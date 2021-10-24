Бийск: Филиппов день. Что запрещено делать по народным приметам 24 октября

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Православная церковь вспоминает святого апостола Филиппа, который проповедовал Христа, исцелял больных, творил чудеса, изгонял нечистых

Канитель, а именно так называли в народе 24 октября, может негативно отразиться на материальном благосостоянии, а также на профессиональных делах. Есть верные приметы к благосостоянию и возможности избежать любых финансовых потерь.

Запреты на Филиппов день

Нельзя потакать своей лени, нельзя бездельничать. Наши предки верили: чем продуктивнее пройдет день, тем удачнее будет следующий год.

Нельзя заниматься стиркой сегодня, лучше перенести это дело на другой день.

Нельзя брать деньги в долг – к нищете и ссорам.

После Филиппова дня уже нельзя было замуж выходить, то девушки обязательно шли 27 ноября в церковь и просили, чтобы в следующем году обязательно найти свою вторую половинку.

Кроме того, 24 октября не стригли ногти, чтобы не «срезать» свое здоровье. Дом в этот день принято было содержать в полной чистоте, рекомендовалось менять постельное белье.

Народные приметы на 24 октября

На Филиппов день выглянула ясная луна – быть морозу.

Если 24 октября луна прячется за тусклой дымкой, а сухие листья не опали с деревьев — будет ненастье (снегопад).

Если утром идет снег, то зима будет суровой и морозной.

Если к этому дню ещё не закончился листопад — год будет тяжелым.

Туман опускается – будет оттепель.

Если ветер дует с севера — будут холода.

Если домашняя птица кладет голову под крыло – к холоду.

Если на реке лед установился — надо походить по нему — денег будет много.

Торопиться надо, некогда канителиться, хотя и сам Филипп к печи прилип, так дороги развезло.

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16:11, 20.10.2021 1238

Бийский рабочий