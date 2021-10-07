Бийск: Фёкла Заревница: что можно и нельзя делать по народному календарю 7 октября

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С Феклы Заревницы дни быстро убегают, ночи темнеют, а зори становятся багряными

В этот день отмечается память Феклы Иконийской — раннехристианской святой, почитаемой в лике равноапостольной.

На Руси на Феклу женщины садились прясть — это сулило удачу в домашних делах. Оттого святую называли Запрядальницей. Мужчины же продолжали молотьбу, которую начинали с самого утра. Также справляли именины овина: хозяин собирал в нем всех работников и угощал их кашей. Вечером устраивали гулянья с песнями и играми.

Русские люди верили, что на Феклу все, что завяжешь, уже не развязать. Поэтому в этот день часто играли свадьбы. Считалось, что такой брак будет долгим и счастливым, а разлучить жену с мужем не удастся никому. А вот девушки гадали на замужество — несли в баню калач и ждали, кто прикоснется к руке. Если прикосновение было холодным — быть замужем за бедняком, если теплым — возьмет в жены человек состоятельный, а если никто красавицу за руку не взял — сидеть ей в девках.

С Феклы дни стремительно таяли, ночи темнели, а зори становились багряными. «День убегает лошадиным скаком», — говорили люди. Подмечали приметы. Если на дубе видели много желудей, это обещало теплую зиму и плодородное лето.

В этот день в последний раз ходили за белыми грибами. Если удавалось набрать боровиков, их подавали на стол: жарили с картошкой или пекли пироги. С особым удовольствием ели в этот день борщ. «На Феклу дергай свеклу», — говорили хозяйки, убирали овощ и сразу же готовили из него так любимый в народе суп. Старики же загадывали детям загадки про свеклу: «Красный пан в яму упал»; «Лошадь в ограде, хвост на горе».

Именины 7 октября празднуют: Андрей, Антон, Василий, Виталия, Владислав, Павел, Сергей, Спиридон, Степан, Устинья, Юстина.

Народные приметы на 7 октября

Если к этому дню на дубе было много желудей — это верный знак того, что зимний период будет теплым, а лето плодородным.

Люди говорили, что гром в эту дату предвещает бесснежную, короткую и мягкую зиму.

Если в октябре солнце взошло быстро и светит очень ярко — стоит ждать смену погоды.

Белка начала линять от головы к хвосту — зимний период будет долгим и слякотным, а если от хвоста к голове — быть зиме снежной.

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12:47, 06.10.2021 2244

Бийский рабочий