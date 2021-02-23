Бийск: Финансисты подсчитали, сколько денег нужно россиянам «на чёрный день»

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Эксперты рассказали, какой должна быть оптимальная финансовая «подушка безопасности».

Как правило, такие средства нужны для периода смены работы, восстановления после серьезной болезни или в случае незапланированных трат, и сумма накоплений должна составлять несколько среднемесячных расходов семьи. Об этом пишет агентство «Прайм».

Они пояснили, что пандемия коронавирусной инфекции изменила размер необходимых накоплений на «черный день» и срок, на который их должно хватить. Так, по мнению основателя и СЕО финтехкомпании «Деньги вперед» Павла Гужикова, объем должен составить от шести до девяти месячных расходов семьи.

Однако международный финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер считает, что важно накопить столько денег, сколько потребуется для необходимых трат на протяжении 6–12 месяцев при непредвиденных обстоятельствах.

— Такой запас позволит более уверенно смотреть в будущее, не очень бояться, например, добровольного или вынужденного ухода с работы одного из супругов и других не менее «приятных» сюрпризов судьбы.

По данным Росстата, средняя месячная сумма расхода на одного человека в семьях, где воспитываются два ребенка, составила 15,1 тыс. Всей семье необходимо будет 60,4 тыс. рублей в месяц, размер накоплений должен составить чуть более 360 тыс. рублей, подсчитал аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

Для развития навыка накопления и формирования финансовой подушки Гужиков рекомендует копить деньги следующим образом: ​

10-20% от каждого дохода сразу переводить на накопительный счет;

Подключить «копилки» в банковском приложении, чтобы в сбережения переводился кэшбек и проценты на остаток;

Откладывать по системе «52 недели» или выбрать любой другой интерактивный метод, который превратит накопления в игру;

Настроить автоматическое пополнение сберегательного счета с любого поступления на карту.

Бийский рабочий