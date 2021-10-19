Бийск: Фомин день: народный календарь и приметы на 19 октября

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Народный праздник Фомин день отмечается 19 октября 2021 года

К Фомину дню подводили итоги года — определяли величину запасов, рассчитывали, как расходовать их в течение зимы. Если амбары и погреба были полны, шли в церковь и ставили свечку перед образом апостола Фомы – мудрого и доброжелательного наставника и покровителя честного достатка.

На Руси апостола Фому крестьяне почитали за то, что он славился бережливостью и запасливостью.

Девочкам 19 октября полагались свои кромы. Дочерей, которым к Фомину дню исполнялось семь лет, матери вели к ткацкому стану, и, усадив рядом с собой, обучали навыкам ткания. Отцы же вели взрослых сыновей, которые решили обзавестись собственной семьей, к сусекам и указывали на закрома, из которых сыновья могли самостоятельно брать зерно. Это называлось «кромить сусеки»: отводить сыну житейскую крому, разгораживать общий закром.

Если в этот день в семье рождался ребенок, то нужно было испечь пахучий пшеничный каравай, отломить краюху, посыпать ее солью и поднести новорожденному. Также хлебная горбушка полагалась тому, кто в этот день справлял именины, и слабым здоровьем людям. Считалось, что больной человек, отведав такого хлеба, быстро поправится.

Народные приметы на 19 октября:

Если 19 октября стоит безветренная погода – жди похолодания.

Если дым волочется, то вскоре будет ненастье.

Прилетели северные птицы – жди ранних холодов.

В этот день меняли замки, в лавках ставили новые иконы и лампады.

Если выпадет снег, а деревья еще не сбросили листву, он скоро растает.

Если земля снежком покроется — зима встанет на ноги 22 ноября.

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19:42, 17.10.2021 4311

Бийский рабочий