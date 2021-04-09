Бийск: Фотовзгляд: бийчане ждут ледохода на Бии и любуются лебедями

Бийск: Фотовзгляд: бийчане ждут ледохода на Бии и любуются лебедями

09.04.2021 0 Автор Горняк22

1 1 из 7 Фотовзгляд: бийчане ждут ледохода на Бии и любуются лебедями1 Фотовзгляд: бийчане ждут ледохода на Бии и любуются лебедями2 Фотовзгляд: бийчане ждут ледохода на Бии и любуются лебедями3 Фотовзгляд: бийчане ждут ледохода на Бии и любуются лебедями4 Фотовзгляд: бийчане ждут ледохода на Бии и любуются лебедями5 Фотовзгляд: бийчане ждут ледохода на Бии и любуются лебедями6 Фотовзгляд: бийчане ждут ледохода на Бии и любуются лебедями7 Фотовзгляд: бийчане ждут ледохода на Бии и любуются лебедями8 Фотовзгляд: бийчане ждут ледохода на Бии и любуются лебедями9 Фотовзгляд: бийчане ждут ледохода на Бии и любуются лебедями10 Фотовзгляд: бийчане ждут ледохода на Бии и любуются лебедями11 Фотовзгляд: бийчане ждут ледохода на Бии и любуются лебедями12 Фотовзгляд: бийчане ждут ледохода на Бии и любуются лебедями13

Бийчане устремились на Бию в ожидании ледохода.

Лед на Бии в черте города пока стоит, однако местами у берегов уже появились большие участки воды. Сейчас на них обосновались лебеди. Ранее «БР» уже писал, что птицы поселились в черте города в середине весны.

Даже в будни на берегу Бии гуляют горожане. Многие приходят подкармливать лебедей и следят за обстановкой на реке, ожидая ледохода.

Кстати, в прошлом году лед на Бии пошел примерно на неделю раньше обычных сроков, 5 апреля. Этому способствовала теплая погода, которая пришла в Бийск еще в марте.

Бийский рабочий

РубрикаАлтайский край

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