллов Виктор Максимович

старший лейтенант

1921-

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Кириллов Виктор Максимович

Место рождения: Алтайский край, Каменский р-н, г. Камень-на-Оби; Дата поступления на службу 08.10.1940 Алтайский край, г. Камень-на-Оби. Воинская часть 1310 сп 19 сд ЗапФ (1310 сп, 19 сд ЗапФ, 19 сд, ЗапФ); 2 гв. мсбр ЮЗФ (2 гв. мсбр ЮЗФ, 2 гв. мсбр, ЮЗФ) Наименование награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Орден Отечественной войны I степени, Орден Отечественной войны II степени.

Кириллова Роза Максимовна

краснофлотец

1924-

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Кириллова Роза Максимовна

Место рождения: Алтайский край, г. Камень-на-Оби. Служила на Дальнем Востоке Воинская часть 13 брмп ТОФ (13 брмп ТОФ). Наименование награды Медаль «За боевые заслуги».

Калмыкова Клавдия Григорьевна

труженица тыла

1928-2007

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Калмыкова Клавдия Григорьевна

Родилась в селе Б. Енисейское. В шестилетнем возрасте с родителями переехала в с. Стан-Бехтемир. После ухода мужчин на войну все трудности жизни легли на плечи стариков,женщин,детей. Дети работали наравне со взрослыми. Работала на пахоте,косила и сушила сено,на заготовке дров. Работали тогда и днем и ночью. Все для фронта! Все для Победы! Награждена медалью За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 г — 1945 гг.

Поздняков Андрей Матвеевич

-1941

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Поздняков Андрей Матвеевич

30 мая 1941 г. призван на переподготовку в Красную армию. 23 июня направлен на фронт. В конце лета 1941 г. погиб при обороне Гжатска. В сентябре семья получила похоронку.

Позднякова Евдокия Андреевна

труженица тыла

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Позднякова Евдокия Андреевна

В годы войны работала в Бийске на лесозаготовках.

Прохоров Иван Алексеевич

ефрейтор

1902-1945

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Прохоров Иван Алексеевич

Родился 5 декабря 1902 г. Призван на фронт в 1941 г. ГВК г. Бийска. Красноармеец. В Красной армии с 23 августа 1942 г. Был легко ранен 15 октября 1942 г., награжден медалью «За оборону Ленинграда». Медаль «За Отвагу» получил за то, что в боях под городом Тосно огнем своего миномета уничтожил ручной пулемет противника и более 10-ти немецких солдат, проявив при этом мужество и отвагу. Последнее место службы — 225 Стрелковая Дивизия. Убит 29 апреля 1945 г. Похоронен в братской могиле у деревни Мечхау, Германия.

Шаров Ростислав Федорович

младший лейтенант

1924-2009

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Шаров Ростислав Федорович

Родился 14 сентября 1924 году. В деревне Гусево Масловского района (с 10 июня 1929 г. Некоузсеий район) , Ярославской области, в семье крестьянина. В 1932 году переехала семья в село Кесова-Гора Калининской области. В семье было четверо детей, два брата и две сестры младшие. Слава был вторым сыном. Прилежный, исполнительный, послушный, очень заботливый брат и сын. Как и все мальчишки тех лет, он мечтал о подвигах. Учился хорошо, в 1939 году окончил 7 классов. С1939 года по 1942 год учился в Клязинском Индустриальном техникуме Калининской области. В 1941 году началась Великая Отечественная война. Она в один миг превратила мальчишек в кормильцев, воинов, защитников. Славе было 17 лет. Он мечтал попасть на войну, и в августе 1942 году был призван в ряды Советской Армии. В апреле 1943 года курсанты сдали выпускные экзамены. Из 2500 курсантов успешно сдали экзамены 1780, — их выпустили командирами минометных и пулеметных взводов с присвоением звания младшего лейтенанта. 126 человек получили звание лейтенанта. Первые 800 выпускников по приказу командования ушли на Южный фронт, вторые — на Северо — Кавказский. Часть ребят ( около20 человек) остались при училище и были зачислены в резерв Закавказского военного округа. Ростислав Федорович получив звания младшего лейтенанта, в должности командира минометного взвода и был отправлен на Западный фронт. С 29. 8. 1943 г. По 27. 6. 1944 г воевал с фашистами. Освобождал Родину от врагов. С июня 1944 года по июнь 1953 год работал в органах МГБ (июнь 1944г.-август 1945г., -2-ой Белорусский фронт; август 1945 г. – октябрь 1948 г.,- Берлин; октябрь 1948 г.- август 1950 г.- Саратов; август 1950 г.- июнь 1953 г. – г. Бийск.

