ГОРНЯК22 27.11.2021
Алтайский край

Бийск: Филиппов день: что можно и нельзя делать 27 ноября

Горняк22
12 часов Ago

0

Народный праздник Филиппов день отмечается ежегодно 27 ноября

На Филиппово заговенье принято было выносить на двор закуску домовому, чтобы водился скот. Домовых призывали на ужин, величая их и домовыми, и родителями.

Традиционно этот день праздновался на «широкую ногу». Закончился сбор урожая и закрома ломились от зерна, с полей был собран урожай картошки, капусты и других овощей, забита часть скота. Все это ставили на стол. Со следующего дня начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.

Филиппов день: что можно и нельзя делать 27 ноября1

Рождественский пост 2021 — 2022: что можно и нельзя делать

07:42, 27.11.2021 99

В эти дни заканчивались свадьбы и прочие шумные праздники. Все время полагалось посвящать работе и благочестивым занятиям. Однако вечером Филиппова дня можно было заняться гаданием. Для этой цели девушки тайно оставляли кусок говядины с вечерней трапезы, затем прятали его ночью под подушку, три раза проговаривали заветные слова и ложились спать. После этого во сне можно было увидеть будущего жениха.

С Филипповок начинались «бабьи засидки»: женщины собирались в одной избе, пряли лен и шерсть. При этом пели тихие песни или беседовали.

С этих дней начинался «волчий месяц». Волки еще не ослабели от голода, но уже не прочь были чем-то поживиться. Они собирались в стаи и начинали бродить повсюду, иногда подбирались близко к жилищу людей. Могли даже напасть на одинокого путника или скотину. Поэтому люди старались держаться подальше от лесов, открытых местностей и полей, где часто можно было встретить волков.

 

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: В преддверии самого трогательного и нежного праздника Дня матери мы продолжаем фотопроект о тех, кто дарит жизнь – о мамах! — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В преддверии самого трогательного и нежного праздника Дня матери мы продолжаем фотопроект о тех, кто дарит жизнь – о мамах! — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
12 часов Ago
Каждый ребенок с детства знает, что самый главный и прекрасный человек в жизни – это мама! Она встречает первой нас...
Горняк22: Заместитель руководителя СУ СК России по Алтайскому краю и заместитель прокурора края провели совместный прием граждан — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Заместитель руководителя СУ СК России по Алтайскому краю и заместитель прокурора края провели совместный прием граждан — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
12 часов Ago
Сегодня заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Александр Жеребцов и заместитель прокурора Алтайского края Петр...
Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата Государственного собрания – Эл Курултай Республики Алтай — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата Государственного собрания – Эл Курултай Республики Алтай — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
12 часов Ago
Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по...

Читать по теме:

ВТОПЕ: