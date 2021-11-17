Бийск: Физика на максималках: как лицеист из Бийска побеждает в престижных олимпиадах

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Потенциал, помноженный на трудолюбие и целеустремленность — школьник из наукограда заявил о себе на весь мир

На занятиях в лицее его можно застать в перерывах между олимпиадами. Сейчас Иван проходит муниципальный этап Всероссийской олимпиады по математике. А накануне он принял участие в первой международной олимпиаде по физике имени Аль-Фергани. Она проходила в Узбекистане и в ней приняли участие представители из 20 стран. В составе сборной России выступал бийский школьник.

— Это довольно тяжелый уровень, то есть поверьте, это очень непохоже на школу. То есть это примерно, как игра в футбол на школьной площадке и профессиональный футбольный матч. В общем-то существует определенная группа школьников в России, которая готовится к таким состязаниям, то есть если там взять параллель 11 класса, то я думаю, что это там человек 30 реально есть. Все это в основном, естественно, Москва, Питер, — рассказал кандидат технических наук, профессор, учитель физики Бийского лицея-интерната Александр Аполонский.

Олимпиада проходила два дня. Теоретическая часть состояла из двух длинных и трех коротких задач. И был один так называемый псевдоэксперимент — школьники обрабатывали уже снятые данные. Бийчанин выполнил практически все задания. Однако были и трудности.

— Некоторые темы, которые там были представлены, их не проходят в школе. Ну, например, волновая оптика, то есть, в том числе и мы с Александром Николаевичем еще не успели ее пройти и, соответственно, там эту задачу я просто не сделал, — рассказал Иван Касьянов, ученик 11 «А» класса Бийского лицея-интерната.

Несмотря на это, бийский школьник показал блестящий результат, он стал абсолютным победителем. Иными словами, Иван — лучший среди всех участников международной олимпиады. Это не единственная, но пока самая громкая его победа.

— Я в 8-ом классе становился призером олимпиады Максвелла. Она заменяет как бы Всероссийскую олимпиаду, потому что Всероссийская проводится для 9, 10 и 11 класса. Ну, в 9 классе я также прошел в финал Всероссийской олимпиады, но из-за коронавируса его отменили. И в 10 классе я, получается, стал победителем финала Всероссийской олимпиады, то есть, вошел в десятку лучших школьников.

Аналитический склад ума и жажду новых знаний Ивана его родители заметили еще в детстве — уже тогда он чертил модели кораблей и зданий.

— Очень любил конструировать и все это делал из подручных средств, то есть будь это ватные палочки, которые рассыпались, он мог построить их них дом. Из бигуди он тоже что-то постоянно делал, конструировал. Ну, он находил для своего ума любую пищу так скажем, которая имелась под рукой, — рассказала мама Ивана Екатерина Касьянова.

Сейчас школьник является отличником и хорошо разбирается во многих предметах. В частности, речь идет о математике, химии, биологии и истории. Свою дальнейшую профессию хочет связать с физическими исследованиями, а потому планирует поступать в знаменитый Московский физико-технический институт (МФТИ).

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12:19, 16.07.2021 1819

Бийский рабочий