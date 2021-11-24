Бийск: Фотовзгляд: Бийск с самого утра накрыл пушистый снегопад

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Начало зимы в Бийске в этом году отмечается весьма переменчивой погодой

Причём, утром может идти пушистый снег, а к вечеру поднимается сильный ветер.

Никаких границ плавного перетекания осени в зиму не случилось. Вчера бийчане, которые вышли погулять вечером, или только возвращались с работы, наверняка попали под дождь. А уже к утру следующего дня небольшой мороз превратил город в каток. Только радости от такого природного «катка» мало: пожилые люди предпочли посидеть дома.

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На дорогах города активно работали спецмашины, посыпали их смесью пескосоли. Убирали пока небольшое количество выпавшего снега. Кстати, увидеть новую технику, которой до этого в Бийске не было, можно не только в центральных районах, но и на окраинах.

Зима вступила в права Фото: Сергей Кулыгин

Тротуары и проезжая часть чистятся, практически, до основания. Поскользнуться после того, как по участку провели работу, практически невозможно. И всё-таки надо быть аккуратнее: снег мог запорошить участок со льдом.

Зима вступила в права Фото: Сергей Кулыгин

Несомненно, большая радость от пушистого снега в тёплый день у ребят. Снежок выпал очень липкий, катать шары для снеговика и лепить снежки из него – одно удовольствие! Кто-то из школьников медленно идёт после уроков домой, потому что спешить в такую погоду не хочется.

Зима вступила в права Фото: Сергей Кулыгин

Пока снег снова не растаял (синоптики обещают реальное похолодание ближе к началу декабря), жители города стремятся сделать красивые фотографии. А вот у магазинов и социальных объектов кипит работа по очистке крыльца и прилегающей территории от снега.

Зима вступила в права Фото: Сергей Кулыгин

Его «липучесть» на руку ребятне, а другим требуется убирать его безотлагательно. Уж очень быстро такие осадки превращаются в лёд.

Песка и техники хватит: этой зимой в Бийске дорожники активно взялись за работу

10:49, 17.11.2021 1026

Бийский рабочий