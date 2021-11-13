Бийск: Физики объяснили: обычные бытовые приборы, которые могут показаться волшебными

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Знал бы Фарадей, когда открыл электромагнитную индукцию, как будут использовать это явление спустя всего два века!

Впрочем, он был уверен в успехе. Как телефон заряжается без проводов, почему холодная катушка раскаляет гайку и что делать, если плита не видит кастрюлю?

Как обмануть индукционную плиту

От обычной электрической современная индукционная панель отличается двумя важными качествами – она экономичнее и не нагревается. Токи от катушки под «блином» передаются на ферромагнитное дно кастрюли. От дна греется посуда и содержимое. Но стеклокерамическая плита и воздух вокруг не нагреваются – потери энергии минимальны.

Если дно у кастрюли немагнитное, магия не случится. Плита только обругает пользователя гневным пищанием. Чтобы обмануть умный прибор, используйте индукционный диск – он послужит замкнутым контуром вместо дна кастрюли, нагреется и передаст тепло посуде

Старая-новая беспроводная зарядка

Нехитрое устройство придумали давно, но инженеры долго не понимали, как защитить электронную начинку прибора от вихревых токов. Решение проблемы привело к появлению на рынке самых разных беспроводных устройств, от элементарных баз для смартфонов до встроенных в другую технику платформ и ниш на приборной панели авто.

Волшебство происходит благодаря магнитной индукции – зарядка по сути является индукционной плитой, а гаджет выполняет роль кастрюли. Зачем это нужно? Да хотя бы ради удобства и отказа от часто ломающихся портов.

Нагреватель металла

Бытовой индукционный нагреватель металла используют для самых разных задач: выкрутить ржавый болт, нагреть и согнуть трубу или пруток, разблокировать соединение и т. д. Это незаменимый помощник в гараже, автосервисах, ремонтных мастерских и различных цехах.

Принцип работы тот же, но «кастрюлю» мы помещаем внутрь катушки, а не ставим на нее. Ржавый болт, оказавшись внутри спирального наконечника типа «кипятильник», нагревается за считанные секунды! При этом сам излучатель остается холодным, совсем как индукционная конфорка. Чтобы можно было одним прибором и трубу согнуть и гайку снять, нагреватели комплектуют разными насадками. Например, набор Микроша 2000 на hello-24.ru включает 4 кольцевых, плоский, гибкий и мягкий наконечники.

Умный чайник

И опять трудно сравнить с чем-то более понятным, чем индукционная варочная панель. Та же платформа с катушкой и ферромагнитное дно, на которое передается энергия. В отличие от простого электрочайника, индукционный намного быстрее закипает, значительно экономит электричество, позволяет разогревать воду до нужной температуры и поддерживать ее сколько угодно долго.

Конечно, нюансы зависят от модели. Но в любом случае это удобнее, например, для правильного заваривания чая, который нельзя губить крутым кипятком. Гурманы оценят!

Бийский рабочий