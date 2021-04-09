Бийск: Фотовзгляд: бийчане ждут ледохода на Бии и любуются лебедями

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Бийчане устремились на Бию в ожидании ледохода.

Лед на Бии в черте города пока стоит, однако местами у берегов уже появились большие участки воды. Сейчас на них обосновались лебеди. Ранее «БР» уже писал, что птицы поселились в черте города в середине весны.

Даже в будни на берегу Бии гуляют горожане. Многие приходят подкармливать лебедей и следят за обстановкой на реке, ожидая ледохода.

Кстати, в прошлом году лед на Бии пошел примерно на неделю раньше обычных сроков, 5 апреля. Этому способствовала теплая погода, которая пришла в Бийск еще в марте.

Бийский рабочий