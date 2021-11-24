Бийск: Фёдоров день: что можно и нельзя делать по приметам 24 ноября

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24 ноября 2020 года православные верующие чтят память преподобного Феодора Студита — византийского монаха, аскета и писателя

Наши предки на Руси говорили, что в этот день, 24 ноября, Феодор начинает студить землю. Погода стояла холодная и поэтому люди стали называть этот праздник Студитом, так как в северной местности в это время уже вовсю лежал снег, открывался санный путь.

Девицы вечерами гадали на суженых. Брали головку чеснока, чистили ее и пересчитывали зубчики. Коли их количество было четным, то и свадьбе быть в ближайший год. Если количество зубчиков было нечетным, то предстояло еще год в девках сидеть.

Перед сном обязательно нужно было съесть что-то соленое, например, рыбу или огурец. На столе в комнате девица оставляла стакан с водой. Засыпая, она произносила про себя: «Суженый-ряженый во сне приди, мне попить водицы принеси». Будущий муж после этого должен был явиться во сне.

Крестьяне до 24 ноября старались закончить все сельхозработы. Люди верили, что если не успеют к этой дате, то следующий год станет для них тяжелым и неурожайным.

Наши предки старались 24 ноября оставаться дома и быть поближе к печи. Часть на день Феодора Студита варили щи. Люди верили, что если их съесть горячими, то зима будет теплой.

Хозяйки перебирали посуду и избавлялись от треснутых тарелок и бокалов — иначе не будет достатка.

Что нельзя делать 24 ноября

В этот день не играли свадьбы и не сватались. В противном случае семейная жизнь молодых терпела неудачи, и они быстро расходились.

Нельзя грубить, употреблять много пищи и долго спать.

Народные приметы на 24 ноября

Если на улице дождь или мокрый снег, то до декабря еще потеплеет.

Если погода теплая на Феодора — значит, и зимушка теплой будет.

Светит солнце — к похолоданию.

Если ночью на небе много звезд, то следующий год будет урожайным на грибы.

Чтобы много ягод уродилось, в этот день в старину заваривали чай с сушеными ягодками.

Если гуси на лед выходят, то на Рождество потеплеет.

Если на Федора оттепель – жди скорых морозов.

Каким день выдался – такой будет и вся зима. Тепло на улице – следующие три месяца будут сопровождаться оттепелями. Сильный мороз – к морозной зиме.

24 ноября тепло – к ранней весне.

Дождь пошел – до начала декабря тепло будет.

Звездное небо – летом будет много ягод и грибов.

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Бийский рабочий