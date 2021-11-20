Бийск: Федотов день: народный календарь и преметы на 20 ноября

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Народный праздник Федотов день отмечается 20 ноября

В это время на реках и озерах вставал лед. Наши предки подмечали: «Федот лед ведет». Ледостав, как правило, был долгожданным. Он означал, во-первых, начало подледной рыбной ловли; во-вторых, что гораздо важнее, начало путешествий по заледеневшим рекам.

Хотя начала этого периода очень ждали, потому как прочный лед на водоемах во многих местностях упрощал жизнь, к первым неделям ледостава относились очень внимательно. В это время строго-настрого запрещали детям подходить к берегам водоемов, потому как лед был еще некрепок, а дети всегда дети, про это в крестьянских семьях говорили: «Детство беспечно, за небрежность мать себя будет корить вечно». Детям также в этот день загадывали загадки про лед. Например, такие: «Текло-текло — и легло под стекло»; «В огне не горит, в воде не тонет»; «Я вода, да по воде и плаваю».

Рыбаки же выходили на лед только после того, как проверяли его толщину, она должна была составлять не меньше 5 см. Самым прочным был прозрачный лед, образовавшийся в морозную безветренную погоду. При этом крепче он был в местах с большой глубиной, в заливах и над омутами. А вот туда, где была стремнина (места с быстрым течением) люди старались не ходить до самых сильных морозов — лед тут был всегда тоньше, чем в остальных местах.

Народные приметы на 20 ноября:

Если обильно идет снег, то весной разойдутся реки.

Если на Федота выпал обильный первый снег и покрыл сырую землю, то рожь уродится.

Если выпавший снег лег плотно к стенам дома, то урожай будет неказистым, а если есть зазоры, то богатым.

Если на дворе гололед, то такая погода простоит еще несколько дней.

Если лед на реках вставал грудами, а на дорогах образовывались снежные кочки — это означало, что следующее лето будет хлебным.

Если галки подняли беспокойный крик – быть снегопаду.

Если беременная женщина в этот день будет читать молитвы, вести себя скромно и доброжелательно, то ребенок родится здоровым. Если же беременная на Федота будет есть на бегу (перекусывать), то ее ребенок всю жизнь будет беспокойным. А если много спать станет, то дитя вырастет ленивым.

Удаленные предметы на местности кажутся увеличенными — скоро солнца не жди.

Снег выпал — чуть потеплеет.

Тучи показались с северной стороны — оттепели не быть.

Петухи много поют — к теплу.

Бийский рабочий