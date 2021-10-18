Бийск: Фотофакт: туристам в Белокурихе продают целебный воздух и матрешек в масках
5
Владельцы сувенирных лавок ищут новые способы заработка.
Необычные сувениры были замечены на прилавках сувенирных рынков Белокурихи. Так, туристам, интересующимся памятными подарками, предлагают приобрести баночку с местным воздухом.
Оригинальные сувениры для туристов Белокурихи Фото: Редакция "БР"
— Воздух Белокурихи официально входит в перечень лечебных факторов этого курорта. То есть он действительно оказывает полезное воздействие на организм человека, — указано на изделии.
Баночку с белокурихинским воздухом продают за 200 рублей. Состав, указанный на этикетке: 100% воздух Белокурихи. Также в банках продают ароматные кедровые шишки с орешками, их цена уже 300 рублей.Воздух Белокурихи Фото: Редакция "БР"
Еще один интересный сувенир, который можно привезти с курорта — осовремененные матрешки. Народные промыслы идут в ногу со временем, поэтому традиционную русскую игрушку теперь исполняют и с медицинской маской на лице.Матрешки надели маски Фото: Редакция "БР"
Торговля полным ходом: на Сростинский рынок вместе с туристами вернулась жизнь
10:12, 11.07.2020 4235