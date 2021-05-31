ГОРНЯК22 31.05.2021
Алтайский край

Бийск: Федот Овсяник: народный календарь и приметы на 31 мая

Горняк22
10 часов Ago

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Народный праздник Федот Овсяник отмечается 31 мая.

На Руси Федота (Феодота) почитали как помощника весны и говорили. По дубу в этот день судили и о будущем урожае: «Если на дубу макушка с опушкой — будешь мерить овес кадушкой». Это означало, что если к Федоту дуб развернет листья, то урожай яровых будет хорошим. Если же вдруг с дуба начинали опадать зеленые листья, это было плохой приметой и предвещало голодный год.

В этот день ублажали Федота, который по поверью покровительствовал овсу. Варили овсяный кисель и часть его с песнями и наговорами выливали под корень дуба, чтобы Федот принял дар и даровал щедрый урожай. В северных районах Руси, там, где дубы были в диковинку, это дерево заменял Ильм. Именно по нему гадали, каким будет урожай овса.

31 мая знахари лечили боли в спине при помощи специального заговора. Они произносили его над срезанной веточкой осины. В народе верили, что если сделать всё правильно, то больной никогда не вспомнит о болях в спине и пояснице. Этот день также считали и девичьим праздником. К Семи девам сельские свахи приурочивали свои хлопоты о вдовцах и бобылях и подыскивали им невест из засидевшихся дев, обойденных вниманием в дни свадебного мясоеда.

Народные приметы на 31 мая:

  • Зарницы играют – к перемене погоды.
  • Солнце на закате красное – к ветреным дням, в дымке или бледное – к дождям, в облака прячется – к непогоде на следующий день.
  • Волны бьют против течения – скоро начнется дождь.
  • Если роса в этот день обильная, то июль будет очень жаркий.
  • Если на Федота Овсяника прошла гроза, то жди ее еще раз в гости в июле, причем не один раз, а каждый день.
  • У дуба верхушка с опушкой – будет хороший урожай овса.
  • На дубе лист расправился, а на ясене еще нет – лето выдастся очень сухим.
  • Если с дуба осыпаются здоровые листья – год будет голодным и неурожайным.
  • Дятлов далеко слышно – будут осадки.
  • Если с вечера чибисы раскричались – погода будет ясной.

Бийский рабочий

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