Бийск: Филиппов день: что можно и нельзя делать 27 ноября

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Народный праздник Филиппов день отмечается ежегодно 27 ноября

На Филиппово заговенье принято было выносить на двор закуску домовому, чтобы водился скот. Домовых призывали на ужин, величая их и домовыми, и родителями.

Традиционно этот день праздновался на «широкую ногу». Закончился сбор урожая и закрома ломились от зерна, с полей был собран урожай картошки, капусты и других овощей, забита часть скота. Все это ставили на стол. Со следующего дня начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.

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07:42, 27.11.2021 99

В эти дни заканчивались свадьбы и прочие шумные праздники. Все время полагалось посвящать работе и благочестивым занятиям. Однако вечером Филиппова дня можно было заняться гаданием. Для этой цели девушки тайно оставляли кусок говядины с вечерней трапезы, затем прятали его ночью под подушку, три раза проговаривали заветные слова и ложились спать. После этого во сне можно было увидеть будущего жениха.

С Филипповок начинались «бабьи засидки»: женщины собирались в одной избе, пряли лен и шерсть. При этом пели тихие песни или беседовали.

С этих дней начинался «волчий месяц». Волки еще не ослабели от голода, но уже не прочь были чем-то поживиться. Они собирались в стаи и начинали бродить повсюду, иногда подбирались близко к жилищу людей. Могли даже напасть на одинокого путника или скотину. Поэтому люди старались держаться подальше от лесов, открытых местностей и полей, где часто можно было встретить волков.

Бийский рабочий