Колотова Мария Ивановна

1918-2007

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Колотова Мария Ивановна

Во время Великой Отечественной войны военные действия не проходили на терри-тории Сибири, но война не обошла стороной жителей нашего края. Закончив перед самой войной молочный техникум, Колотова Мария Ивановна понимала, что от её ударной ра-боты зависит снабжение продовольствием бойцов Красной Армии и рабочих промышлен-ных предприятий. Поэтому она день и ночь работала над выполнением трудовых заданий. Труд тружеников тыла золотыми буквами вписан в героическую летопись истории нашей Родины. В послевоенные годы, преодолевая огромные трудности, Мария Ивановна осваива-ла новые специальности, работала технологом-сыроделом и швеёй, бухгалтером и дежур-ным электриком, и каждый день повышала свои производственные показатели. За самоотверженный труд Мария Ивановна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., присвоено звание «Ударник коммунистиче-ского труда», и другими наградами.

Колотов Аркадий Максимович

старший сержант

1915-1975

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Колотов Аркадий Максимович

Аркадий Максимович родился и вырос в Алтайском крае, а жизнь в таёжной деревне, согласно традициям, подготовила из него мудрого, сильного и выносливого защитника Родины. Служил в 23 отдельном батальоне восстановления железнодорожной связи, помощником командира взвода. Старший сержант Колотов Аркадий Максимович осуществлял рационализаторскую деятельность по наладке и усовершенствованию оборудования и инструментов, а также сумел организовать деятельность своих подчиненных, поэтому взвод систематически выполнял нормы на 120-150%. Участник стратегической военной наступательной Восто́чно-Пру́сской опера́ции Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) Вооружённых сил СССР против войск нацистской Германии, осуществлённой на территории Восточной Пруссии в период с 13 января по 25 апреля 1945 года. В составе батальона участвовал в героическом штурме и взятии Кёнигсберга, дошел до Берлина. Награждён медалями «За боевые заслуги» и «За взятие Кёнигсберга». Демобилизовался только в начале 1947 года, так как участвовал в составе батальона в восстановлении железной дороги. После возвращения домой, в Бийск, работал на заводе «Молмашстрой», вначале рабочим, потом конструктором, а затем главным конструктором завода. За самоотверженный труд и рационализаторскую работу награждён орденом «Трудового Красного Знамени», медалью ВДНХ СССР, «Отличник социалистического соревнования Минмясомолпрома СССР», юбилейными медалями Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., присвоено звание «Ударник коммунистического труда» и другими наградами.

Тимченко Максим Антонович

старший политрук

1912-1941

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Тимченко Максим Антонович

Сражался в составе 210-го блиндажно-бомбардировочного полка. Комиссар второй авиаэскадрильи. Погиб в воздушном бою 21.08.1941 г. Похоронен в селе Знаменка Днепропетровской области.

Захаров Федор Алексеевич

1905-1941

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Захаров Федор Алексеевич

Погиб 27.09.1941 г. Похоронен в селе Яблоневка Черниговской области. За месяц до гибели семья получила известие о том, что солдат пропал без вести.

Захаров Николай Федорович

рядовой

1926-1944

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Захаров Николай Федорович

На фронт ушел в 1943 г. Погиб 24.07.1944 г. при освобождении Польши.

Фридман Владимир Юрьевич

сын полка

1929-2008

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Фридман Владимир Юрьевич

В 1941 г. принят в 241-ый отдельный пограничный полк. В 1944 г. направлен на фронт в составе 43-ей отдельной роты связи 282-го стрелкового полка. Был контужен во время освобождения Бессарабии. Победу встретил в Берлине, в возрасте 15-ти лет. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией».

