Бийск: Финансист рассказала, когда остановится рост цен в России

3

Ситуацию может изменить только новый урожай и летом темп продовольственной инфляции может замедлится.

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова рассказала агентству «Прайм», что цены в России перестанут расти в августе-сентябре этого года.

Специалист пояснила, что рост мировых цен на сырье связан с пандемией, из-за которой нарушились связи и алгоритмов работы бизнеса.

Возвращение инфляции к нормальным темпам возможно при развитии конкуренции как в производстве, так и в торговле, а также оптимизации затрат во всех сферах, считает Мария Долгова.

По словам ученого, рост цен может изменить только новый урожай. Она прогнозирует замедление темпа продовольственной инфляции летом.

Долгова отметила, что в августе и сентябре традиционно цены на овощи и фрукты снижаются. Осенью изменение цен будет зависеть от количества и качества урожая. Эксперт считает, что увеличение цен может произойти перед новым учебным сезоном. Вероятнее всего подорожает одежда и специальные принадлежности для учащихся.

Бийский рабочий