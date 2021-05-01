Бийск: Федеральные трассы в Алтайском крае готовят к летнему сезону

0

Дорожные организации, работающие на федеральных трассах Алтайского края и Республики Алтай, проводят генеральную уборку после зимы.

Выполнена большая часть запланированных мероприятий. На Чуйском тракте работы приостановят на период выходных и праздников, чтобы не создавать сложностей автомобилистам, сообщает Упрдор «Алтай».

Меры по устранению локальных повреждений покрытия потребовалось принять в основном на дорогах, перешедших в федеральную собственность в прошлом году. Из-за высокой изношенности покрытия на них неблагоприятно сказались сибирские морозы и межсезонье. Так, на трассе А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан в Алтайском крае дефекты ликвидировали на площади более 1,2 тыс. кв. м, работы будут продолжены.

На всей сети выполняют заливку температурных трещин. Такие деформации образуются в верхнем слое покрытия, они не влияют на комфорт и безопасность проезда, а своевременная изоляция защитит нижние слои от попадания влаги и убережет дорогу от разрушения. В Алтайском крае общей объем по этому виду работ составил 22 тыс. м, в Республике Алтай – 13 тыс. м.

Идет очистка от мусора обочин и придорожной полосы. С начала марта в Алтайском крае с федеральных дорог было вывезено 93 тонны мусора, в Республике Алтай – 46 тонн. Восстановлено деформированное барьерное ограждение, идут работы по очистке искусственных сооружений, остановок, окраске перильных ограждений, замене сигнальных столбиков и дорожных знаков, обновлению горизонтальной разметки.

На период с 30 апреля по 10 мая действует распоряжение приостановить работы, чтобы снизить вероятность образования заторов. Полный запрет действует от границы с Новосибирской областью до Усть-Семы. Здесь и на других маршрутах ситуацию будут регулировать дежурные Упрдор «Алтай» и принимать решение в зависимости от дорожной обстановки.

Начались ремонтные работы на дорогах из Бийска в Белокуриху и Карабинку

19:17, 27.04.2021 499

Бийский рабочий