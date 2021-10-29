Бийск: Фотовзгляд: в Бийске прошла передача Боевого Знамени 15-ой Гвардейской дивизии

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У Вечного огня состоялась Церемония передачи Бийску Боевого Знамени 15-ой Гвардейской дивизии, которая формировалась в нашем городе

Собравшиеся прошли на мемориал Воинам-бийчанам, где после торжественного построения прозвучал гимн России.

Александр Студеникин, глава Бийска: – Сегодня в нашем городе происходит важное событие: принимая Боевое Знамя, мы соприкасаемся с историей военных лет. Преклоняем наши головы перед памятью защитников Отечества. Роль Боевого Знамени переоценить невозможно – оно всегда поднимает боевой дух, является неотъемлемой частью всеобщего порыва, который приводит к победе над врагом. Под этим знаменем наши отцы и деды стояли насмерть, защищая Отечество. Мы верим, что это Боевое Знамя займет достойное место в экспозиции Бийского краеведческого музея. Будет напоминать жителям и гостям нашего города о вкладе Бийска в великую победу.

Бийск внес весомый вклад в великую победу. Около 25 тысяч солдат и офицеров были мобилизованы бийским военкоматом на фронт. Из которых более 11 тысяч человек погибло.

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В годы Великой Отечественной войны в Бийске размещались 25 госпиталей, через которые прошло 200 тысяч раненых. Из которых 140 тысяч вернулось в строй.

Начало этому символичному событию — передаче Знамени, было положено на Соборной площади главного храма вооруженный сил в Москве. Овеянные славой стяги воинских частей в соответствии с решением министра обороны РФ были переданы в Центральный военный округ. И вот теперь, здесь, на памятном месте состоялась передача исторического Боевого Знамени 15-ой Гвардейской кавалерийской Мозырской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, которая была сформирована в Бийске в ноябре 1941 года.

– Каждый житель города знает, что его дед или прадед защищал свою Родину. Я уверен в том, что это боевое знамя станет священной реликвией Бийска, – сказал Олег Короткевич, полковник, заместитель командующего 41-ой общевойсковой армии Центрального военного округа.

Церемония передачи Бийску Боевого Знамени Фото: Сергей Кулыгин

Дивизия шесть раз была названа в числе других частей и соединений в благодарственных приказах Верховного главнокомандующего.

Евгений Овчинников, начальник регионального штаба Всероссийского военно-патриотического движения Юнармия Алтайского края: – Знамя, которое мы сегодня принимаем, это большая честь для молодого поколения, Бийска, Алтайского края. Юнармейцы чтят память наших предков. Мы обещаем, что сохраним и пронесем ее через года.

Церемония передачи Бийску Боевого Знамени Фото: Сергей Кулыгин

Память бийчан, погибших при выполнении воинского долга почтили минутой молчания.

Уже в ближайшем будущем историческое боевое знамя займет достойное место в Бийском краеведческом музее им.Бианки.

Обновленная экспозиция музея Чуйского тракта в Бийске откроется 10 ноября

18:55, 27.10.2021 528

Бийский рабочий