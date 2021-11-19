Бийск: Фотовыставка «Храмы Алтая» работает в Бийске

0

Художественный зал Бийского архиерейского подворья начал работу с презентации экспозиции Евгения Санина

Он представил свои снимки из фотоальбома «Храмы Алтая». При этом, благодаря меценату, который финансировал издание проекта, часть тиража альбома могут увидеть жители далёкого от нас региона.

Идею такого проекта автор выставки вынашивал почти десять лет, но все время откладывал его создание. Как он сам признается, был не готов к этому. И вот сейчас проект удалось реализовать.

Обсуждение хода работы проходило совместно с Алтайской метрополией, в частности с митрополитом Сергием.

В фотоальбом вошли снимки 40 храмов, которые расположены на территории Алтайского края и Республики Алтай. Однако в экспозиции можно увидеть порядка 20 снимков. К каждому из них есть свое описание. Для бийских храмов тексты готовил Павел Коваленко, для остальных — секретарь метрополии Георгий Крейдун.

Некоторые фото-работы могут удивить посетителей — не все храмы можно узнать, по тому как они зафиксированы с непривычных ракурсов. Например, это касается Успенского собора с видом на Бию. Объект снят с высоты птичьего полета и таких интересных мест очень много.

В Выставочном зале Бийска открыта мини-экспозиция и фотозона «Очей очарованье»

18:29, 04.11.2021 1340

Бийский рабочий