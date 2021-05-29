Бийск: Фёдор Житник: народный календарь и народные приметы на 29 мая

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Народный праздник Фёдор Житник отмечается 29 мая (по старому стилю – 16 мая).

По церковному календарю в этот день почитают память преподобного Феодора Освященного, игумена. Другие названия праздника: «Фёдор», «День Фёдора Житника». Житником день прозвали за то, что он считался последним благоприятным днём для посева жита — хлебных злаков ячмени, пшеницы, ржи и овса.

Житом на Руси называли всякое немолотое зерно, из которого после перемола пекли хлеб. Про этот день говорили: «У Житника забота — ячменное поле заборонить». Преподобного Феодора Освященного в народе считали покровителем хлебного зерна. Поэтому любую работу на земле начинали с молитвенного обращения к святому.

29 мая непременно зацветала рябина. Цветение рябины означало конец заморозков и всяческих весенних похолоданий. Тем более, что черемуха — главная предвестница холодных утренников — к этому времени уже отцветала.

Народные приметы на 29 мая

Грянул гром – к хорошему урожаю зерновых.

При посадке ячменя дует западный или юго-западный ветер – зерна уродится мало.

Рябина зацвела – будет тепло и удастся рыбалка. Если цветёт пышно – уродится овес и лен.

Если на озерах и прудах появились кувшинки – холодов больше не будет.

Не видно бабочек после дождя – ненастье вскоре вернется.

Во время дождя слышно кваканье лягушек – погода скоро наладится.

Если ласточки в этот день садились на гнезда, то июнь ждали жаркий, а если ласточки продолжали веселиться и играть в полете, то июнь будет дождливый и холодный.

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07:05, 28.05.2021 3234

Бийский рабочий