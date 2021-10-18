Бийск: Фотофакт: туристам в Белокурихе продают целебный воздух и матрешек в масках

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Владельцы сувенирных лавок ищут новые способы заработка.

Необычные сувениры были замечены на прилавках сувенирных рынков Белокурихи. Так, туристам, интересующимся памятными подарками, предлагают приобрести баночку с местным воздухом.

— Воздух Белокурихи официально входит в перечень лечебных факторов этого курорта. То есть он действительно оказывает полезное воздействие на организм человека, — указано на изделии.

Оригинальные сувениры для туристов Белокурихи Фото: Редакция "БР"

Баночку с белокурихинским воздухом продают за 200 рублей. Состав, указанный на этикетке: 100% воздух Белокурихи. Также в банках продают ароматные кедровые шишки с орешками, их цена уже 300 рублей.

Воздух Белокурихи Фото: Редакция "БР"

Еще один интересный сувенир, который можно привезти с курорта — осовремененные матрешки. Народные промыслы идут в ногу со временем, поэтому традиционную русскую игрушку теперь исполняют и с медицинской маской на лице.

Торговля полным ходом: на Сростинский рынок вместе с туристами вернулась жизнь

Матрешки надели маски Фото: Редакция "БР"

10:12, 11.07.2020 4235

Бийский рабочий