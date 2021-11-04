Бийск: Финансирование культуры в Алтайском крае в 2022 году увеличат вдвое

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Это станет возможным благодаря нацпроекту «Культура».

Финансирование сферы культуры в Алтайском крае в 2022 году увеличат до 319 млн рублей, сообщает ТАСС.

260,5 млн рублей, по предварительным данным, регион получит из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура». В 2021 году общая сумма финансирования культуры в рамках нацпроекта составила 148,8 млн рублей.

В рамках нацпроекта будет проведена реновация краеведческого музея, приобретены музыкальные инструменты для детских школ искусств, поддержаны муниципальные музеи.

В плановое финансирование после итогового рассмотрения бюджета на 2022 год могут быть внесены изменения.

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08:43, 03.11.2021 1450

Бийский рабочий