Унжаков Сергей Савельевич

телефонист

1912-2000

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Унжаков Сергей Савельевич

Призван в ряды Красной армии в 1939 г. Первый бой принял в 1941 г. Командир отделения связи сражался в составе 681-го стрелкового полка. После тяжелого ранения в январе 1942 г. комиссован. Награжден медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Третьякова Тамара Евлампиевна

радистка

1921-2005

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Третьякова Тамара Евлампиевна

Призвана на Дальневосточный рубеж 15.08. 1942 г. Сражалась на Тихоокеанском флоте на станции «Океанская». Закончила войну 25.09.1945 г. Награждена орденом «Отечественной войны II-ой степени», медалью «За победу над Японией».

Попов Игнат Алексеевич

1901-1986

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Попов Игнат Алексеевич

На фронте в первых дней войны. При отступлении в Белоруссии попал в плен. Бежал. Сражался в партизанском отряде Ковпака. Победу встретил в Австрии. Участник исторической встречи с союзниками на Эльбе в 1945 г. Домой вернулся с боевыми наградами.

Дроздев Иван Трофимович

младший сержант

1926-1994

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Дроздев Иван Трофимович

Призван на Забайкальский фронт в июле 1945 г. В боях прошел пустыню Гоби, Хинганские хребты. Освобождал Китай от японских милитаристов. Закончил войну в звании младшего сержанта в сентябре 1945 г. Неоднократно награждался знаками боевого отличия.

Беспалов Сергей Павлович

командир танкового взвода

1922-1988

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Беспалов Сергей Павлович

На фронте с сентября 1941 г. Участник обороны Москвы. После окончания командных курсов вернулся на фронт. Освобождал Прибалтику. Победу встретил в Польше. Награжден двумя орденами «Отечественной войны I-ой и II-ой степени», медалями «За взятие Риги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

Галкин Яков Трофимович

гвардии старший сержант

1901-1976

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Галкин Яков Трофимович

Ушел на фронт в 1941 г. Сражался в составе 147-го гвардейского артиллерийско –минометного полка 15-ой гвардейской кавалерийской дивизии 7-го гвардейского кавалерийского корпуса 1-го Белорусского фронта. Освобождал Украину, Польшу. Победу встретил в Берлине. Награжден орденами «Красная Звезда», «Отечественной войны II-ой степени», медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

Зайцев Петр Сергеевич

старший лейтенант

1919-1977

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Зайцев Петр Сергеевич

На фронте с июля 1941 г. Сражался в составе 316-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 265-ой стрелковой дивизии. Участник обороны Ленинграда. Освобождал Польшу. Победу встретил в Берлине. Награжден орденом «Красная Звезда», медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

Плешивцев Кондратий Иванович

рядовой

1922-1989

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Плешивцев Кондратий Иванович

Родился 12 марта 1922 года в селе Старо-Тырышкино, Смоленского района, Алтайского края. Участник ВОВ с июля 1942 года по октябрь 1944 года. Воевал в 22 стрелковом полку 53 армии стрелком, в 441 стрелковом полку — телефонистом. Дважды ранен: в октябре 1942 года — тяжелое ранение в голову, в июне 1944 года — ранение в руку. Комиссован в 1944 году. Проживал в г. Бийске, Алтайского края. Умер 23 февраля 1989 года.

Ярков Василий Николаевич

1919-1983

История Видео

Ярков Василий Николаевич

На фронте с первых дней войны. Сражался в составе 232-го полка ордена Кутузова 50-ой стрелковой дивизии. Победу встретил в Австрии. Награждён медалями «За отвагу», «За освобождение Будапешта», «За освобождение Вены», «За победу над Германией».

Инюткин Сергей Григорьевич

труженик тыла

1909-1988

История Видео

Инюткин Сергей Григорьевич

В годы войны работал в шахте. Награжден орденами «Ленина» и «Трудового Красного Знамени».

Соболев Сергей Владимирович

старший сержант

1925-

История Видео

Соболев Сергей Владимирович

Призван в ряды Красной армии в ноябре 1942 г. На фронт направлен в 1943 г. В 1944-ом служил в разведке. Домой вернулся с боевыми наградами.

Стариков Василий Ефимович

1919-1991

История Видео

Стариков Василий Ефимович

На фронте с 1942 г. Сражался на Воронежском фронте, с 1943 г. на 1-ом и 2-ом Украинских фронтах. В одном из боев лично уничтожил 10 солдат противника. Награжден орденом «Славы III-ей степени», орденом «Отечественной войны II-ой степени», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».

