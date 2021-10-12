Бийск: Феофан Милостивый. Что полагается делать по народному календарю 12 октября

0

Православной церковью в этот день почитаются святой Феофан Милостивый и преподобный Кириак отшельник

Другие названия праздника: «Феофан», «Феофан осенний», «Кириак», «Отходник», «Маремьяна».

12 октября ночью от звезд ждали доброго света. Как стемнеет, выходили на них смотреть. Множество ярких звезд в небе на Феофана сулило сухую осеннюю погоду. Наши предки так говорили про звездное небо: «На Феофана гляди в окошко — там репы полное лукошко». Но долго в небо смотреть не полагалось, чтобы избу не выстудить.

В этот день всех «калик перехожих», проходящих мимо избы и просивших воды или еды, заводили в дом и кормили сытным обедом. Если же было известно, что недалеко от селения живет отшельник, то ему относили мед и блины, причем старались это делать так, чтобы не побеспокоить человека.

Охотники на Феофана выходили в поля на поиски зайцев. Обычно к этому дню поля уже были покрыты снежной порошей, а зайцы еще не успевали сменить летнюю шубку на зимнюю и, следовательно, становились легкой добычей.

Народные приметы на 12 октября

Если утренний ветер днем усилился, а к вечеру стих, то несколько дней будет ясно.

Если к вечеру опустился туман, то в ближайшее время наступит тепло, а заморозков не будет.

Если на небе множество ярких звезд, значит осенью будет мало осадков, а следующий год будет урожайным.

В лесу выросли поздние грибы – еще долго не будет снега.

В Алтайском крае начали выдавать разрешения на добычу зайца и лисиц

12:13, 11.10.2021 431

Бийский рабочий