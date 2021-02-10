Бийск: Федеральные трассы Алтайского края усиленно очищают от гололёда • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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На федеральных трассах Алтайского края усиленно борются с последствиями неблагоприятных погодных условий.

Сегодня днем, 9 февраля, на федеральных трассах Алтайского края А-321, А-322 и Р-256 «Чуйский тракт», а также в Республике Алтай работает 198 специализированных дорожных машин. Они расчищают от снега дороги и обрабатывают их противогололедными материалами после прошедших ночью снегопадов, метелей и резкого понижения температуры.

Неблагоприятная дорожная обстановка на трассах сложилась из-за осадков в виде дождя и снега, перепадов температуры и усиления ветра до 20-22 метров в секунду с порывами до 27 метров в секунду.

Так, ночью сложные метеоусловия сложились на федеральных дорогах в степных районах края. Проезд на Чуйском тракте от Новоалтайска до Троицка ограничивали на час для большегрузного и пассажирского транспорта. В это время на участке работала 31 дорожная машина, в том числе девять комбинированных дорожных машин.

Всего на дорогах региона ночью дежурило 125 единиц техники, израсходовали 814 тонн противогололедных материалов, рассказали в Управлении дорог «Алтай».

В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, быть особенно внимательными на мостах и путепроводах, а также на участках с дорожной техникой, так как работы ведут круглосуточно.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по федеральным трассам или сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам центра управления производством Упрдор «Алтай» (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69.

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08:49, 09.02.2021 2262

Бийский рабочий