Черкашин Парфирий Денисович

гвардии лейтенант

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Черкашин Парфирий Денисович

В Красной армии с 1937 г., на фронте с первых дней войны. Сражался в составе 2-го стрелкового батальона 82-го гвардейского полка 32-ой стрелковой Таманской Краснознаменной дивизии. Участник боев за освобождение Крыма. Награжден орденом «Отечественной войны II-ой степени».

Киреев Иван Пантелеевич

1924-

История Видео

Киреев Иван Пантелеевич

Ушел на фронт в августе 1942 г. Победу встретил в Германии. Закончил войну на Дальнем Востоке. Награжден орденами «Красная Звезда», «Отечественной войны II-ой степени», двумя медалями «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией».

Кузьмин Филипп Романович

сержант

История Видео

Кузьмин Филипп Романович

На фронте с 1942 г. Сражался в составе 232 алтайской стрелковой дивизии. Освобождал Украину, страны Восточной Европы. Победу встретил в Праге. Был дважды ранен. Награжден медалями «За воинскую доблесть», «За отвагу», «За победу над Германией».

Нестерук Александр Филлимонович

1924-1994

старший лейтенант

История Видео

Нестерук Александр Филлимонович

В 1942 г. окончил ускоренные курсы второго Омского военно-войскового училища. В звании старшего лейтенанта направлен на фронт командиром стрелкового взвода пехотной роты. Сражался на втором Белорусском фронте. Домой вернулся с боевыми наградами.

Доровских Петр Спиридонович

1902-1942

рядовой

История Видео

Доровских Петр Спиридонович

На фронте с первых дней войны. Умер от ран 26 августа 1942 г. Похоронен в деревне Перемерки Калининской области.

Сергеев Виктор Иванович

История

Сергеев Виктор Иванович

Ушел на фронт 24 июня 1941 г. В августе 1941-го направлен на Западный фронт. Участник обороны Москвы, Сталинградского сражения. Украину, Румынию, Болгарию, Югославию. Среди боевых наград медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За освобождение Белграда». За освобождение города Харьков 23.08.1943 г. получил благодарность Верховного Главнокомандующего Советского Союза.

Суворов Сергей Прокопьевич

1913-2000

фронтовой шофер

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Суворов Сергей Прокопьевич

В 1941 году был направлен на Дальний Восток. Служил в Северном Китае на защите Китайской военной железной дороги от японских милитаристов. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией».

Набитов Семен Петрович

1916-1945

старший лейтенант

История Видео

Набитов Семен Петрович

Ушел на фронт из военного училища. Погиб в январе 1945 г. при освобождении Польши. Долгие годы считался пропавшим без вести.

Чалков Георгий Петрович

1924-1944

История Видео

Чалков Георгий Петрович

Ушел на фронт в 1943 г. Погиб в боях за освобождения Краснодара в 1944 г. Похоронен на месте гибели.

Чалков Марс Петрович

1926-

История Видео

Чалков Марс Петрович

Ушел на фронт в 1944 г. в возрасте 18-ти лет. В первом бою получил тяжелое ранение. Был направлен в Бийский эвакогоспиталь. Умер от ран.

Попов Иван Михайлович

1903-1975

связист

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Попов Иван Михайлович

Ушел на фронт в декабре 1941 г. служил в войсках правительственной связи. Войну закончил в апреле 1945 г. Награжден медалями «За отвагу», «за боевые заслуги», «За победу над Германией». В 1944 г. приказом Главнокомандующего Советского Союза отмечен значком «Отличный связист».

Ядрышников Иван Дмитриевич

1905-

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Ядрышников Иван Дмитриевич

Сапожник дивизионной мастерской отдела тыла 121 гвардейской стрелковой Гомелёвской Краснознамённой ордена Суворова дивизии 13 армии Украинского фронта. Дошёл до Берлина. Медаль за боевые заслуги.

Некрасов Иван Михайлович

1882-1963

полковник

История Видео

Некрасов Иван Михайлович

Кадровый военный ушел на фронт в составе 107 – ой стрелковой дивизии. С 20 июля по 14 августа 1941 г. в боях под Ельней полк под его командованием уничтожил более полка пехоты, дивизион артиллерии, несколько минометных батарей фашистов. Это сражение стало решающим в обороне Москвы. 12 сентября 1941 г. присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем назван один из переулков Бийска.

