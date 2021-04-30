ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Бийск: Фестиваль «Готов к труду и активности» прошел в Бийске

Горняк22
8 часов Ago

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Краевой адаптивный фестиваль «Готов к труду и активности» в Бийске побил рекорд по числу участников.

На протяжении двух дней в Бийске проходил краевой адаптивный фестиваль «Готов к труду и активности». Впервые такое мероприятие проводили в 2019 году. И сейчас уже вдвое побит рекорд по количеству участников. В наукоград приехали слабовидящие люди из Барнаула, Новоалтайска, Славгорода, Рубцовска и Горно-Алтайска. Всего 63 человека.

Инвалидность не повод оставлять активную жизнь и бросать занятия спортом, ведь есть состязания, которые доступны людям с ограниченными возможностями здоровья, считают участники фестиваля. Кроме того, такой досуг улучшает социальную адаптацию.

— Актуальность этого мероприятия высока. Люди хотят вести такой активный, а самое главное — здоровый, образ жизни. Для этого занимаются спортом. Именно поэтому сегодня очень многие приехали сдавать норму ГТА, — говорит Андрей Фефелов, председатель краевой федерации спорта слепых.

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В зачёт участникам шли нормативы по шести упражнениям. В том числе люди с нарушением зрения отжимались, подтягивались и даже бегали.

— Людям, которые имеют какие-то ограничения по здоровью, очень важно почувствовать себя полноценным членом нашего общества. Они точно так же могут соревноваться,  преодолевать какие-то свои те трудности, которые выпали им по судьбе, — говорит Евгения Катенёва, начальник отдела развития физической культуры и массового спорта Алтайского края.

Все те, кто сегодня вышли на старт, на собственном примере доказали, что никаких препятствий на пути к спорту и достижению высоких результатов — нет. А если и есть, то их можно преодолеть. Главное — желание и стремление достичь поставленных целей. И сегодня они это сделали, получив значок «ГТА».

Бийский рабочий

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