Саполев Иван Григорьевич

1912-

сержант

История Видео

Саполев Иван Григорьевич

Сражался в составе саперного батальона стрелковой дивизии. В 1943 году отличился во время проведения разведывательной операции. В октябре того же года проявил героизм при форсировании Днепра. Победу встретил в Берлине. 16 октября 1943 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза.

Немтинов Аким Андреевич

1918-1944

старший лейтенант

История Видео

Немтинов Аким Андреевич

Призван в ряды Красной Армии в 1940 г. Через два года окончил Омскую авиационную школу пилотов. На фронте с 1943 г. За год совершил 107 боевых вылетов. Уничтожил 10 танков, 6 зенитных орудий, 9 вагонов и 6 складов с боеприпасами. Участвовал в 14 воздушных боях, сбил 2 самолета противника. Погиб в октябре 1944 г. при освобождении Польши, под городом Пултуск. 1 июля 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза.

Красильников Николай Петрович

1901-1944

младший лейтенант

История Видео

Красильников Николай Петрович

На фронте с июля 1941 г. Командир взвода 938-го стрелкового полка 306-ой стрелковой дивизии 43-армии Прибалтийского фронта особо отличился при освобождении Белоруссии. 8 июля 1944 г. был тяжело ранен, умер в тот же день в медсанбате. 22 июля 1944 г. награжден званием Герой Советского Союза. Его именем названы улицы в г. Лынтупы Витебской области и в Бийске.

Перетягин Иван Афанасьевич

1923-1952

командир отделения

История Видео

Перетягин Иван Афанасьевич

Связист. На фронте с 1941 г. Участник Курской битвы. Был тяжело ранен. Победу встретил в Берлине. Награжден орденами «Красная Звезда», «Славы III-ей степени».

Пахомова Мария Владимировна

1921-1969

медсестра

История Видео

Пахомова Мария Владимировна

Ушла на фронт в 1941 г. после окончания медицинского училища. Всю войну прошла медицинской сестрой, спасла сотни раненых бойцов. Домой вернулась с боевыми наградами.

Дуров Леонид Николаевич

1916-1998

фронтовой водитель

История Видео

Дуров Леонид Николаевич

На фронте с июня 1941 г. Сражался в составе 12-го Гвардейского стрелкового полка, 5-ой Гвардейской стрелковой Городокской Краснознаменной ордена Суворова Дивизии, 11-ой Гвардейской Армии 3-го Белорусского Фронта. Доставлял на передовую боеприпасы, под огнем восстанавливал разбитые автомобили. Участник обороны Москвы. Освобождал Кенигсберг и Пиллау. Награжден орденом «Отечественной войны II степени», двумя медалями «За отвагу», медалью «За оборону Москвы».

Зубцов Кирилл Алексеевич

1916-1963

связист

История Видео

Зубцов Кирилл Алексеевич

Призван в Красную Армию в 1938 году. Служил на Дальнем востоке, где его и застала война. В одном из боев с японскими милитаристами старший сержантуничтожил трех солдат противника. Войну закончил в сентябре 1945 г. Среди боевых наград медаль «За боевые заслуги».

Саньков Алексей Федорович

1906-

старшина

История

Саньков Алексей Федорович

Ушел на фронт в 1941 году. Сражался в составе стрелкового Краснознаменного 843-го полка. Пропал без вести в боях под Варшавой в 1944 году. Награжден Орденом «Славы III-ей степени», орденом «Красной Звезды».

Рябинина Александра Вениаминовна

1927-2015

История

Рябинина Александра Вениаминовна

В годы войны работала на бийской швейной фабрике. В 14 лет шила обмундирование для фронта. Неоднократно отмечалась руководством фабрики за перевыполнение плана. Была награждена отрезом на платье.

Заболотников Петр Семенович

1906-

старший сержант

История

Заболотников Петр Семенович

Ушел на фронт 27 марта 1942 г. Сражался в составе 676 артиллеристского полка заместителем командира орудия. Победу встретил в Австрии. Награжден орденом «Красной Звезды», медалями «За Отвагу», «За Победу над Германией». Дважды отмечался Благодарностями Верховного Главнокомандующего СССР.

Бийский рабочий